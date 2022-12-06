«Роснефть» переходит на отечественный Linux и присматривается к российским процессорам

«Роснефть» опробовала работоспособность своего специализированного ПО на ПК, построенных на процессорах из линейки «Байкал» под управлением ОС Astra Linux. Перспективы использования в компании российских чипов сейчас, очевидно, под вопросом. Что же касается отечественной ОС, то до конца 2022 г. под нее будет адаптирована большая часть коммерческих софтверных продуктов «Роснефти».

AstraLinux для «Роснефти»

Как стало известно CNews, «Роснефть» начала адаптацию своего специализированного ПО под Linux, а также провела эксперимент по запуску своих софтверных продуктов на ПК с российским процессором.

Об этом изданию рассказали представители нефтегазового гиганта, а также его крупнейшего научно-исследовательского и проектного института, центра разработки линейки наукоемкого корпоративного ПО — «РН-БашНИПИнефти».

«В “Роснефти” доля использования российского технологического софта уже составляет не менее 80%, — отметили они. — По некоторым направлениям, например моделирования гидроразрыва пласта, гидродинамического моделирования, геонавигации бурения скважин, мы полностью не зависим от иностранных цифровых решений. Обеспечивая информационную безопасность своих программных продуктов, сейчас мы активно переводим их на работу в российской ОС. Большую часть своих коммерческих продуктов планируем перевести на Linux до конца 2022 г.».

В «Роснефти» уточняют, что сейчас речь идет об ОС Astra Linux российской группы «Астра». На данный момент она является самой популярной и распространенной отечественной операционной системой.

«Роснефть» переводи свое коммерческое ПО с Windows на Linux

«Изначально мы планировали в течение 2022 г. проверить пять-шесть наших программных продуктов, однако позже было принято очевидное решение ускориться и уже на текущий момент завершаются работы по переводу на Linux 11 продуктов, — уточняют собеседники CNews. — Самое востребованное на рынке наше решение “РН-ГРИД” — симулятор гидроразрыва пласта — мы перевели в первую очередь. В сентябре 2022 г. закончили его тестирование, c марта 2023 г. будем предлагать его пользователям наравне с версией под Windows. Недавно продемонстрировали “РН-ГРИД” под Linux на совместном совещании с коллегами из Минэнерго».

Подробности импортозамещения

«Большая часть наших наукоемких программных продуктов изначально разрабатываются как мультиплатформенные, — рассказали CNews представители “Роснефти” и “РН-БашНИПИнефти”. — Исторически так сложилось, что примерно до прошлого года их использование под Linux не было востребовано. В 2021 г. мы эту историю решили обновить и начать поддержку Linux. На основе обратной связи от пользователей нашего софта у нас сформировалось понимание того, что для решения вполне конкретных производственных задач пользователям, в первую очередь внешним компаниям, представляется экономически более целесообразным использование Linux, а не Windows».

Собеседники редакции отмечают, что именно в 2021 г. у них стало налаживаться взаимодействие с «Астрой». «Пересеклись с коллегам на одном из мероприятий и договорились получить от них комбинированное “железное” решение — компьютеры на процессорах “Байкал” и операционной системе Astra Linux, — вспоминают они. — Это позволило нам ускорить внутренние исследования по теме отечественных ОС и убедиться в том, что наше ПО эффективно работает под Linux без снижения производительности».

На момент публикации данного материала «Астра» прокомментировать CNews аспекты сотрудничества с «Роснефтью» не смогла.

Отметим, что разработкой линейки процессоров «Байкал» занимается компания «Байкал электроникс». Как и группа «Астра» она входит в некую условную группу «Вартон». С учетом сроков взаимодействия партнеров можно предположить, что в «Роснефти» были задействованы мобильные ARM-процессоры Baikal-M.

Также напомним, что четких планов по использованию компьютерной техники на российских центральных процессорах («Байкалах», «Эльбрусах», «Мультикорах» и др.) сейчас нет и быть не может ни у одной организации. Существующие тиражи этих чипов невелики, а новые заказы по выпуску процессоров, даже уже оплаченные, заморожены. Тайвань, где находится производственная фабрика TSMC, с которой сотрудничали все главные отечественные чипмейкеры, весной 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине.

Когда именно российские компании смогут перенести выпуск на заводы в дружественных странах или когда в нашей стране в рамках реализации стратегии развития радиоэлектронной отрасли будет построена собственная фабрика для выпуска чипов малого нанометража, вопрос открытый.

Особенности ПО для нефтегазовой отрасли

Представители «Роснефти» и «РН-БашНИПИнефти» отмечают, что специфика наукоемкого инженерного ПО заключается в том, что большая его часть предназначена для инженеров «в поле». «”РН-ГРИД” и еще несколько наших продуктов именно такие, — говорят они. — Эти продукты могут устанавливаться даже на старенькие ноутбуки: человек находится на месторождении в Сибири, связь никакая, а ему нужно обеспечить сопровождение сложных операций, при этом решения надо принимать очень быстро. Поэтому у нас высокие требования к оптимальности ПО — к скорости работы даже на слабом “железе” в офлайн-режиме, без подключения к интернету. Решения могут работать и в облаке (и тогда использование Linux существенно упрощается), но основные наши потребители все же “в поле”».

С учетом описанной специфики ПО масштабы проекта с точки зрения числа переносимых рабочих мест не столь велики. «У нас высоконаучный специализированный софт с характерными для него масштабами применения — количество специалистов-пользователей ограничивается несколькими сотнями», — говорят разработчики.

Часть своего специализированного ПО «Роснефть» на Linux пока переводить не собирается. «Их исторически разрабатывали исключительно под Windows, потому что в таком формате гораздо дешевле стоимость их владения, — отмечает один из собеседников CNews. — До последнего времени ключевым условием было обеспечение экономической целесообразности. Мы создаем продукты не для того, чтобы просто импортозаместиться, а чтобы обеспечить эффективность работы “Роснефти”. Любые разработки рассматриваются через призму снижения стоимости владения ПО. До недавнего времени отдельные решения при изучении открытых продуктов оказывались на Windows в полтора раза дешевле».