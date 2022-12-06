Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов

Минпромторг подал полумиллиардный иск к бывшей «дочке» «Роснано» — «Крокус наноэлектронике» — из-за недостижения целевых показателей по выданной компании субсидии. В 2016 г. организация получила от министерства 1,17 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. Недавно Правительство обсуждало банкротство «Роснано». На фоне этого госкорпорация избавилась от своей доли в «Крокус наноэлектронике»

Иск к «Крокус наноэлектронике»

Как выяснил CNews, Минпромторг подал почти полумиллиардный иск к бывшей «дочке» госкорпорации «Роснано» — «Крокус наноэлектронике». Министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы 5 декабря 2022 г. Его сумма составила 458,4 млн руб. К рассмотрению он пока не принят.

Как пояснили CNews представители Минпромторга, иск связан с «недостижением целевых показателей по субсидии». «За дальнейшими разъяснениями рекомендуем обратиться к предприятию», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно ресурсу госрасходы, «Крокус наноэлектроника» получила единственную субсидию от Минпромторга в 2016 г. Размер субсидии составил 1,17 млрд руб. Договор о предоставлении был подписан в октябре 2016 г., срок его действия истек 31 декабря 2021 г. Как писали «Ведомости» в октябре 2016 г., средства были направлены на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм.

CNews задал «Крокус наноэлектронике» вопросы по сложившейся ситуации и ожидает комментариев.

«Роснано» и «Крокус»

«Крокус наноэлектроника» — совместно организованное в 2011 г. предприятие «Роснано» и Crocus Technology. Согласно базе «Контур.фокус», с 2015 г. ООО «Крокус наноэлектроникой» владели АО «Роснано» (49,67%) и структура «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (50,33%). В сентябре 2016 г. CNews писал о том, что «Роснано» получила одобрение ФАС на выкуп всех долей в предприятии «Крокус наноэлектроника».

С «Крокус наноэлектроники» хотят взыскать почти полмиллиарда

В январе 2017 г. доля «Роснано» выросла с 49,67% до 78,78%, в июле 2020 г. — до 99,99%, 0,01% сосредоточился у ООО «Кнэ-ис». Французское предприятие вышло из числа учредителей компании.

В октябре 2020 г. стало известно, что Правительство обсуждает банкротство «Роснано». Госкорпорация накопила многомиллиардные долги с 2016 г., а в последний раз обязательства по облигациям компании выплачивали за счет государства.



В ноябре 2022 г. «Роснано» передало всю свою долю ООО «Кнэ-ис», сделав последнюю единоличным владельцем «Крокус наноэлектроники». С июня 2020 г. единственным учредителем ООО «Кнэ-ис» являлось ООО «Крокус наноэлектроника». С 23 ноября 2022 г. информация об учредителях в ЕГРЮЛ скрыта.

Деятельность и финансовые показатели «Крокуса»

Согласно информации на сайте «Крокус наноэлектроники», компания реализует полный цикл технологических операций на завершающем этапе производства интегральных схем памяти на пластинах 300 мм. Также на сайте отмечается, что компания является технологическим лидером в области производства магниторезистивной памяти с произвольным доступом (Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM).

Продуктовый портфель компании включает микроконтроллеры, биоэлектронные чипы, микросхемы MRAM-памяти и встраиваемую память, магнитные датчики для промышленной электроники, оборудования связи, автомобильной и потребительской электроники.

Выручка ООО «Крокус наноэлектроника» по итогам 2021 г. составила 52,7 млн руб., что на 32% меньше, чем по итогам 2020 г., следует из базы «Контур.фокуса». При этом чистый убыток предприятия по результатам 2021 г. составил 1,8 млрд руб. По итогам 2020 г. убыток компании оказался на уровне 328,7 млн руб.