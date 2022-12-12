Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке

В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному ПО – одно из главных мероприятий года в области развития цифровых решений для российской промышленности. Конференция стала одним из самых масштабных саммитов участников отечественного рынка промышленных программных продуктов.

Гарантии независимости и стабильного роста

Конференция объединила более 300 разработчиков и пользователей промышленного ПО из широкого списка отраслей, включая ракетно-космическую, авиационную, атомную, судостроительную, двигателестроение, автомобилестроение, машиностроение, ТЭК, транспортную индустрию, а также научно-образовательную сферу. Консорциум разработчиков и потребителей систем CAD и САЕ был представлен частными и государственными компаниями российского ИТ-рынка. В исследовательском направлении выступили руководители университетов и академических институтов.

По мнению участников конференции, высокий темп развития, зрелость программных продуктов и выстроенный диалог с промышленными заказчиками позволяют не только оптимистично оценивать перспективы импортозамещения систем математического моделирования и инженерного ПО, но и прогнозировать выход России на позиции цифрового технологического лидера в данной области. Для этого в перспективе ближайших двух лет будет активизирована работа с промышленностью по совершенствованию продуктов, а также продолжены проекты в области цифровой науки, нацеленные на достижение качественно нового уровня интеллектуального проектирования, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Эксперты обсудили текущее состояние российского сегмента решений для математического моделирования и инженерного анализа

Во вступительном слове генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил серьезные достижения российских разработчиков в создании суверенных систем математического моделирования, указав, что к 2030 г. следует планировать выход на полную технологическую независимость нашей страны в области САЕ-систем: «Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития всего мира. Нашей стране оно даст гарантии стабильного роста экономики и сделает ее независимой от внешнего давления. САЕ-системы – это тот вид промышленного ПО, в котором у нас действительно уже многое сделано. И мы сможем добиться не только полной технологической независимости САЕ-систем уже к 2030 году, но и обеспечить себе прочные мировое лидерство. Для этого у нас есть все основания».

Фактором успешного развития назван объединительный тренд в ИТ-индустрии, согласно которому приоритетом компаний становится совместная реализация масштабных проектов по созданию целых классов суверенного индустриального ПО. В условиях текущих вызовов быстрый ответ на запросы промышленников может состояться только при условии кооперации независимых разработчиков, госкомпаний и промышленных заказчиков: «Очень важно выстраивать доверительную систему общения между разработчиками и потребителями инженерного ПО. Это поможет ответить на запросы индустриальных лидеров, а на их мнение ориентируются целые отрасли. здесь главное не лозунги, а точные и продуманные аргументы. И ключевой из них – качество отечественных разработок и опыт их внедрения в промышленности», – подчеркнул Алексей Лихачев.

В качестве инструмента реализации партнерств спикеры отмечали платформенный подход, который позволит добиться кумулятивного эффекта в вопросах наращивания функционала российских САЕ-систем: «Это наращивание необходимо делать всем вместе: именно платформенный подход позволит объединить разработки, которые есть у независимых разработчиков, которые делают сами госкорпорации, а еще открывает возможность доработки силами вузов, силами стартапов», – рассказала в пленарной сессии директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

В планах выход на внешние рынки

Эксперты обсудили текущее состояние российского сегмента решений для математического моделирования и инженерного анализа. В том числе был отмечен высокий темп развития этой сферы: «Темп набран хороший, следующие два года будут основными», – заметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. «Если говорить о развитии продуктов математического моделирования и инженерного анализа, то сегодня тот этап, когда это развитие идет очень быстро», – подчеркнул заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашит Шагалиев.

В России есть все условия, чтобы создавать качественное индустриальное ПО – и для внутреннего потребления, и для выхода на зарубежных потребителей. В частности, участники пленарной сессии указали на большое число отраслей промышленности, которые являются потребителями отечественных решений матмоделирования и инженерного анализа. «В ходе реализации ряда «софтверных» проектов приходилось слышать, что российского рынка недостаточно для конкурентоспособного развития индустриального ПО. Но как показывает практика, российского рынка достаточно для того, чтобы сделать продукты, которые будут востребованы не только внутри страны, но и за рубежом», – пояснил Илья Массух.

Эксперты из различных отраслей промышленности представили доклады, в которых поделились с коллегами опытом применения отечественных программных продуктов, указали на проблемные зоны и точки совершенствования отечественных CAE-решений. Отмечено, что по функциональному охвату закрыты запросы потребителей в части моделирования физических процессов в области механики жидкости и газа, теплопередачи, механики твердого тела, гидрогеологии, 1D-моделирования, автоматики и регулирования. «В будущем году в повестке консорциума разработчиков и потребителей CAD/САЕ в числе важных вопросов будет работа в области электромагнетизма, кинематики, оптики электроники и полупроводников», – рассказал о приоритетных направлениях для наращивания функциональности данного сегмента ПО директор по математическому моделированию Росатома Дмитрий Фомичев.

На конференции объявлено о расширении консорциума разработчиков и потребителей систем CAD и САЕ, созданного по инициативе Росатома в 2021 г. В объединение вошли Иркутский государственный университет путей сообщения, а также компания «Адванс Инжиниринг», которые намерены включиться в работу по обеспечению технологической независимости отечественной промышленности в области систем суперкомпьютерного (математического) моделирования и инженерного анализа. Теперь участниками консорциума являются 23 организации из числа разработчиков, промышленных компаний и научно-образовательных учреждений.

Награждение финалистов олимпиады по матмоделированию

Конференция стала площадкой награждения финалистов первой Всероссийской олимпиады по математическому моделированию. Студент 2 курса магистратуры Снежинского филиала НИЯУ МИФИ Ринат Абдуллин объявлен победителем первой Всероссийской олимпиады по математическому моделированию (ВОММ). В качестве награды молодой исследователь получил право участия летом 2023 года в просветительской экспедиции Росатома «Ледокол Знаний. Homo Science project» на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». «Арктический» приз был вручен участником экспедиции на Северный полюс 2022 года Борисом Воловиком, а также амбассадорами проекта Росатома «Ледокол Знаний. Homo Science project» Екатериной Божко и Ангелиной Сардоевой. Второе и третье место соответственно заняли студентка 1 курса магистратуры МГУ имени Н.П. Огарёва Ирина Казакова и студент 2 курса СПбПУ Петра Великого Павел Ванюшин. Всероссийская олимпиада по математическому моделированию впервые проведена в 2022 году по инициативе Росатома и Бауманского университета при поддержке ведущих предприятий наукоемких отраслей, а также 45 российских высших учебных заведений. На участие в состязаниях было подано 340 заявок из 17 регионов РФ. Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что данный образовательный проект нацелен на популяризацию математического моделирования как перспективного направления научно-технической деятельности, а также формирование кадрового резерва российских специалистов по разработке и применению импортонезависимого программного обеспечения класса САЕ.

Стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному ПО организована госкорпорацией «Росатом» совместно с консорциумом разработчиков и потребителей систем CAD и CAE.■