Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей

В тюрьму за разблокировку мобильников

Бывшего владельца одной из розничных точек сотового оператора T-Mobile (принадлежит Deutsche Telekom) в США приговорили к 10 годам лишения свободы выплате штрафа в размере более $28 млн за организацию мошеннической схемы с незаконной разблокировкой мобильных устройств. Свою вину осужденный признал.

По информации Министерства юстиции США, 44-летний житель Калифорнии Аргишти Худавердян (Argishti Khudaverdyan) оказывал услуги по разблокировке и отвязыванию смартфонов от сетей различных операторов связи. При этом он использовал внутренние инструменты T-Mobile, доступ к которым получил, незаконно вторгнувшись в информационную систему компании.

В общей сложности преступник со своим подельником – совладельцем торговой точки Аленом Гаребаглу (Alen Gharebagloo) – заработали около $25 млн, «обработав» несколько сотен тысяч мобильных устройств. На вырученные деньги мужчины, в частности, покупали недвижимость в Бербанке и Нортридже (Калифорния).

Разрыв контракта не проблема

Нелегальный бизнес Худавердяна просуществовал почти пять лет – с августа 2014 по июнь 2019 г. Примечательно, что в июне 2017 г. T-Mobile, заподозрив неладное, аннулировал контракт с предприимчивым американцем – оператор обратил внимание на подозрительную активность компьютера Худавердяна в сети компании.

Худавердян обещал «официальное» снятие блокировки iPhone через Apple и T-Mobile

Согласно материалам Минюста, Худавердян выдал себя как минимум один раз – 29 марта 2017 г. В этот день он, будучи в Техасе, подключился к точке доступа Wi-Fi T-Mobile под своей учетной записью (akhudav1) и перешел на сайт unlockitall.com, тем самым продемонстрировав собственную причастность к мошеннической схеме с нелегальной разблокировкой смартфонов.

Однако прекращение официальных отношений с T-Mobile не лишило американца решимости продолжать нелегальный бизнес. Чтобы сохранить собственное присутствие в информационных системах T-Mobile и доступ к внутренним инструментам оператора, бизнесмен-мошенник прибегнул к методам социальной инженерии. С помощью фишинговых писем он ввел в заблуждение свыше 50 сотрудников оператора, заполучил их логины и пароли, которые впоследствии использовал для выполнения заказов на разблокировку мобильников.

Ущерб T-Mobile

«…Снятие блокировки сделало возможным продажу телефонов на черном рынке и позволило клиентам T-Mobile прекратить пользоваться услугами T-Mobile и тем самым лишить T-Mobile доходов, полученных от контрактов на обслуживание клиентов…», – говорится в пресс-релизе Минюста.

В США распространена практика продажи операторами связи смартфонов с долгосрочным контрактом. Клиент в таком случае получает смартфон либо бесплатно, либо с большой скидкой, однако устройство оказывается «привязанным» к оператору на срок действия контракта. Другими словами, владелец гаджета не сможет перейти под крыло другого поставщика услуг связи пока, как минимум, не погасит своеобразную рассрочку от оператора.

Бизнес, организованный Худавердяном и его партнером, позволил всем желающим, в том числе и «сидящим на контракте», за небольшую плату обходить это ограничение.

Особенности нелегального бизнеса

Для продвижения собственного нелегального бизнеса Худавердян использовал почтовые рассылки. Заказы принимал онлайн, через обширную сеть веб-сайтов. В частности, мошеннику принадлежали такие доменные имена как: unlocks247.com, swiftunlocked.com, unlockitall.com, tryunlock.com, and unlockedlocked.com. С их содержимым можно ознакомиться, в частности, при помощи сервиса «Машина времени» (Wayback Machine) проекта «Архив интернета» (Internet Archive).

Так, если верить рекламным материалам, которые распространял Худавердян, наибольшей популярностью у клиентов пользовались услуги повторной активации устройств компании Apple, заблокированных через iCloud; отвязка iPhone от сетей действующих в США операторов AT&T, T-Mobile и Sprint (приобретен T-Mobile в 2019 г.); отвязка смартфонов Samsung от AT&T и T-Mobile в США.

Заказчикам были обещаны сохранение официальной гарантии на устройство и отсутствие проблем с повторной блокировкой в дальнейшем. Сервисом в теории Худавердяна могли воспользоваться не только добросовестные владельцы мобильных гаджетов, банально забывшие собственный пароль, но и преступники, похитившие чужой девайс, к примеру, для дальнейшей перепродажи.

Разблокировка/отвязка якобы осуществлялись совершенно официально и напрямую через Apple и T-Mobile. На деле же Худавердян и его бизнес-партнер все операции проводили собственными силами. Впрочем, для снятия наложенных на смартфоны ограничений «предприниматели» действительно использовали специальные инструменты, доступные только сотрудникам T-Mobile: Mobile Device Unlock (MDU) и MCare Unlock (MCare). Заказчику было достаточно предоставить IMEI (International Mobile Equipment Identity; международный идентификатор мобильного оборудования) устройства.