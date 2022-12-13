Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении принадлежащего Федеральной службе охраны России ФГУП «Свэко», стабильно демонстрирующего прибыль и многомиллиардную выручку, наблюдение в рамках процедуры банкротства. Предприятие задолжало 1,5 млрд руб. при чистой прибыли за 2021 г. в 6,2 млн руб. Заявление о банкротстве компания подала к себе сама.

«Свэко» банкротится

В отношении ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) введена процедура наблюдения в рамках банкротства. Определение об этом Арбитражный суд Москвы вынес 2 декабря 2022 г. На это обратил внимание «Коммерсант».

Заявление о признании самой себя банкротом «Свэко» подало 12 августа 2022 г. Как следует из судебных документов, по состоянию на 10 августа 2022 г. сумма требований кредиторов к должнику составила 1,5 млрд руб.

В суд за взысканием задолженности со «Свэко» обратились «МВА телеком», «МИП-строй №1», «Спеицальное и транспортное строительство», «Горкоммуникации» и др.

В «Свэко» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Чем занимается «Свэко»

«Свэко» по линии ИТ занимается поставкой оборудования, компьютеров и ПО, а также предоставлением ИТ-услуг в рамках госконтрактов. Например, в апреле 2016 г. Центр организации дорожного движения правительства Москвы заключил со «Свэко» контракт на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы. Его сумма составила 3,88 млрд руб.

ФГУП «Свэко» ФСО может обанкротиться из-за долгов

Этот контракт примечателен тем, что в ноябре 2017 г. экс-глава «Свэко» Олег Филиппов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в хищении по нему денежных средств.

Помимо этого конкурса на счету «Свэко» есть и другие выигранные подряды. По данным «СПАРК-Интерфакса», ФГУП стало победителем 15 конкурсов из 16, в которых участвовало в 2015 г. (их итоговая сумма составила 1,09 млрд руб.). В их число вошли конкурс Пенсионного фонда, по итогам которого «Свэко» получило право оказывать объектам фонда услуги передачи данных, и конкурс Московского метрополитена на создание системы интеллектуального видеонаблюдения. В первом из указанных конкурсов имел место пересчет баллов по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), во втором ФГУП было единственным участником.

По данным базы «Контур.фокус», выручка ФГУП «Свэко» по итогам 2021 г. составила 3,1 млрд руб. при чистой прибыли 6,2 млн руб. По результатам 2020 г. выручка предприятия достигла 3,2 млрд руб. при чистой прибыли 8,1 млн руб. По итогам 2019 г. выручка составила 6,02 млрд руб., а прибыль — 39,6 млн руб. Единственным учредителем предприятия является ФСО, следует из базы.

Кто оплатит долги

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты пояснили, что суд может привлечь к ответственности контролирующих «Свэко» лиц. Если суд не вынесет такого решения, то непогашенные долги за счет конкурсной массы (найденных у должника активов) будут списаны, отметил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.

К ответственности может быть привлечен директор ФГУП «Свэко» — Виктория Лунина или другое лицо, которое имеет право управлять предприятием. В таком случае долги могут быть возложены на физлиц, которым придется погашать их из своего кармана, отметил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Другим выходом из сложившейся ситуации может стать помощь госбанка, который поможет «Свэко» расплатиться с долгами под госгарантии, рассказал «Коммерсанту» партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.

По мнению Ткаченко, число банкротств в ИТ-секторе будет расти на фоне сложной экономической обстановки и сложностей с поставками оборудования, комплектующих, а также из-за дефицита кадров.