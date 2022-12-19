Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят

Топ-менеджмент SAP СНГ передумал покупать российский бизнес у немецкого вендора. Это связано с намерениями компании перекрыть доступ к своей техподдержке клиентам из России. Последнее, в свою очередь, повлияет на количество ее контрактов и клиентов. Из-за того, что оно значительно сократится, покупка бизнеса теряет свой смысл.

Покупатель не нашелся

Гендиректор SAP СНГ Андрей Филатов совместно с топ-менеджерами компании решили не выкупать российский бизнес у немецкой компании. Об этом пишет Tadviser со ссылкой на собеседника близкого к SAP СНГ.

По его словам, теперь приобретать бизнес бессмысленно. Потому что топ-менеджеры рассчитывали, что став владельцами бизнеса, они получат и действующие контракты SAP с российскими клиентами на оказание техподдержки. В России у немецкого вендора около 1,5 тыс. клиентов, среди которых как небольшие и средине, так и крупные компании. Но к январю 2023 г. количество этих контрактов сильно уменьшится, полагает собеседник издания.

Напомним, о намерении выкупить бизнес стало известно в конце августа 2022 г.

Отказ от поддержки

По словам собеседника, клиенты начали сами расторгать контракты на оказание техподдержки ПО. Это связано с тем, что с января 2023 г. SAP намерена перекрыть россиянам доступ к ней. Оказавшись без части услуг, скидку по договорам SAP им не предоставит, считает он. На фоне этого клиенты не желают платить полную стоимость за урезанные услуги.

В октябре 2022 г. Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, из-за которого немецкая компания больше не сможет оказывать российским компаниям консалтинговые услуги в ИТ-сфере.

Топ-менеджеры российского SAP передумали покупать бизнес у немцев

Это приведет к тому, что российские подсанкционные заказчики SAP останутся без техподдержки, которая включает элемент консалтинга. Но те заказчики из России, которые не попали под санкции, смогут получать обновления ПО на специально созданном вендором для этих целей портале.

Из-за сложившейся ситуации Андрей Филатов планирует уйти из SAP СНГ, утверждает собеседник ресурса. По его словам, немецкая компания не готова его отпустить, пока не найдет ему замену.

Уход SAP из России

Решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в начале марта 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине. Позже компания заявила о планах полностью свернуть бизнес в России до конца 2022 г.

Однако бизнес немецкой компании в стране не исчезнет без следа. В августе 2022 г. CNews выяснил, что «1С» создала совместный бизнес с топ-менеджерами ушедшей из России SAP. Компания получила название ООО «1С-перспектива».

В сентябре стало известно о готовящейся распродаже немецкой компанией своего оборудования, использующегося в России (серверы, системы хранения данных и пр.). Речь шла о реализации 3,5 тыс. единиц техники.

Одновременно с этим российский офис SAP за весь 2022 г. пережил несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось в сумме около 1,3 тыс. человек, сообщал собеседники издания. По его словам, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.