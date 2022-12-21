Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Samsung поднимает цены на флеш-память

Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собственного производства в первой половине декабря 2022 г. вслед за включением ее прямого конкурента, китайской YMTC, в «черный список» Министерства торговли США, пишет DigiTimes.

В результате введения новых экспортных ограничений американскими властями некоторые вендоры компьютерной техники приостановили сотрудничество с чипмейкером из Поднебесной, что привело к росту спроса на продукцию других производителей флеш-памяти: Micron, SK Hynix и Samsung. Это и позволило южнокорейской компании взвинтить ценны на собственные микросхемы 3D NAND на 10%.

Влияние на рынок флеш-памяти

Сложно прогнозировать, как именно изменение ценовой политики Samsung повлияет на рынок флеш-памяти в целом и на стоимость твердотельных накопителей (SSD), выпускаемых на ее основе, в частности считает Tom’s Hardware. Спрос на этот тип энергонезависимой памяти в течение последних нескольких месяцев снижался, тем самым провоцируя закономерное падение цен и выручки их производителей. Действия Samsung могут подтолкнуть конкурентов, ищущих способы повысить прибыль, поступить аналогичным образом.

Samsung подняла цены на флеш-память на 10%

Как отмечает издание, вряд ли Samsung отгружает NAND-память в адрес сторонних производителей SSD в большом количестве – все-таки компания сама выпускает твердотельные накопители. Следовательно, и незначительное подорожание чипов скорее всего не окажет существенного прямого влияния на рынок SSD в глобальных масштабах.

В конце сентября 2022 г. CNews со ссылкой на прогноз TrendForce сообщил о том, что в заключительном квартале 2022 г. цены на флеш-память снизятся в среднем на 20-25%. Аналитики считают, что SSD также подешевеют – в среднем на 15-20%.

Неутешительный прогноз для «неблагонадежной» YMTC

YMTC – это крупный производитель флеш-памяти. Компания была основана в 2016 г. и располагает заводом в китайском Ухане, который выпускает до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин ежемесячно. В завершающей стадии находится строительство еще одной уханьской фабрики с производительностью 200 тыс. пластин в месяц.

YMTC наряду с производителем однокристальных (SoC) для недорогих смартфонов Unisoc входит в состав Tsinghua Unigroup, контролируемой властями КНР. В 2021 г. CNews писал о финансовых проблемах холдинга и угрозе его банкротства.

Власти США неоднократно и открыто называли YMTC угрозой национальной безопасности после того, как та попала в число «неблагонадежных» (Unverified List; UVL). В итоге ряд крупных клиентов, то ли опасаясь неспособности компании выполнять контрактные обязательства в результате вероятного включения в «черный список», то ли не желая ввязываться в политические «разборки», отказался от сотрудничества с китайским чипмейкером.

В частности, Apple решила не снабжать собственные гаджеты накопителями на базе памяти YMTC, даже предназначенные для продажи на территории КНР. В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что «яблочные» планируют сделать Samsung своим основным поставщиком флеш-памяти и готовы отдать ей до 40% заказов.

В октябре 2022 г. YMTC предложила своим ключевым техническим специалистам с паспортом США покинуть компанию. По информации Financial Times, чипмейкер вынужден избавляться от ценных кадров из-за усиления санкционного давления на технологический сектор КНР со стороны США. Так, согласно новым правилам, одобренным американскими властями в октябре 2022 г., американским гражданам, резидентам и организациям необходимо получать особое разрешение Министерства торговли США, чтобы иметь возможность легально оказывать помощь китайским производителям микроэлектроники.

Аналитики TrendForce считают, что YMTC может выйти из бизнеса по производству флеш-памяти 3D NAND к 2024 г. Поскольку после включения в «черный список» компания находится под пристальным вниманием Минторга США, а ее партнеры вынуждены получать специальные разрешения на экспорт американских технологий и оборудования в Китай, YMTC с высокой вероятностью окажется неспособной наращивать объемы выпускаемой продукции. Это, в свою очередь, приведет к ослабеванию позиций компании на рынке 3D NAND. Если ранее в TrendForce считали, что YMTC по итогам 2023 г. удастся нарастить объемы поставок флеш-памяти на 60% в годовом выражении, то скорректированный прогноз от 16 декабря 2022 г. предполагает уменьшение данного показателя до 7%.