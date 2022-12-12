В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных

Продажи систем хранения данных (СХД) в России с января по начало декабря 2022 г. сократились на 30-50% относительно того же периода 2021 г. Однако, как полагают аналитики, ситуацию изменят следующие два года, так как потребность в хранении данных у бизнеса превысит запас мощностей.

А спрос и ныне там

Объем продаж на российском рынке систем хранения данных (СХД) в денежном выражении за 11 месяцев 2022 г. сократился на 30-50%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет F+ tech. При этом, отмечают эксперты, стоимость такого оборудования выросла в среднем на 50%.

Аналитики не понимают, что стало причиной такого «беспрецедентного падения продаж». Ранее снижение объема выручки также наблюдалось, однако в разные годы оно составляло в среднем 10%.

Чей сейчас рынок

По данным международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, в конце 2021 г. лидером продаж СХД в России была китайская Huawei с долей в 39,1% в деньгах. Российская компания Yadro оказалась на втором месте — на неё приходилось 20,9%, а американская Dell на третьем с долей — 9,5%. Всего СХД за 2021 г. в России было продано на $655 млн (около 40,8 млрд руб.).

Продажи систем хранения данных (СХД) в России с января по начало декабря 2022 г. сократились на 30-50% относительно того же периода прошлого года

Как сообщают источники «Коммерсанта» вероятнее всего в 2022 г. этот показатель составит $320–450 млн (19–28 млрд руб.), «точнее оценить объем продаж и доли брендов сложно, в том числе из-за параллельного импорта».

В то же время, по данным «Ведомостей», растет спрос на облачные сервисы. Как пишет издание со ссылкой на исследование iKS-Consulting, объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб. Это на на 41,6% больше, чем годом ранее. Активному переходу корпоративных пользователей на российские облака способствовало вступление санкций в отношении российских компаний.

Что говорят участники рынка

Ситуацию на рынке подтвердил директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД) Максим Копосов. По мнению эксперта, спад продаж произошел из-за снижения поставок иностранных систем. А оборудование, которое сейчас привозят черед параллельный импорт, по его словам, продается по завышенной цене.

«При этом бизнес пока не готов полностью довериться менее знакомому российскому и китайскому оборудованию, в ряде случаев оно не удовлетворяет техническим требованиям»,— сказал он.

Как отмечает коммерческий директор «Аэродиска» Тимур Мустафаев, в основном заказчики еще не смогли подстроиться под новые реалии. Поставщики сейчас требуют предоплату за системы и подняли цены в два-пять раз.

По мнению руководителя группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter Евгения Макарьина, системно назревающую проблему нехватки отечественному бизнесу СХД параллельный импорт не решает, он позволяет только «залатать определенные дыры» в инфраструктуре.

Отечественные производители, в свою очередь не могут так быстро масштабировать производство, говорит эксперт. «В Китае есть достойные решения, но требуется время на выстраивание отношений, налаживание цепочек поставок, техподдержки, тестирования», — отметил Макарьин.

Ожидания

Как полагает Максим Копосов, в 2023–2024 гг. объем продаж СХД в России восстановится, так как потребность в хранении данных у бизнеса будет превышать имеющиеся запасы мощностей, а российские производители нарастят поставки.

Также, к этому времени компании начнут активнее переходить на программно-определяемые СХД (с ПО, которое позволяет не привязываться к конкретному оборудованию), которые поддерживаются российскими производителями, полагает управляющий директор F+ tech Алексей Мельников.

«Потребность в СХД с учетом увеличения объемов обрабатываемых и хранимых данных постоянно растет, но вследствие санкционно-геополитических факторов сейчас спрос невозможно удовлетворить»,— отмечают в F+ tech.

Общий фон

Напомним, после ухода крупнейших иностранных вендоров в первой половине 2022 г., а именно Lenovo, HP и Huawei, в России возник дефицит вычислительной техники. В апреле 2022 г. VK (ранее известная как Mail.ru Group) в апреле 2022 г. попросила Минцифры помочь в закупке нескольких десятков тысяч единиц серверного оборудования. Купить иностранную технику тогда было невозможно, отмечают участники рынка, запасы российского «железа» тоже было на исходе.

Чтобы избежать дефицита СХД в госсекторе правительство предложило использовать оборудование частных компаний, а именно «Яндекс», «Крок», «Ростелеком» и др. Однако уже летом 2022 г. госзакупки в этом сегменте рухнули в семь раз.

Сейчас на замену Dell и HPE в Россию пришли Maipu, Gooxi, DCN, впрочем пока российский бизнес к ним только присматривается. Отечественные же серверы и СХД менее чем за год подорожали в полтора раза. К тому же, как отмечают эксперты, производители срывают сроки поставок.