Импортозамещение Сбербанка ударит по онлайн-магазинам. Они могут разориться из-за ленивых пользователей

Российские маркетплейсы могут столкнуться с оттоком пользователей. Большинство из них используют Сбербанк в качестве банка-эквайера, но в феврале 2023 г. у него заканчивается срок действия иностранного удостоверяющего сертификата. Новый ему никто не выдаст из-за санкций, так что россиянам придется или вручную установить на свои ПК отечественные сертификаты, или перейти на браузер российской разработки. И то, и другое многим не понравится, и они могут уйти за покупкой в другой онлайн-магазин, где нет таких сложностей.

Импортозамещение во вред бизнесу

Многие популярные в России интернет-магазины могут уже в ближайшей перспективе столкнуться с оттоком пользователей, связанным с санкциями против Сбербанка почти годовой давности. Как пишет «Коммерсант», у банка истекает сертификат для интернет-эквайринга, выданный бельгийским удостоверяющим центром Globalsign, и вопрос о его продлении в нынешней ситуации даже не возникает.

Срок действия сертификата истекает 15 февраля 2023 г. В настоящее время Сбербанк начал подготовку пользователей к переходу на российские сертификаты, выданные Национальным удостоверяющим центром Минцифры (НУЦ), но для них она пройдет далеко не так незаметно и безболезненно, как могла бы.

По информации издания, подготовка пользователей реализована в виде предупреждения о том, что в будущем для стабильной работы механизмов оплаты товаров в маркетплейсах нужно будет установить российский сертификат. Уведомление отображается на экране оплаты товара как минимум на сайтах «Леруа Мерлен», «Связного», «Детского мира» и еще нескольких магазинов.

Как быть пользователям

Эквайрингом Сбербанка пользуются многие востребованные у россиян интернет-магазины. Чтобы не менять полюбившиеся места онлайн-закупок, им нужно будет либо самостоятельно установить российские сертификаты на свой компьютер, если они пользуются браузерами иностранной разработки, либо установить отечественный обозреватель.

Что выберет обычный пользователь - непривычный браузер, сложности с установкой сертификата или новый маркетплейс

В обоих случаях российским пользователям придется выполнить множество нетривиальных действий. Например, установка сертификатов под Windows – это целая схема из почти десяти шагов. Необходимые файлы можно бесплатно и открыто скачать с «Госуслуг», и там же размещена инструкция по их внедрению в Windows. Углубленных знаний в работе ПК для этого, конечно, не потребуется, но для начинающих пользователям, а также тех, кто не хочет заниматься ничем подобным, задача может оказаться непосильной.

Альтернатива – это переход на «Яндекс браузер» или Atom холдинга VK. Большинство россиян пользуются Chrome – 53.94% на ноябрь 2022 г. (данные StatCounter). У «Яндекс браузера» пока лишь 18,07%. Atom популярностью в стране не пользуется – он пришел на смену браузеру «Амиго», репутация которого, мягко говоря, испорчена навсегда.

Ни в Chrome, ни в Windows и тем более в macOS российских сертификатов нет, и их появление в них в обозримом будущем совершенно не планируется.

По пути наименьшего сопротивления

В итоге большинству россиян для продолжения работы в маркетплейсах с эквайрингом придется отказаться от привычного браузера и потратить время на освоение нового. Как много людей пойдут на это, предсказать очень сложно.

По мнению опрошенных изданием экспертов, многие пользователи выберут третий вариант. Не желая усложнять себе жизнь вниканием в инструкцию по установке сертификатов или привыканием к новому браузеру, они могут просто отказаться от совершения покупки в том или ином маркетплейсе.

Из двух зол

Последствия для интернет-магазинов предугадать несложно. Чем больше потенциальных покупателей покинут платформу, тем ниже будет их выручка, и тем быстрее будут расти их конкуренты, успевшие решить проблему с сертификатами.

А решить ее, на деле, не так просто. Основных вариантов всего два – сменить эквайринг или начать переводить пользователей на Систему быстрых платежей.

Первый вариант грозит увеличением расходов на эквайринг, что невыгодно самим торговым площадкам. Второй вариант неинтересен уже пользователям.

Связано это с тем, что оплата по карте почти всегда сопряжена с какими-нибудь бонусами, например, с возвратом части потраченных средств. Оплата посредством Системы быстрых платежей подобного, как правило, не предусматривает.

Кроме того, во многих банках существует ограничение на сумму перевода через СБП. К примеру, в Сбербанке на некоторых тарифах это 100 тыс. руб. в месяц, и в этот лимит входят абсолютно все транзакции, а не только оплата в интернет-магазинах.

Ситуация с сертификатами осложняется тем, что большинство онлайн-магазинов в качестве банка-эквайера выбирают именно Сбербанк. Об это свидетельствует статистика Nilson Report, согласно которой в 2021 г. через Сбербанк прошло 3 млрд интернет-транзакций в сумме на $40 млрд. Для сравнения, ВТБ, занявший в этом рейтинге второе место, обработал 830 млн транзакций на $13,5 млрд. К слову, ВТБ тоже находится под санкциями.