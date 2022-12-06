С «Билайна» требуют миллиарды по долгам его владельца

Компании, занимающиеся управлением ценными бумагами, подали к «Вымпелкому» иски на общую сумму 4 млрд руб. Иски связаны с неспособностью Veon, материнской структуры «Вымпелкома», расплатиться с российскими держателями еврооблигаций.

Бывшая структура Сбербанка требует 2,14 млрд руб. с «Вымпелкома»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск управляющей компании (УК) «Первая» к телекоммуникационному оператору «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Сумма исковых требований составляет 2,14 млрд руб. Ранее УК «Первая» называлась «Сбербанк – Управление активами».

Суть исковых требований не раскрывается. В «Вымпелкоме» от комментариев отказались. Однако это уже не первый иск к «Вымпелкому», поданный от компаний, занимающихся управлением ценными бумагами. Так, УК «Трансфингруп» подала иск на 127 млн руб.

Задолженность Veon по еврооблигациям

УК «Лидер» подала иск к «Вымпелкому» на сумму 1,75 млрд руб. Из материалов разбирательства с УК «Лидер» известно, что компания требует взыскать задолженность по еврооблигациям.

К «Вымпелкому» поданы иски на общую сумму 4 млрд руб., связанные с неспособностью его материнской структуры расплатиться с российскими держателями еврооблигаций

«Вымпелком» входит в группу Veon, зарегистрированную на Бермудских островах и имеющую головной офис в Нидерландах. Основным акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». Veon является эмитентом двух выпусков еврооблигаций общим объемом $1,229 млрд, которые должны быть погашены в 2023 г.

Как пишет агентство «Интерфакс», после введения Евросоюзом санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) Veon не может доводить выплаты до российских резидентов, чьи облигации учитываются в НРД. Ранее Veon заявлял о начале переговоров с владельцами облигаций, их подробности не раскрывались.

Собеседник CNews, близкий к компании, говорил, что целью переговоров была конвертация еврооблигаций Veon в облигации «Вымпелком» с целью расчетов с российскими резидентами.

Продажа «Вымпелкома»

В конце ноября 2022 г. Veon сообщил о достижении договоренности о продаже «Вымпелкома» его топ-менеджерами во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 130 млрд руб. В рамках сделки «Вымпелком» примет на себя часть задолженности Veon.

После этого УК «Лидер», в рамках судебных разбирательств с «Вымпелкомом», потребовала наложить арест на счета оператора на сумму 1,75 млрд руб., а также запретить Veon продавать «Вымпелком» без принятия новым владельцем «Вымпелкома» обязательств перед российскими держателями еврооблигаций. Суд в принятии обеспечительных мер отказал.