Российские операторы ЦОДов устремились в Казахстан

Отечественные операторы ЦОДов стали выходить на рынок Казахстана. Около 50 млн руб. в новые площадки вложил RuVDS. Открыл свой третий дата-центр в республике и Сбербанк. Однако эксперты сомневаются, что рынок облачных услуг в СНГ окажется востребованным. Сейчас перспективнее захватывать рынки ОАЭ, Индии и Турции.

Новый рынок для ЦОД

Российские операторы центров обработки данных (ЦОД) стали выходить на рынок Казахстана. В частности, RuVDS вложил 50 млн руб. в развитие двух площадок в Алма-Ате и Астане, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

RuVDS запускает ЦОДы в Казахстане совместно с местным «Транстелекомом». Общая их площадь составляет около 500 кв. м. Гендиректор RuVDS Никита Цаплин рассказал изданию, что ЦОДы в Казахстане будут востребованы среди российских компаний, которые работают в этом регионе.

RuVDS не единственная компания, которая усиливает позиции на рынке Казахстана. Свой третий ЦОД в июне 2022 г. в республике запустил Сбербанк. На этом рынке присутствует и «Яндекс». Счет клиентов его облачного сервиса в Казахстане идет на сотни, рассказали изданию представители компании.

Востребованы ли услуги

Выход на новые рынки среди российских провайдеров дата-центров в последнее время набирает популярность, рассказал «Коммерсанту» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, преимуществом отечественных игроков стала наработанная на российском рынке экспертиза, которая превосходит уровень казахских провайдеров дата-центров на несколько лет.

Количество российских ЦОДов в Казахстане будет расти

Однако рынок СНГ находится на этапе формирования, и его сложно назвать быстрорастущим, подчеркивает основатель облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. При этом эксперт отмечает, что рынок Казахстана нельзя назвать большим. К тому же он уже он поделен между местными игроками. Кулаков назвал сомнительной ориентацию при выходе на рынок Казахстана на релоцированные компании. Такие клиенты могут обращаться за услугами не только к местным игрокам, но и к западным компаниям.

По мнению собеседника «Коммерсанта» на ИТ-рынке, российские ЦОДы перспективнее развивать в ОАЭ, Индии и Турции. Рынок же стран СНГ может оказаться пока не столь востребованным.

Рынок ЦОД в России

В 2021 г. операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию 4,9 тыс. новых стойко-мест, по данным исследования CNews Analytics. Рост составил около 12% — с 41 тыс. на конец 2020 г. до 46 тыс. на конец 2021 г.

В то же время на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов были отложены на неопределенный срок. Российские провайдеры в 2022-2023 гг. обещают запустить более 20 тыс. новых стойко-мест. Но будут ли планы реализованы пока неизвестно. Это обусловлено в том числе и тем, что зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры.

А в апреле 2022 г. в Москве образовалась острая нехватка мест в дата-центрах. Так, их количество сократилось до 800 мест (минимальное значение с 2018 г.). В октябре CNews писал о том, что нехватка мест в российских ЦОДах усугубляется.