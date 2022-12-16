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Бывшее игровое подразделение VK ушло из России

Разработчик компьютерных игр My.Games, выделившийся недавно из холдинга VK, решил разделить свой бизнес на российский и международный. Российская часть бизнеса компании будет передана в совместное предприятие, находящееся под контролем издателя игр Innova.

My.Games прощается с Россией

Разработчик компьютерных игр My.Games объявил о реструктуризации своего бизнеса. Компания покидает российский рынок и передает свою российскую часть новому совместному предприятию (СП) – Astrum Entertainment. В это СП будут переданы лицензии на все связанные с Россией разработки, причем My.Games более не будет иметь дохода от них.

СП будет находиться под контролем российского разработчика и издателя игр Innova. Данная компания работает на рынке 15 лет и, в том числе, владеет собственной игровой платформой «Фогейм».

Чем продолжит заниматься My.Games

My.Games продолжит работать на ключевых для себя рынках: США, Европа, Азия. В том числе запланирован выход на рынке региона MENA (Ближний Восток и Африка), Латинской Америки, Индонезии и Индии.

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Разработчик компьютерных игр My.Games, выделившийся из холдинга VK, разделит свой бизнес на российский и международный. Российский бизнес будет передана в СП под контролем издателя игр Innova

Штаб-квартира My.Games находится в Амстердаме, у компании также есть офис на Кипре и представительства в Южной Корее, Испании, Китае и Финляндии. Кроме того, компания открыла коворкинги в ряде стран, включая Турцию и Армению. На 2023 г. запланировано открытие коворкингов в странах региона EMEA (ЕвропаБлижний ВостокАфрика).

История My.Games

До недавнего времени My.Games была частью холдинга VK, который ранее назывался Mail.ru Group, а еще раньше – DST. В середине 2000-х годов DST активно скупал разработчиков онлайн-игр. В том числе были приобретены доли в компаниях «ИТ Территория», Nival, Nikita Online и Time Zero.

В 2007 г. эти компании были объединены в холдинга «Аструм» (соответственно, холдинг дал название для новой структуры, в которую сейчас выводится российский бизнес My.Games).

В 2009 г. DST установила контроль над «Аструм», а затем объединила этот холдинг с одним из своих активов – Mail.ru Internet (владелец портала Mail.ru).

В последние годы Mail.ru Group активно скупал разработчиков мобильных игр. В частности, были приобретены компании Pixonic (разработчик игры War Robots), Deus Craft (игра Grand Hotel Mania), Bit.Games (игры «гильдия героев» и «Домовята» и Belngame (торговая марка Ingame, разработчик игры Zero City).

Также были приобретены финская компания Panzerdog (игра Tacticool) и белорусские компании Swaq Masha (игра Love Stick: Interactive Stories) и Mambo Games. В 2019 г . игровое подразделение Mail.ru Group было выделено в отдельную компанию – My.Games - которая имела активное присутствие на зарубежных рынках и рассматривала возможность проведения IPO (первичное размещение акций) на зарубежных фондовых площадках.

Осенью 2022 г. VK продал My.Games за $642 млн. Покупателем стал Александр Чачава, управляющий партнер компании Leta Capital. После сделки сооснователь My.Games Владимир Никольский покинул VK и стал главой My.Games.

My.Games разрабатывает игры для ПК, мобильных устройств и консолей. В портфеле компании такие игры, как War Robots, Hustle Castle, Rush Royale, Left to Survive, Warface и др.

Как другие разработчики игр покидают Россию

Случай с My.Games – не единственный пример созданной в России игровой компании, которая покинула российскую территорию. Также поступил разработчик мобильных игр Nexters: летом 2022 г. компания решила прекратить деятельность в России и продать российское представительство топ-менеджменту. Персонал было решено перевезти на Кипр, в Армению и другие страны.

Игорь Королев

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