В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно

Российских майнеров начали наказывать за добычу криптовалюты в домашних условиях. Их выслеживают и отчитывают за потребление электроэнергии по льготным тарифам с целью обогащения. Им меняют в одностороннем порядке меняют тариф с льготного на предпринимательский и заставляют оплатить разницу. Майнинг в России еще не признан предпринимательской деятельностью.

За биткоин придется ответить

В России начали выслеживать майнеров, пытающихся заработать на криптовалюте, подключая свои фермы к электросетям жилых домов. В частности, их теперь могут привлечь к ответственности за потребление электричества по льготным тарифам для жильцов.

Другими словами, подключение фермы или просто компьютера с парой-тройкой производительных видеокарт к домашней розетке может привести владельца фермы на скамью подсудимых, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минэнерго Павла Сниккарса. Выявлять таких «предпринимателей» энергетики научились путем отслеживания роста нагрузки на электросети, а также профиля ее использования.

Добывать биткоин в домашних условиях в России становится все сложнее

Подобное осуществляется, в частности, в Иркутске – для этого используются данные о нагрузках на подстанции.

Закона нет, но приговор озвучат

На момент публикации материала в России не существовало закона, регулирующего майнинг как вид предпринимательской деятельности. К тому же обвинителям еще требуется доказать, что владелец розетки, к которой был подключен компьютер или ферма, использовал электричество в ней не для бытовых нужд.

Однако подобные случаи в российской судебной практике уже имеются. Начинается все с того, что в квартиру, где потенциально засел хитрый майнер, желающий поживиться электроэнергией по льготным тарифам, направляется инспектор. После того, как владелец жилого помещения пустит его на свою территорию, тот проверит имеющиеся у него электроприборы. Если будет обнаружено нечто, подключенное к розетке и не похожее на обычную домашнюю технику, владельцу помещения будет выставлен счет за электричество по тарифам для бизнеса. Вопрос лишь в том, сможет ли инспектор обнаружить майнинг-ферму, если та будет собрана, к примеру, в корпусе обычной бытовой электроплиты. И сможет ли он отличить обычный игровой ПК от компактного устройства для добычи биткоина.

Часто такие дела отправляются прямиком в суд. По информации издания, в России зафиксировано как минимум 10 случаев успешного взыскания с майнеров денег за электричество по тарифам для бизнеса.

Майнером может стать каждый

С учетом того, что майнеров в России сейчас выявляют по повышенному расходу электроэнергии, инспектор, в теории, может появиться на пороге у буквально каждого россиянина. На это указал изданию управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. «Потребляете много энергии, значит, вы майнер», – сказал эксперт.

Другими словами, увидеть майнера работники энергосетей, в теории, могут и в пенсионерке, вынужденной в течение длительного периода отапливать свое жилье электрообогревателями из-за отключения отопления на фоне очередной коммунальной аварии. Как сообщил изданию Андрей Тугарин, чтобы признать факт предпринимательской деятельности, энергетикам достаточно выявить несоответствие нынешнего объема потребления электричества со среднемесячной нормой.

Андрей Тугарин добавил, что домашним майнерам энергокомпания меняет тариф в одностороннем порядке и затем пересчитывает им долг. Если не оплатить его, свет могут и вовсе отключить. Эксперт добавил, что в настоящее время все подобные споры в суде решаются в пользу компаний – нет ни одного случая, когда суд встал на сторону жильца, желающего оспорить смену тарифа и долг.

Что говорит закон

Действующее в России законодательство никак не регулирует майнинг как вид деятельности. Это призван исправить новый законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму 17 ноября 2022 г. и пока еще не добравшийся до первого чтения.

Документ подготовлен рядом депутатом, включая председателя комитета Госдумы Анатолия Аксакова, и представляет собой поправки в Закон «О цифровых финансовых активах», который был принят в 2020 г.

Авторы законопроекта предлагают полностью легализовать майнинг, чтобы те, кто занимается им, были обязаны декларировать свой доход и уплачивали с него налог.

Центробанк в целом одобряет данный документ. При этом регулятор не меняет своей позиции по обороту криптовалют на территории России. Как сообщал CNews, еще в начале 2022 г. Центробанк настаивал на полном запрете виртуальных денег в России.

Немного опоздали

Почему компании, отвечающие за энергосбыт, не начали гонения на домашних майнеров раньше, когда добыча биткоинов и Ethereum была на пике своей популярности, остается загадкой. В настоящее время майнинг в России находится в таком сильном упадке, что с трудом верится в его способность выжить.

Курс основных криптовалют обвалился настолько, что добывать их становится крайне невыгодно. На момент публикации материала биткоин стоил в районе $16,94 тыс. – это уровень начала декабря 2017 г. За последний год он обвалился более чем в четыре раза. Ethereum за тот же период подешевел втрое, приблизительно до $1250.

Выгода от добычи биткоина падает вслед за его курсом

CNews писал, что многим россиянам, промышляющим майнингом, заработанных таким способом денег не хватает даже на оплату счетов за электричество. Следствие этого – гигантское количество объявлений о продаже подержанных видеокарт на сайтах объявлений и падение цен на новые карты в российской рознице.