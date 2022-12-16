SAP без предупреждения отключает техподдержку российским пользователям

В январе 2023 г. SAP намерена отключить россиян от своей техподдержки, прикрываясь восьмым пакетом антироссийских санкций ЕС. Он запрещает оказывать российским физлицам и юрлицам консалтинговые услуги в сфере ИТ. SAP посчитала, что именно этим ее техподдержка занята, по крайней мере, частично. Контракты на оказание поддержки она разрывать не станет.

SAP не подаст руку помощи

Немецкая компания SAP с января 2023 г. закроет россиянам доступ к техподдержке, пишет Tadviser со ссылкой на источник, приближенный к российскому офису компании. За счет столь скорого отключения техподдержки компания лишила россиян возможности без авральной спешки решить вопрос с переходом на решения конкурентов, в том числе и отечественные.

Для российских клиентов SAP отлучение от техподдержки, вполне может означать, помимо прочего, отсутствие возможности размещать заявки на решение возникших у них проблем.

В России SAP работает через свое подразделение SAP CIS, оно же SAP СНГ.

Все было известно заранее

По информации Tadviser, прекращение распространения техподдержки SAP на российский рынок, когда о нем будет объявлено официально, окажется неожиданностью исключительно для ее клиентов. Российский офис компании уже осведомлен о грядущем «блэкауте». Штаб-квартира компании уведомила его в декабре 2022 г. (более точная дата поступления сообщения не установлена).

Антироссийская кампания SAP набирает обороты

Впрочем, в теории, догадаться о намерениях SAP, с учетом того, что это немецкая компания, можно было заранее.

В октябре 2022 г. Евросоюз принял восьмой и предпоследний на момент выхода материала пакет своих антироссийских санкций, с которым и связан новый не менее антироссийский шаг SAP. Очередные ограничения, утвержденные с целью усложнить жизнь россиянам, включают запрет на оказание консалтинговых услуг в сфере информационных технологий. Это распространяется как на физических лиц, так и на компании (юрлица).

SAP не является консалтинговой компанией. Но это не помешало ее головному офису разглядеть в своей же техподдержке элементы консалтинга.

Частичные ограничения

Речь в данном случае именно об элементах консалтинга. Едва ли можно отнести к консультациям распространение новых версий программного обеспечения и тем более патчей безопасности, которые нацелены исключительно на устранение брешей в «дырявом» ПО.

На это указывает и собеседник издания, приближенный к представительству SAP в СНГ. По его словам, апдейты для ПО, равно как и заплатки для систем безопасности SAP продолжит исправно поставлять российским клиентам.

Более того, специально для этих нужд SAP собирается открыть отдельный веб-ресурс, предназначенный исключительно для россиян. Чем обусловлена необходимость такой «сепарации», неизвестно.

На момент публикации материала SAP официально не заявляла о грядущем прекращении поддержки российских пользователей. Информация о том, что она все же оставит им доступ к патчам и обновлениям подтверждения не имела, как, впрочем, и опровержения.

Ответные санкции

По словам источника издания, контракты на оказание поддержки российским клиентам SAP разрывать не намерена. При этом новые грядущие ограничения едва ли пойдут вразрез с прописанными в них условиями, поскольку в них не перечислено, что именно входит в понятие поддержки.

В связи с этим вероятность утонуть под лавиной судебных исков для SAP минимальна. Однако риск необходимости явиться на заседание в российский суд по такого рода жалобам остается.

Возможен и другой исход. Отказав россиянам в части услуг, скидку по договорам SAP им не предоставит, утверждает источник издания. На фоне этого, клиенты, не желая платить полную стоимость за урезанную услугу, вполне могут сами разорвать контракт и найти новых поставщиков услуг консалтинга. Это могут быть, в том числе, и экс-работников SAP СНГ, в настоящее время трудящихся в других компаниях.

Как SAP уходила из России

SAP покидает российский рынок с несвойственной немцам медлительностью. Процесс начался еще в первых числах марта 2022 г., и на 16 декабря 2022 г. не завершился. По плану компании, все должно закончиться не позднее 31 декабря 2022 г.

В начале весны 2022 г. SAP остановила продажи на российском рынке и заодно затормозила все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами. На тот момент в России у нее насчитывалось около 1500 клиентов. Скольких она растеряла за прошедшие с того периода девять месяцев, не сообщается.

Отвернувшись от России, SAP не посчитала нужным отозвать из российских судов иски своим местным клиентам и партнерам. Например, в конце июля 2022 г. она через суд заставила своего партнера «АСАП софт» выплатить ей 73,2 млн руб. Сумма включает основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

В сентябре 2022 г. стало известно о подготовке SAP к грандиозной распродаже своей техники, используемой в России. Это в первую очередь серверы, коммутаторы, системы хранения данных и пр. По имеющимся данным, каталог «железа» насчитывает 3500 позиций. В числе потенциальных покупателей на сентябрь 2022 г. значился «Ростелеком».

Параллельно со всем этим российский офис SAP за весь 2022 г. пережил несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось в сумме около 1300 человек, сообщает источник издания. По его словам, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.

Как пишет Tadviser, российский офис SAP может в течение длительного времени работать в «спящем режиме» даже после того, как компания окончательно уйдет из страны. В чем это будет выражено, неизвестно, но основная причина «спячки» – необходимость закрыть несколько вопросов юридического плана.