Власти нашли хитрый способ озолотить российских разработчиков ПО

Минцифры готовит новую инициативу поддержки российских разработчиков ПО. Она заключается в поиске якорных заказчиков, которые обеспечат им гарантированный спрос на их софт, в том числе еще не разработанный. Идея обсуждается с представителями отрасли. Аналогичная инициатива в 2021 г. была запущена в сегменте российской электроники.

Стабильный спрос на российский софт

В России появится новая система российских разработчиков программного обеспечения. Это механизм поиска так называемых «якорных» заказчиков, способных обеспечить гарантированный спрос на их софт, пишет «Коммерсант». Якорными заказчиками в данном случае могут оказаться различные компании с госучастием.

Разработкой системы займутся специалисты Минцифры России. По информации издания, в настоящее время министерство обсуждает идею создания такого механизма с участниками рынка российского софта.

Если отрасль одобрит нововведение, то реализовано оно будет в рамках сразу двух новых дорожных карт развития отечественной ИТ-индустрии. Первая носит название «Новое общесистемное ПО», вторая – «Новое индустриальное ПО». Оба роадмапа на момент выхода материала находились в разработке.

Если инициатива пойдет в работу, разработчикам ПО не придется беспокоиться, что клиент не заплатит за заказанный софт

Степень готовности дорожных карт не установлена. Известно лишь, что в первой декаде декабря предварительные их версии были направлены представителям отрасли с целью ознакомления.

Понятная схема с участием государства

Согласно идее Минцифры, власти не будут искать компаниям клиентов. Схема будет выстроена несколько иначе.

Задача по поиску заказчика на пока еще не существующий софт ляжет на плечи самого разработчика. После этого ему (разработчику) потребуется заключить с государством в лице Минцифры соглашение, в котором будет прописан точный срок готовности программного продукта, пишет «Коммерсант» со ссылкой источники.

После этого в дело вступит непосредственно Минцифры. «Министерство совместно с якорным заказчиком, со своей стороны, обеспечат разработчика гарантированным спросом на это решение в определенном объеме», – заявил один из источников издания.

Как все это будет реализовано с точки зрения государственной бюрократии, пока неизвестно. Предположительно, специально для запуска нового механизма поддержки Минцифры разработает отдельное постановление Правительства России.

Как «железо», только софт

Источники издания сравнили новую схему поддержки разработчиков российского ПО со сквозными проектами в сегменте отечественной электроники. Это инициатива Минпромторга, датированная 2021 г. Здесь тоже есть якорные заказчики – согласно инициативе министерства, они гарантируют разработчикам техники спрос на пока еще не существующее оборудование и взамен получают гарантию государства на компенсацию до 50% расходов на закупку электроники у российских разработчиков.

Сквозные проекты должны были, помимо прочего, стать стимулом для разработки новых решений в радиоэлектронике. Идея заключалась, в том числе, в предоставлении компаниям, занимающимся внедрением российской электроники, крупных субсидий.

В сентябре 2021 г. Правительство России утвердило правила предоставления этих субсидий. В них сказано, что компании, реализующие проекты по внедрению российской электронной продукции, могут рассчитывать на сумму в размере до 4 млрд руб. в год.

При этом, согласно правилам, компаниям тоже придется вкладывать собственные средства – как минимум 100 млн руб. за весь период реализации проекта, который может достигать пяти лет. С учетом этого, максимальный размер госсубсидий может составлять 20 млрд руб.

Месяц спустя Правительство опубликовало правила отбора сквозных проектов, которым будут предоставлены многомиллиардные субсидии. Отбором занимается Минпромторг.

Не все так просто

Источники издания, сравнив новую идею Минцифры с прошлогодней инициативой Минпромторга, не смогли пройти мимо очень важного нюанса. По их словам, спустя год с момента публикации правил отбора сквозных проектов в области электроники ни один из них так и не был одобрен Правительством.

С чем это связано, остается неизвестным. Однако далеко не факт, что в случае с российским ПО все пойдет по тому же пути.

Также нет данных, зачем России еще один механизм продвижения российского ПО при наличии, к примеру, поддержки в виде грантов. К тому же после событий, развернувшихся в конце февраля 2022 г., вся страна начала постепенно переходить на российское ПО ввиду массового бегства иностранных разработчиков. CNews писал, что из России всего за несколько месяцев ушли как минимум Microsoft, ABBYY, Adobe, Oracle и многие другие крупные разработчики программного обеспечения.

Собеседники издания утверждают, что появление нового механизма поддержки разработчиков ПО за счет якорных заказчиков – следствие возможной нехватки в бюджете денег на гранты, чтобы обеспечить разработку и развитие всех проектов. К тому же, по их словам, не все разработчики желают связываться с грантами государства, поскольку это предполагает подготовку внушительного количества отчетов, а также обязанность по достижению плановых показателей по выручке. И если с отчетами еще можно гарантированно справиться, то с достижением нужного уровня выручки ввиду нестабильности российского рынка все в разы сложнее. И если этого не сделать, то все потраченные деньги из состава грантовой поддержки придется вернуть в полном объеме.