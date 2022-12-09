Россияне не останутся без связи. Операторам разрешат закупать иностранное «железо» вместо несуществующего российского

Операторы могут получить отсрочку от запрета на строительство LTE-сетей на базе иностранных базовых станций, который вступает в силу 1 января 2023 г. Это связано, в том числе, с полным отсутствием российского «железа» – оно существует лишь в виде тестовых образцов, а о массовом производстве речи пока нет. Если отсрочку одобрят, то она будет действовать как минимум до 2028 г., но предоставят ее не всем операторам.

Освобождение от импортозамещения

Российские власти рассматривают возможность разрешить операторам сотовой связи закупать иностранное оборудование для своих сетей, несмотря на обязательный переход на импортонезависимое «железо». Как пишут «Ведомости», речь в данном случае идет не о полном отказе от курса на импортозамещение с телеком-отрасли, а лишь с его отсрочкой.

Но, чтобы получить возможность приобретать телекоммуникационное оборудование зарубежного производства, операторам, по задумке властей, придется пойти на сделку. Единственное ее условие – заключение так называемых «форвардных» контрактов с отечественными производителями базовых станций.

Форвардный контракт – это договор на поставку того или иного товара, в данном случае телеком-оборудования, выполнение условий которого будет произведено когда-нибудь в будущем. Иными словами, операторов обяжут заключить договор, обязывающий их выкупить указанное в нем количество «железа» тогда, когда оно будет произведено.

В зависимости от условий, форвардные контракты привязываются чаще всего либо к конкретной дате, либо к сумме, либо к товару.

Многим операторам не придется искать российское железо, которое пока не производится. Но кому-то все-таки придется

В данном случае выбор пал именно на форвардные контракты по той причине, что в России сейчас полностью отсутствует массовое производство телекоммуникационного оборудования. Другими словами, в настоящее время операторам попросту нечего закупать, а строить сети на базе «железа», которого в принципе не существует, они не смогут.

На момент выхода материала нововведение, значительно упрощающее операторам связи работу в нынешних обстоятельствах, еще не было принято. Его обсуждение состоится в рамках заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое состоится до конца декабря 2022 г.

На этом же заседании, к слову, будет рассмотрена возможность допуска россиян к созданию сетей Wi-Fi на частоте 6 ГГц. Это стандарт Wi-Fi 6E, появившийся еще в начале 2021 г., но пока запрещенный в России.

Всех посчитают

По информации «Ведомостей», еще одной повесткой заседания Госкомиссии будет разделение всех существующих в России операторов сотовой связи на две группы. В первую войдут компании, которые будут обязаны начиная уже с 2023 г. использовать при строительстве сетей четвертого поколения (4G, LTE) оборудование исключительно российского производства.

Во второй группе окажутся те, для которых это условие станет обязательным не в 2023 г., а на пять лет позже, в 2028 г. По какому принципу планируется разместить операторов в эти категории, и какие компании в итоге получат пять лет относительной свободы от импортозамещения, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

В настоящее время условие обязательного использования российского LTE-железа с 2023 г. распространяется на всех операторов. Это решение ГКРЧ, принятое еще в августе 2021 г., то есть за полгода до начала всем известных событий.

А там, где оборудование, там и софт. Требование Госкомиссии гласит, что отечественное телеком-оборудование должно работать исключительно на ПО российского происхождения. Более того, оно обязательно должно числиться в реестре отечественных программ.

Впрочем, ввиду отсутствия в России отечественных базовых станций выполнить нынешнее требование Госкомиссии операторы не смогут. Это подтверждают и представители Минцифры. Они сообщили изданию, что сроки установки отечественных базовых станций могут быть перенесены с 2023 на 2025 г.

Два года – в подарок

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в одном из российских производителей телеком-оборудования, операторы, которым посчастливится получить отсрочку от импортозамещения, смогут рассчитывать на еще два года послаблений. Это означает, что будет обсуждаться возможность предоставления отсрочки не только до 2028 г., но и до 2030 г.

Причем в планы властей входит снятие запрета не только на покупку новых базовых станций, но и «рефарминга и переноса закупленных ранее базовых станций иностранного производства», пишет издание.

Если решение о предоставлении отсрочки будет принято, перед операторами встанет вопрос решения задачи по импорту базовых станций иностранных вендоров в Россию. Как известно, все три крупнейших вендора в этом сегменте, Nokia, Ericsson и Huawei, прекратили поставки своей продукции на российский рынок.

Все начинается с малого

По информации издания, в дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи» указано, что до конца 2022 г. операторы обязаны заключить четыре форвардных контракта. Также в ней говорится, что в течение всего 2023 г. в России должно быть выпущено всего 100 базовых станций. На 2024 г. требование уже другое – 2000 шт.

Разработкой российских базовых станций в настоящее время занято несколько организаций. Среди них – компания «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех»), а также «Сколтех». Также уже ведется тестирование такого «железа». Как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. специалистами НИИ «Радио» были проведены испытания LTE-станции, в ходе которых тестировалась возможность передачи через нее голоса и трафика.