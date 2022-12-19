Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы

Мособлсуд вынес приговор пятерым участникам мошенничества по установке систем мониторинга столичных парковок. Они будут вынуждены провести годы за решеткой – троих отправили в колонию общего режима, а главный фигурант направится в колонию строгого режима. Еще один обвиненный отделался условным сроком. Всего за два года созданная ими схема принесла им более 650 млн руб. Действующих лиц было значительно больше – остальные или уже сидят, или пока находятся в розыске.

От парковочного датчика до тюремных нар

Участники мошеннической схемы с цифровизацией столичных парковок получили от четырех до 13 лет заключения и миллионы рублей штрафов. Главного виновного в лице экс-главы столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» (ДКР) Александа Шукюрова отправят в колонию строгого режима, остальным же достались колония общего режима и условные сроки. Приговор вынес Мособлсуд.

Согласно вердикту суда, Шукюров реализовывал мошеннические схемы как при заключении контрактов на установку умных систем электронного контроля за парковочными местами в Москве, так и при их реализации. Шукюров также обвинен в получении взяток, отмывании денег, полученных преступным путем и заодно в злоупотреблении своим служебным положением.

Все события, с которыми расследование связало Шукюрова и организацию, которой он управлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.

Согласно условиям контракта, исполнитель в лице ДКР должен был установить на местах парковок электронные датчики, передающие данные о происходящем на парковке в информационный центр. В рамках исполнения контракта фигуранты дела предложили заказчикам некую новую систему мониторинга, разработанную компанией «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС), тоже участвующей в схеме.

Обвиненные могут обжаловать свой приговор

Система, созданная в «ИТС», включала в себя парковочные датчики, радиостанции, табло и сервера. За два года мошенники поставили около 13 тыс. датчиков в составе этой системы, однако власти в итоге от нее отказались, а исполнители попали под следствие.

Шукюров и его команда

В своих схемах бывший руководитель московской «Дирекции капитального строительства» действовал не один. У него было четыре подельника, каждый из которых тоже был приговорен к лишению свободы.

Дело против Александа Шукюрова рассматривалось в Мособлсуде с начала 2020 г. В нем также фигурировали еще несколько бизнесменов, в частности, руководитель компании ООО «Магистраль телеком» Павел Синицын, директор и совладелец компании ИТС Евгений Ахмадишин и частный предприниматель Андрей Рябцев.

Через несколько месяцев в деле появился пятый участник – бывший заместитель директора ФГУП СВЭКО ФСО Эрик Галстян. Расследование против него началось значительно раньше, и в ходе следствия материалы по нему были объединены с делом Шукюрова.

Распутать клубок связей

В деле против Шукюрова фигурируют довольно много имен. Сам Шукюров, а вместе с ним Ахмадишин и Галстян были арестованы осенью 2017 г. на основе ходатайства Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Решение об аресте вынес Басманный суд Москвы.

Также под следствием раньше других оказался замгендиректора ДКР Константин Сысоев. Совладелец компании ИТС Юрий Бирченко, выступавший в качестве свидетеля, заявил, что Сысоев заставлял компанию ИТС проводить все платежи через подконтрольную ему компанию.

Слова Бирченко подтвердили и другие свидетели. В результате еще в 2015 г. Люблинский райсуд приговорил Сысоева к двум годам заключения и штрафу в 200 тыс. руб. за похищение 30 млн руб. При этом сам Бирченко с 2015 г. числится в розыске, находясь, предположительно, в одной из стран Европы.

Распутывание схемы с участием Шукюрова началось именно с этого дела. После СКР возбудил еще одно, в рамках которого были обнаружены доказательства хищения всех денег, выделенных на внедрение системы электронного мониторинга столичных парковок.

Евгений Ахмадишин, как сообщал CNews, был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в ноябре 2017. Его на тот момент подозревали в хищении бюджетных средств.

В 2020 г. следователи добились еще одной победы в расследовании, но на тот момент промежуточной. В ноябре 2017 г. в деле появился новый фигурант в лице главы СВЭКО Олега Филиппова, который полностью признал свою вину, за что получил пять с половиной лет заключения. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В 2020 г. он признал свою вину.

Итоги расследования

Финалом истории стало оглашение приговора судьей Мособлсуда Алексеем Наумовым. Как пишет «Коммерсант», обвинители добивались еще более сурового наказания, включая обязательное возмещение всей суммы ущерба, а это 664,5 млн руб.

По данным Мособлсуда, Шукюров признан виновным в мошенничестве на общую сумму свыше млн руб. За свои преступления он получил штраф в размере 14 млн руб., а также был лишен свободы на 13 лет – его направили в колонию строгого режима, доказав его вину в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание полученных преступных путем средств в особо крупном размере).

Среди подельников Шукюрова кто-то отделался условным сроком, а кому-то досталось 11 лет колонии общего режима. У каждого из них в обвинении были статьи об отмывании денег и мошенничестве. Также Галстяна обвиняли в даче крупной взятки Шукюрову (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Ахмашидина – в двух фактах коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством в составе организованной группы (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Согласно приговору. Галстян получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 9 млн руб. Ахмадишин проведет в колонии общего режима 10 лет и заплатит 1,5 млн руб. штрафа.

Павел Синицин переедет в колонию общего режима на четыре года и выплатит в счет государства 1 млн руб. Бизнесмен Андрей Рябцев отделался условным сроком (семь лет), но штраф ему тоже присудили, в размере 1,5 млн руб.

По информации издания, в дополнение к перечисленному со всех пяти предпринимателей было взыскано «в солидарном порядке 664 442 496 руб. в пользу бюджета Москвы в качестве возмещения причиненного материального ущерба, в том числе за счет изъятого и обнаруженного у них имущества»,

История еще не закончилась

На момент публикации материала приговор в законную силу не вступил. Обвиненные могут обжаловать его.

Кроме того, Шукюров, Галстян и Ахмадишин провели в СИЗО, с учетом небольших перерывов на домашний арест почти пять лет. В связи с этим Галстян и Ахмадишин вполне имеют право в ближайшем будущем подать прошение на условно-досрочное освобождение, потому как в России день, проведенный в СИЗО, приравнивается в полутора дням в колонии общего режима. Но тут есть одно очень важное условие. Претендовать на УДО они смогут лишь при полном погашении ущерба.