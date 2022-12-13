«Яндекс» разработал собственный электросамокат. Им заменят китайские Ninebot

Компания «Яндекс» в ближайшие дни презентует собственную модель электросамоката. Сейчас его тестируют в Израиле. Весной агрегат может составить до 70% парка «Яндекс Go» — сервиса по аренде самокатов.

«Яндекс» встал на два собственных колеса

Как сообщили CNews представители «Яндекс», компания 15 декабря на конференции Yet another Conference покажет электросамокат собственной разработки. Подробности об агрегате пока не раскрываются.

Как сообщают «Ведомости», устройство разработал производитель электросамокатов Wind. «Яндекс» приобрел эту компанию осенью 2021 г. Сейчас, по данным источника, самокаты тестируется в Израиле. Производить их планируют на партнерских заводах в Китае.

Есть ли разница?

От других самокатов разработка «Яндекса» отличается тем, что «его специфика учитывает городские условия в России», добавлен ряд опций для безопасности, пишет издание.

«Яндекс» планирует 15 декабря 2022 г. собственную модель электросамоката

Однако, по словам источника «Ведомостей», самокат «Яндекса» довольно тяжелый, во время движения водитель находится выше, чем при движении на аналогах, что снижает его устойчивость при маневрировании. Это, по мнению эксперта, может снизить безопасность устройства при аварии.

По словам собеседника, новый самокат разгоняется быстрее альтернативных моделей, у него есть дополнительная амортизация заднего колеса, а площадка, куда становится водитель, загнута вверх — встать вдвоем на него уже не получится.

Эксперты оценивают разработку в $10-15 млн. Себестоимость самокатов же будет варьироваться в зависимости от завода, материалов и размеров партий.

«Можно собрать устройство из уже готовых компонентов, выпускаемых на рынке, а можно углубиться в собственную разработку, и это будет исчисляться десятками миллионов долларов», — отметил издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев.

Зачем «Яндексу» самокаты

Кикшеринг (аренда самокатов) в России растет гораздо быстрее мирового рынка, сообщили в компании Б1 (бывшая EY). С 2019 по 2021 гг. он вырос более чем в шесть раз. В 2025–2026 гг. выручка игроков рынка будет увеличиваться в среднем на 60% в год и достигнет отметки в 95,7 млрд руб., прогнозируют аналитики.

К тому моменту количество активных пользователей вырастет почти втрое. Так, если в 2021 г. их было 10 млн человек, то в 2024 г. будет 28 млн, а в 2026 г. этот показатель достигнет 34 млн человек, полагают в компании.

Сейчас главными конкурентами «Яндекса» на этом рынке являются Urent и Whoosh. У них по 80 тыс. самокатов. Наиболее популярные модели шеринговых самокатов — Ninebot Max Pro и Ninebot Pro. «Яндекс» тоже пользуется такими.

Работа с собственными самокатами для «Яндекса» может быть выгодна с точки зрения консолидации и более низкой стоимости закупок, полагает партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ (бывшая Deloitte) Антон Шульга. Кроме того, по мнению эксперта, компания может снизить издержки на амортизацию устройств: ремонт и обслуживание.

Как отмечает Николаев, сейчас на рынке мало производителей электросамокатов, в основном это Ninebot и Okai, и они поднимают цены на свои устройства. «Поэтому логично, что собственная разработка может снизить издержки», — согласился эксперт. Добавив, что запуск собственной линейки самокатов выводит компанию-партнера из-под риска вторичных санкций и отказа в поставках устройств.

Планы на кикшеринг

Напомним, «Яндекс» в июле 2021 г. запустил прокат электросамокатов. Сначала кикшеринг «Яндекс Go» появился в центре Москвы. Сейчас на желтых самокатах можно прокатиться почти во всей столице, а также в Петербурге, Туле и Краснодаре.

Географию в дальнейшем хотят расширять. В России могут добавиться Екатеринбург и Казань. Также есть планы на рынок проката самокатов Казахстана.

Как отмечают в компании, к весне 2022 г. «Яндекс» рассчитывает вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 тыс. единиц до 70 тыс. Планируется, что около 70% парка сформируется из собственных самокатов.