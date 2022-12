США обвинили семерых россиян в контрабанде полупроводников и квантовых компьютеров. Им грозят по 30 лет тюрьмы

Минюст США заявила о выявлении схемы контрабанды электроники, квантовых компьютеров и военных технологий из Штатов в Россию. В ней замешаны семеро россиян, троих из которых уже удалось арестовать. Их обвиняют еще и в связях с российскими спецслужбами и Правительством. Если суд признает их виновными, они могут провести в тюрьме 30 лет жизни каждый.

Массовый арест россиян

Власти США обвинили пятерых россиян в организации схемы по поставке в Россию американских военных технологий, пишет The Register со ссылкой на Минюст США. В общей сложности обвинение предъявлено группе из семерых человек. Оставшиеся двое – тоже выходцы из России, в настоящее время проживающие на территории США.

По информации издания, им были предъявлены обвинения по 16 пунктам. Власти США утверждают, что участники группы занимались контрабандным экспортом, в дополнение к военным технологиям, еще и различной электроники, поставки которой в Россию запрещены действующими санкциями. Также утверждается, что они осуществляли поставки на территорию Россию американского вооружения, включая патроны для снайперских винтовок.

Согласно документам Минюста, среди товаров, тайно вывезенных группой лиц из США, были различные полупроводники, которые можно было бы использовать в ядерном и гиперзвуковом оружии. Упоминаются даже квантовые компьютеры, но министерство не уточняет, где Россия могла бы использовать эту технологию, находящуюся на ранней стадии своего развития

Действующие лица

Все семеро обвиняемых в контрабанде в пользу России носят распространенные в России имена и фамилии. Среди них есть гражданин США Вадим Ермоленко, а также законный постоянный житель США Алексей Брайман. Они были арестованы на территории США.

Третий предполагаемый участник схемы – это Вадим Конощенок. Американские власти считают, что он находится в чине полковника ФСБ России. 6 декабря 2022 г. он был задержан в Эстонии и на 15 декабря 2022 г. он ожидает экстрадиции в США.

К моменту выхода материала на свободе, по информации Минюста США, находились оставшиеся четверо подозреваемых. Это Евгений Гринин, Александр Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова, граждане России.

США намерены посадить за решетку семерых россиян

Всем, кого в итоге признают виновными по этому делу, грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

Посылки россиянам от россиян

Местонахождение находящихся на свободе четырех участников схемы в настоящее время не установлено. Также остается неизвестным, как власти страны – генератора основного количества антироссийских санкций намерены добиться их экстрадиции, если они будут обнаружены в пределах границ России.

Впрочем, этого, вероятно, может и не потребоваться. Генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland) заявил, что имеющихся арестов уже достаточно, чтобы разрушить схему контрабандных поставок между США и Россией.

Как пишет The Register, все поставки осуществлялись через две московские компании – ООО «Серния инжиниринг» и ООО «Сертал». Минюст США подозревает их в том, что они действуют под руководством российских спецслужб.

Согласно данным «Контур.фокуса», компания «Сертал» зарегистрирована в Москве в сентябре 2015 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Компания основана Андреем Захаровым, но 1 ноября 2018 г. он передал ее Сергею Ершову. 26 мая 2020 г. она перешла в собственность Антона Якушева, а 10 июня 2022 г. 100-процентную долю в ней получил Евгений Гринин – один из фигурантов дела.

Официальный сайт «Сертал»

У компании «Сертал» 17 видов деятельности, включая торговлю оптовая прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69) в качестве основного. В ее штате числится 21 человек. По итогам 2021 г. чистая прибыль компании составила 5,9 млн руб. при выручке 566,9 млн. руб. «Сертал» является очень активным участником госзакупок – за семь лет существования она заявляла себя в 68 тендерах, из которых победу она одержала в 55.

Динамика изменений в составе учредителей «Сертала»

Компания «Серния инжиниринг» существует с февраля 2017 г. Уставный капитал и основной вид деятельности такие же, как у «Сертала», общее число видов деятельности – 60. В штате 29 человек, чистая прибыль за 2021 г. – 17,5 млн руб., выручка – почти 795 млн. руб.

«Серния инжинирнг» вдвое активнее «Сертала» участвует в госзакупках – 129 заявок на участие, 86 побед. Компания была основана Натальей Дегтярь (60%), Ириной Николаевой (20%) и Вячеславом Дубровинским (20%). Последнее перераспределение долей состоялось 21 июля 2022 г. – у Дубровинского и Николаевой теперь по 33,3% в компании, а 33,34% удерживает Сергей Ершов, у которого ранее была доля в «Сертале».

Связь с российским Правительством

По данным министерства, обе компании существуют «для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок». То есть, как утверждается, предприятия закупают американские технологии по заказу из Москвы и направлять это оборудование в Россию.

В обвинительном обвинении Минюста США утверждается также, что в распоряжении «Сертала» имеется «лицензия на проведение весьма секретных закупок для ФСБ» (Sertal was licensed to conduct highly sensitive and classified procurement activities by Russia’s Federal Security Service).

Владельцы компании «Серния инжиниринг»

Компании также предположительно управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов, чтобы скрыть причастность Кремля к их приобретениям.

По данным ФБР, Алексей Ипполитов получил запросы на оборудование из России, которые передавал Гринину и Скворцовой в «Сертал». Они обеспечивали финансирование и планирование маршрутов доставки, в то время как Лившицу было поручено закупать товары у американских компаний через группу подставных организаций, зарегистрированных в районе Нью-Йорка (США).

Утверждается, что Брайман и Ермоленко выполняли в США легкую работу по изготовлению документов и счетов, упаковке и отправке товаров в промежуточные пункты назначения, откуда они затем контрабандным путем ввозились в Россию.

Конощенок, предполагаемый полковник ФСБ, базировался в Эстонии, и его не раз останавливали на эстонско-российской границе для контрабанды товаров в Россию, пишет The Register. Известно, что среди предметов, которые Конощенок перевозил, были «35 различных типов полупроводников и других электронных компонентов», которые соответствовали заказу Лившица, говорится в сообщении Министерства юстиции.