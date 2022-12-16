Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям

В столичном 5G-демоцентре восемь стартапов представили технологические разработки потенциальным заказчикам и партнерам. Среди них система мониторинга здоровья вне лечебных заведений, устройство для общения с людьми с нарушениями слуха и зрения, решение для контроля соблюдения техники безопасности на опасных предприятиях и другие разработки. Все проекты реализованы с применением технологий высокоскоростных поколений связи, в частности 5G.

Что предлагают столичные стартапы

В рамках демодня, организованного столичным Департаментом информационных технологий, состоялась презентация технологических разработок восьми стартапов. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, телекоммуникационные операторы, ИТ-компании и медицинские организации.

Среди представленных проектов есть система непрерывного мониторинга состояния здоровья вне больницы. Она представляет собой устройство, которое при помощи микрорадара может дистанционно измерять пульс, частоту дыхания и сердцебиения пациента с расстояния до четырех метров в реальном времени. Искусственный интеллект прогнозирует приближение опасной ситуации в случае падения, потери сознания, остановки сердца или дыхания человека. Прибор актуален для маломобильных людей, которые не в состоянии самостоятельно позвать на помощь. Устройство передает информацию через беспроводную сеть, в том числе 5G, на удаленный веб-сервис, доступный медперсоналу.

Другая разработка связана с применением искусственного интеллекта в области безопасности. Специальное мобильное устройство позволяет мониторить соблюдение персоналом техники безопасности на опасных предприятиях, анализируя видеопоток в течение всего дня в режиме реального времени. Система обеспечена усиленным корпусом и особым креплением: можно установить его на каску или отдельно стоящую треногу. Видеомодуль имеет функцию передачи данных по вайфаю или беспроводным сетям LTE. Также ведется тестирование по интеграции модуля 5G. Система индивидуально настраивается под необходимый функционал и задачи заказчика. Решение предназначено для внедрения на производственных объектах: предприятиях по добыче газа, нефти, угля, заводах с большим количеством персонала и на строительных площадках.

В столичном 5G-демоцентре восемь стартапов представили технологические разработки потенциальным заказчикам и партнерам

Также в 5G-демоцентре тестируют работу инклюзивного решения для людей с нарушениями зрения и слуха. Небольшое мобильное устройство с четырьмя микрофонами и доступом к беспроводным сетям связи позволит вести диалог с глухими или слепоглухими людьми, превращая устную речь в текст, который можно прочитать на мониторе, смартфоне или дисплее Брайля. Такая разработка значительно улучшит качество жизни людей с особенностями здоровья и повысит уровень сервиса для них.

Среди тестируемых проектов также есть разработка, направленная на расширение применения технологий виртуальной реальности в различных отраслях. С ее помощью можно проводить виртуальные туры (например, по строительным площадкам), отрабатывать навыки персонала в промышленном и гражданском строительстве, удаленно управлять системами и устройствами на особо опасных объектах с помощью создания их цифровых двойников. Решение позволяет симулировать технологические процессы без риска повреждения оборудования и прерывания производственного цикла, а также повышает уровень безопасности труда. Кроме того, на площадке тестируются перспективные системы связи. Активные и пассивные репитеры и антенны позволят не только увеличить площадь покрытия сетей 5G и расширить их функциональные возможности, но и снизить стоимость создания сетей, а также уменьшить количество базовых станций.

Важнейшие направления инноваций

«Создавая 5G-демоцентр, мы изначально определили четыре ключевых направления: безопасность, транспорт, здравоохранение и образование. Это важные для города отрасли, в рамках которых Москве интересно тестировать решения с использованием высокоскоростных технологий связи. Новые проекты, которые были представлены на демодне, — это инновации, позволяющие повысить качество жизни и уровень сервиса для граждан, что является приоритетом для нашей деятельности», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Александр Горбатько .

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что представленные на демодне разработки испытывались в 5G-демоцентре в рамках программы пилотного тестирования инноваций, реализуемой Агентством инноваций Москвы. Проект позволяет организациям апробировать свои технологии на базе городских объектов и коммерческих организаций и получать обратную связь от потребителей. Только в этом году на базе 5G-демоцентра прошло восемь испытаний. При этом большинству разработчиков одобрили гранты на компенсацию затрат на тестирование инновационной продукции на общую сумму 10,2 миллиона рублей.

Презентованные на демодне решения прошли отбор в 2022 году. Прием заявок через программу пилотного тестирования инноваций на испытания в 2023 году продолжится.

Что такое 5G-лаборатория

5G-лаборатория — это специальная площадка с изолированной сетью 5G, благодаря которой крупные компании и небольшие стартапы получили возможность доработки и тестирования своих решений в условиях, приближенных к реальным, а город — оценивать необходимость и эффективность их внедрения в разных сферах городского хозяйства. Лабораторию открыли в октябре 2020 года в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Подбором проектов для тестирования занимаются столичный Департамент информационных технологий и Агентство инноваций Москвы.