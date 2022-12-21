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У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта

Власти Великобритании требуют от инвестиционной компании LetterOne, созданной владельцами «Альфа-групп», продать телекоммуникационного оператора Upp. Это связано с санкционными рисками владельцев LetterOne, хотя официально инвестиционная компания под санкции не подпадала.

Великобритания требует от LetterOne продать Upp

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шаппс (Grant Shapps) потребовал от инвестиционной компании LetterOne продать телекоммуникационного оператора Upp. Об этом пишет газета Financial Times. Шаппс обосновал свое требования «рисками национальной безопасности».

Требование Шаппса основывается на вступившем в силу в начале 2022 г. законе Великобритании о национальной безопасности и инвестициях. Он позволяет властям пересматривать сделки в течение пяти лет после их заключения. Перед продажей Upp оператор должен провести аудит своей сети.

Позиция LetterOne

В LetterOne выразили сожаление в связи с этим решением. В компании отметили, что приняли все меры для того, чтобы дистанцироваться от попавших под санкции акционеров, которые сейчас не имеют никакого доступа к активам компании и не получают от нее дивидендов. Кроме того, Upp предпринял меры для защиты национальных интересов Великобритании, согласно которым в совете директоров могут находиться только граждане Великобритании, Европейского союза и США.

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Великобритания требует от созданной «Альфа-групп» компании продать оператора Upp

LetterOne вложился в Upp в 2021 г. Компания намерена построить сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) на востоке Англии. Инвестиции в проект должны составить 1 млрд фунтов стерлингов. Сеть должна быть построена к 2025 г. и охватить 1 млн домохозяйст. Оборудование для проекта поставляют Nokia, Linksys, Fujikura и Salesforce.

Как появилась LetterOne

LetterOne была создана в 2013 г. основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Доли в LetterrOne получил и совладелец «Альфа-групп» Петр Авен. К тому моменту «Альфа-групп» продала долю в своем основном проекте, нефтяной компании «ТНК-BP» и решила выйти на международный уровень.

В числе прочего, LetterOne является крупнейшим акционером телекоммуникационной группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». Также Veon владеет долей в турецком сотовом операторе Turkcell.

Санкции в отношении владельцев LetterOne

После начала специальной военной операции России на Украине Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Авена, Фримдана, Кузьмичева и Хана. После этого все четверо вышли из состава наблюдательного совета LetterOne. Кузьмичев и Хан также продали свои доли в LetterOne.

Фридман и Авен владеют в LetterOne 37,86% и 12,8% акций соответственно, то есть в совокупности они владеют 47,85% — менее половины активов. Соответственно, сама LetterOne не стала объектом санкций.

Ситуация осложняется тем, что Авен и Фридман проживают в Лондоне. Будучи субъектами санкций, они оказались ограничены в возможных тратах денежных средств и даже не могут нанять себе водителя или уборщицу. Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на свои источники, что Фридман якобы был задержан в Великобритании, но затем отпущен под залог. Официального подтверждения этой информации нет.

Игорь Королев

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