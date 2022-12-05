Уволенных ИТ-шников массово депортируют из США. Десятки тысяч специалистов вернутся в страны, откуда бежали

Лишившиеся работы в США иностранные ИТ-специалисты оказались под угрозой депортации. Они находятся в стране по рабочей визе Н-1В, и у них есть не более 90 дней, чтобы найти новую работу. Иначе их ждет принудительное возвращение на родину. Таких людей десятки тысяч.

Домой против воли

Летом и осенью 2022 г. в американских ИТ-компаниях начались массовые увольнения, которые повлекли за собой весьма нетривиальные последствия. Многие ИТ-специалисты не только лишились работы, но и оказались под угрозой депортации из США и необходимости вернуться в свою страну.

Как пишет CNBC, в ноябре 2022 г. в США без работы осталось более 50 тыс. специалистов в сфере ИТ. Многие из них являются гражданами других стран и пребывают на территории США по рабочей визе Н-1В. Если они не смогут в кратчайшие сроки устроиться в новую компанию, что не так-то просто сделать ввиду повсеместных сокращений, эту визу у них отберут.

H-1B – это один из видов американской визы, позволяющих гражданину другой страны находиться на территории США. Этот вид визы не является эмиграционным. Он выдается иностранным специалистам с высшим образованием, в первую очередь, ИТ-специалистам, и позволяет им не только жить, но еще и работать в США.

Переехавшие в США ИТ-специалисты, еще не успевшие получить гражданство , едва ли хотят, чтобы их насильно отправили домой

Претендовать на получение Н-1В могут исключительно те, кто уже получил как минимум степень бакалавра в своей стране, то есть потратил на учебу в вузе четыре года и защитил диплом. США ежегодно выдают такие визы в количестве нескольких десятков тысяч.

Колоссальные потери

Н-1В – это, по сути, временная рабочая виза. Чаще всего ее обладатели работают в узкоспециализированных сферах, например, в биотехнологиях. Немало среди обладателей этой визы и инженеров, а также специалистов в вычислительной технике.

На временные рабочие визы для иностранных специалистов в течение многих лет полагалась и система найма персонала компаний из Кремниевой долины. Точное количество специалистов, работающих в Штатах в общем и в Кремниевой долине в частности по Н-1В, не разглашается, но счет идет на десятки тысяч человек. Также неизвестно, сколько среди них россиян.

Каждый уволенный обладатель Н-1В не обязан тут же брать билет на самолет и покидать США. У него будет вплоть до 90 дней с момента «высвобождения» на поиск нового места конвертации своих знаний и талантов в доллары.

Кто виноват

Главные наниматели иностранных специалистов с визами Н-1В – это крупнейшие американские ИТ-компании, известные во всем мире. В первую очередь это Amazon, Google, Microsoft, IBM, Apple и др.

Эти компании годами привлекали таких специалистов и даже подавали заявление на выдачу им необходимых виз. И все шло более чем хорошо – росло и количество иностранных рабочих в их штате, и зарплаты таких специалистов. Притом на оба фактора не смогла повлиять даже пандемия коронавируса – как сообщал CNews. летом 2020 г. был зафиксирован резкий рост зарплат работников с Н-1В.

Теперь же именно ИТ-гиганты обеспечивают высокие темпы роста количества уволенных ИТ-шников. Amazon, например, избавилась от более чем 10 тыс. человек, Google собирается уволить столько же. Microsoft тоже вносит свою лепту, а IBM и вовсе всегда умела увольнять работников сотнями тысяч.

Никаких комментариев

ИТ-компании не подтверждают, что среди уволенных ими специалистов есть граждане других стран. Но об этом, как пишет CNBC, прямо говорят сами работники, попавшие под сокращение.

По их словам, такие специалисты от безысходности начали объединяться в «группы по интересам». Они создают группы в различных мессенджерах, помогая искать новые места работы. Также в заблокированной в России соцсети LinkedIn возросло количество профилей недавно уволенных ИТ-шников с визой Н-1В.

Все началось с Трампа

Власти США годами выдавали визы Н-1В иностранным специалистам, пока на пост главы государства не заступил теперь уже экс-президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он провозгласил своего рода политику импортонезависимости в кадровом составе, чтобы крупные ИТ-компании отдавали предпочтение именно американским специалистам, а не иностранным.

Сюда входило и ограничение на выдачу Н-1В. О своих намерениях Трамп заявил сразу после победы на выборах в ноябре 2016 г.

Политика Трампа по отношению к иностранным кадрам дала свои плоды почти моментально. Например, в 2018 г. количество отказов в получении визы Н-1В выросло до 24%, тогда как годом ранее их было не более 17%. Апогея борьба Трампа с въездом иностранных специалистов на территорию США достигла в конце июня 2020 г. Он временно приостановил выдачу рабочих виз.

С приходом к власти Джозефа Байдена (Joseph Biden) в январе 2021 г. ситуация с визами заметно улучшилась. Однако теперь перед иностранными работниками встала проблема массовых увольнений. А с учетом того, что компании не только сокращают старых работников, но и не спешат нанимать новых, шансы на их депортацию резко возрастают.