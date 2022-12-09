«М.Видео» и «Эльдорадо» больше не будет

«М.Видео» и «Эльдорадо» собираются объединить в один общий бренд. Эксперты считают такое решение логичным и уверены, что из-за объединения брендов количество магазинов сократится. Это не первый случай сокращение точек розницы. Так, около 150 магазинов закрыла DNS, а «Ситилинк» больше фокусируется на онлайн-продажах. Участники рынка считают, что тенденция по сокращению магазинов продолжится из-за снижения покупательского спроса.

Объединение магазинов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит магазины «М.Видео» и «Эльдорадо», пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Магазины получат новый объединенный бренд «Эльдорадо+М.Видео». Магазины под такой вывеской уже открыты, например, в Тольятти и Рязани.

В группе считают, что слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость магазинов увеличится на 10–15%. Сейчас в компании проводят пилот такого объединения. По его итогам может быть принято решение о масштабировании слияния брендов. Так, по стране у группы открыт 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

Объединение двух брендов по линии ИТ, логистики и маркетингу повлияло на экономическую эффективность группы, рассказал изданию главный операционный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Сокращение других точек

«М.Видео-Эльдорадо» не первый ритейлер электроники и бытовой техники, который сокращает свои точки. Например, в 2022 г. DNS закрыла около 150 магазинов в разных городах, а «Ситилинк» усилила онлайн-продажи. Представители компании отказались отвечать «Коммерсанту» на вопрос о сокращении количества магазинов.

«М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются в один магазин

В МТС изданию подтвердили, что онлайн-продажи постепенно наращивают долю в общей структуре продаж. При этом 80% покупателей все же предпочитают забирать товар из магазина. В «Мегафоне» розницу считают основным каналом продаж. В 2022 г. оператор начал объединять сеть своих магазинов с Yota, это также предусматривает открытие новых совместных точек. Онлайн-продажи в «Мегафоне» также наращивают, рассказали «Коммерсанту» представители компании.

Как рассказал изданию управляющий партнер F+Tech Алексей Мельников, спрос на рынке потребительской электроники в 2022 г. сократится примерно на треть. А это в свою очередь приведет к трансформации розничного бизнеса. По его мнению, крупная розница в большей степени переориентируется на формат шоурумов и интернет-продажи.

Сократится ли количество магазинов

По словам собеседника «Коммерсанта» из крупного ритейлера, делить магазины на два бренда изначально было «странным решением». Он считает, что «М.Видео» сразу стоило объединить магазины.

Как пояснил изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, раньше «М.Видео» и «Эльдорадо» отвечали за разные сегменты. Первый сосредоточился на продаже дорогих товаров, а второй бренд на продаже бюджетной техники. Но из-за того, что многие иностранные бренды покинули российский рынок, разница между этими сегментами сгладилась, подчеркивает эксперт. Он считает, что часть магазинов группы (где в одном ТЦ присутствует сразу два бренда) закроется. Однако в «М.Видео-Эльдорадо» уверяют, что слияние брендов не затронет количество магазинов.

Позиция «М.Видео-Эльдорадо»

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали CNews, что речь идет не об объединении двух розничных сетей, а об открытии тестовых магазинов нового совместного формата и только в двух городах (Рязань и Тольятти).

При этом по всей стране продолжают работать магазины в обычном формате под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» отдельно, в Рязани и Тольятти также под брендом «М.Видео». «По итогам пилотного периода и оценки обратной связи от потребителей мы примем решение о масштабировании именно нового формата магазинов», — заключили представители «М.Видео-Эльдорадо».