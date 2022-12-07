Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры

Власти обсуждают возможность введения идентификации пользователей компьютерных игр и создание реестра иностранных игровых продуктов, которые пропагандируют «насилие, жестокость и недостоверную информацию».

Идентификация геймера

Комиссия Совета законодателей по информполитике, информационным технологиям и инвестициям предложила Правительству России разработать систему идентификации пользователей компьютерных игр, заявил председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев («Единая Россия»), пишет «Коммерсант».

Совет законодателей это совещательный орган при Совете Федерации и Госдуме, который занят законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами.

К разработчикам компьютерных игр, которые распространяются на территории РФ, могут выдвинуть требования по идентификации игроков через российские сервисы. Для этих целей, по мнению Киселева, могут использоваться «Сбер ID» и «Яндекс ID».

Как заявил спикер, многие «коллеги из региональных парламентов» предлагают ввести запрет на «небезопасные» игровые аккаунты, чтобы ограничить несовершеннолетних геймеров от вредной информации. Законодатель не пояснил, что имеет в виду под «небезопасными игровыми аккаунтами».

Геймеры могут остаться без игр

Также, по словам Киселева, комитет предложил создать реестр запрещенных компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов.

«В ходе подготовки комиссии данный вопрос активно изучался парламентариями субъектов РФ, регионы предложили интересные идеи, рекомендации в адрес правительства РФ, которые, на наш взгляд, позволят создать существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр, — цитирует Киселева ТАСС. — Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов».

Сейчас, как добавил глава комиссии, такого реестра нет, в то время как «во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация», уверен спикер.

Мнение адвоката

Адвокат Александр Щербинин отметил CNews неоднозначность таких предложений. С одной стороны, по словам юриста, любые ограничения, в том числе и такая борьба со «свободным интернетом» притесняет все демократические нормы, «которые прописаны в том числе и в российском законодательстве».

«Конечно, в этом минус такого проекта: появляется еще один контроль, надзор, — отмечает адвокат. — С другой стороны, доступ детей к игровым продуктам сейчас действительно никто не регулирует. Есть проблема во всем мире, что дети, подростки играют в разные компьютерные игры, в том числе очень агрессивные. Не исключено, что после того, как ребенок постреляет в игре, он найдет оружие и пойдет с ним в школу. Такие истории на слуху. Если психиатры утверждают, что одна из причин — агрессивные компьютерные игры, значит нужно с этим что-то делать. Вводить определенные фильтры, чтобы дети до 14-16 лет не могли получать доступ к таким продуктам без идентификации. То же касается и людей с психическими расстройствами. Для оценки этого предложение важен конечный вариант, в каком виде оно будет принято. Проблема есть, но важно не перегнуть».

Попытки регулирования компьютерных игр в России

В июне 2021 г. представители Главного радиочастотного центра (подведомственен Роскомнадзору), предложили распространить действие «закона Яровой» на видеоигры и игровые сервисы. Центр провел исследование и увидел в видеоиграх и околоигровых сервисах угрозу терроризма и отмывания денег. Тогда авторы прямо указали, что России необходимы механизмы регулирования сферы видеоигр, потому что сейчас «риски правовой неопределенности» в этом сегменте «остаются высокими». Представители отрасли выступили против таких нововведений.

В январе 2022 г. председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что комитет готов к обсуждению вопроса возрастной маркировки компьютерных игр, писал «Коммерсант». В России действует международная классификация, однако она не всегда отвечает потребностям юных россиян, поэтому необходимо разработать национальную систему оценки, говорил Хинштейн.

Запретить компьютерные игры, пропагандирующие порнографию, жестокость и насилие и содержащие ненормативную лексику предложила первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова во время обсуждения законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Тогда эту идею отклонили. Хинштейн отметил, что законопроект уже охватывает видеоигры.