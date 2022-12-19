Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму

Представительство HPE в России проиграло по иску на 557,6 млн руб. Истцом выступила малоизвестная на рынке компания с заблокированным контактным телефоном. Третьими лицами в иске были заявлены Сбербанк и OCS.

Рекордный штраф для HPE

Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании Hewlett Packard Enterprise (HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз») придется выплатить санкт-петербургской компании «Имкотрейд» 557,6 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Искать правды у служителей Фемиды «Имкотрейд» начал 6 сентября 2022 г. Решение об удовлетворении иска компании на вышеупомянутую сумму суд вынес 15 декабря.

На данный момент подробности разбирательства в публичном доступе не представлены. На публикацию полного решения законодательство отводит судьям пять дней, хотя Арбитражный суд Москвы по линии ИТ-разбирательств не соблюдает этот срок почти никогда.

В резолютивной части решения сумма к выплате описана как «взыскание». Судя по картотеке арбитражных судов, это крупнейший иск к HPE в России, проигранный вендором по итогам его рассмотрения, за всю историю его присутствия в нашей стране.

Общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз» с марта 2022 г. (после начала спецоперации на Украине) на момент публикации составила 2,26 млрд руб. Среди обращавшихся в суд — OCS, IBS, «Смарт текнолоджис», «Новатэк» и др.

Американскую HPE в России наказали на 557,6 млн рублей

Практика CNews по мониторингу судебных разбирательств российских организаций с юрлицами ушедших в 2022 г. из нашей страны ИТ-брендов позволяет предположить, что «Имкотрейд» и «Хьюлетт паккард энтерпрайз» связывали долгосрочные коммерческие отношения, в которых истец заранее оплатил те или иные сервисные услуги HPE(например, по техподдержке ее «железа»).

Скорее всего «Имкотрейд» в данном случае выступил посредником — оплаченный сервис касался оборудования его деловых партнеров. На это косвенно указывает тот факт, что в качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ООО «О-си-эс-центр» (одно из юрлиц вышеупомянутого дистрибутора OCS) и Сбербанк.

На момент публикации данного материала представители «Имкотрейда» и OCS раскрыть CNews подоплеку дела не смогли.

Напомним, о том, что американская корпорация на фоне конфликта на Украине сворачивает в России свою деятельность, она объявила в июне 2022 г.

Таинственный истец

Как писал CNews в сентябре 2022 г., о компании «Имкотрейд» не слышали опрошенные редакцией крупные российские ИТ-интеграторы и дистрибуторы. Подробной информации о компании в Сети нет. Одностраничный сайт организации не содержит данных о ее клиентах или проектах.

По телефонному номеру, указанному на официальном сайте компании в сентябре 2022 г. на звонки CNews не отвечали несколько дней, а на момент публикации данного материла он оказался заблокирован.

Согласно информации на сайте, компания занимается поставками «железа»: систем связи, сетевого оборудования, ПК, планшетов, игрового оборудования и пр. Среди производителей, с которыми она работает, присутствуют HPE, Panasonic, D-Link и Xerox. Указания на то, какие конкретные модели представлены в ассортименте компании, а также на их стоимость нет.

На сайте «Имкотрейд» отмечается, что компания отличается «оперативной реакцией на запросы». Там же указывается, что «значительная часть продукции доступна со склада» или заказывается и доставляется по всей России.

Параметры бизнеса истца-победителя

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Имкотрейд», образованное 2 сентября 2020 г., по результатам 2021 г. получила 3,29 млрд руб. выручки. Чистая прибыль компании составила 38,5 млн руб.

Гендиректором и единственным учредителем компании является Николай Колесов. Как ранее удостоверился CNews, информации о нем в Сети как о представителе «Имкотрейда» или любой другой ИТ-компании нет. Колесов также выступает учредителем ООО «Карат», которое предоставляет услуги по доставке продуктов питания. В ней Колесову принадлежит 42,4%.

В базе «Контур.фокуса», нет информации ни об одном госконтракте, заключенном с «Имкотрейд».