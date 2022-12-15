США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе

Крупный китайский производитель памяти YMTC в ближайшие дни окажется в «черном списке» США и лишится поставок оборудования для литографии. Все крупные вендоры отвернутся от нее, так как в их технике есть американские технологии. Это если и не убьет весь бизнес компании, то в разы замедлит его развитие. YMTC уже теряет контракты – с ней хотела сотрудничать сама Apple, но в итоге контракт был отдан Samsung.

Новый удар по Китаю

Китайская компания YMTC, один из мировых лидеров в сфере производства флеш-памяти, в ближайшем будущем окажется в «черном списке» властей США, пишет TechSpot. Американская сторона вознамерилась уничтожить ее бизнес еще в октябре 2022 г., когда впервые заявила о возможном скором включении YMTC в свой «блеклист» наряду с 30 другими китайскими корпорациями.

На тот момент YMTC оказалась в американском перечне так называемых «неблагонадежных» компаний – это последний рубеж перед «черным списком». Таким компаниям предъявляется всего одно требование, способное уберечь их от «блеклиста» – они должны в течение 60 дней пройти аудит под чутким руководством американских специалистов.

Это же условие было озвучено и YMTC. В начале декабря 2022 г. выяснилось, что власти КНР в итоге не стали препятствовать таким проверкам во всех компаниях, оказавшихся, по мнению американцев, «неблагонадежными». Иностранные аудиторы действительно посетили несколько китайских предприятий, но результаты их визита не раскрываются.

Однако, судя по последним данным, никакой даже самый строгий аудит не спасет YMTC.

Одно из достижений YMTC - 128-слойная флеш-память стандарта QLC

Financial Times пишет, что новый «блеклист» будет опубликован до конца этой недели, и YMTC с высокой степенью вероятности займет в нем одну из строчек. Причиной тому послужили подозрения со стороны властей США – они уверены, что YMTC тесно сотрудничает с китайским техногигантом Huawei.

Huawei еще в 2019 г. стала для США рычагом давления китайские власти. Штаты еще ни разу не упустили возможность обложить компанию новыми санкциями. Из-за них, в частности, Huawei пришлось продать свою «дочку» Honor, гаджеты которой некогда пользовались весьма устойчивым спросом в России.

YMTC подозревают в производстве флеш-памяти для Huawei. В глазах американских чиновников это преступление, которое следует наказать включением в «черный список.

Фатальные последствия

Обнаружение любой ИТ-компанией себя в таком списке означает невозможность закупки софта и «железа», необходимого ей для работы, если в них используются американские технологии. В случае YMTC она не сможет закупать оборудование для выпуска микросхем памяти, притом далеко не только американское. Ранее YMTC закупала нужную ей аппаратуру в этой стране у компаний Applied Materials, KLA и Lam Research. Поставки будет вынуждена прекратить даже голландская ASML – один из лидеров этого сегмента, в «железе» которой уже давно нашлись американские наработки.

В дополнение к запрету поставок оборудования будет введено ограничение и на техническую поддержку. Иными словами, YMTC не сможет не только обновлять свой парк аппаратуры, но также чинить и настраивать его силами специалистов компании-разработчика.

С первыми ограничениями такого плана YMTC столкнулась еще в октябре 2022 г. В ответ на них она начала увольнять иностранных специалистов.

Все планы пошли прахом

YMTC – это пример того, как небольшой стартап всего за несколько лет может превратиться в гигантскую корпорацию. Она была основана в 2016 г., то есть ей немногим менее семи лет, и не разработчик, а именно производитель флеш-памяти.

YMTC сразу сделала ставку на собственное производство, чтобы не зависеть от сторонних вендоров. Она построила завод в Ухане (Китай), который не так давно вышел на производство 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин в месяц.

Развитие YMTC до появления в поле зрения «черного списка» США шло настолько быстро, что компания даже почти успела достроить свою вторую фабрику, еще более производительную, нежели первая. Она рассчитана на 200 тыс. пластин в месяц, но для ее оснащения YMTC потребуется новое оборудование, которое совсем скоро, видимо, придется закупать через весьма сложные и запутанные логистические схемы.

Незаменимых нет

Доказательством того, насколько быстро YMTC стала важным игроком мирового рынка флеш-памяти, является тот факт, что перед ней маячил многомиллиардный контракт с Apple. Американская корпорация выражала неподдельный интерес к сотрудничеству с YMTC и была готова отдать ей очень крупный заказ. Итогом сделки должно было стать появление флеш-модулей с логотипом YMTC на корпусе в новых iPhone, iPad и другой технике Apple, ориентированной на китайский рынок.

Но в итоге Apple отказалась от идеи сотрудничества с компанией, которая вот-вот окажется в далеко не самых комфортных условиях для ведения своего бизнеса. Официальных заявлений она не делала, а просто решила подыскать более надежного партнера, охоту на которого американские власти пока не объявили.

Такой партнер был найден почти сразу – в ноябре 2022 г. Как пишет Digitimes, заказ, предназначавшийся YMTC, передан южнокорейской компании Samsung. У нее тоже есть свое производство флеш-памяти. Samsung давно сотрудничает с Apple, поставляя ей, в том числе дисплеи для ее мобильных устройств. Первую партию флеш-накопителей она отправит Apple в начале 2023 г.