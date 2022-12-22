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Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU

Intel планирует реорганизовать запущенное в 2018 г. подразделение по разработке дискретных графических ускорителей AXG. Компания разделит его на две группы: одна займется потребительскими видеокартами, другая – решениями для дата-центров. Как бизнес-единица AXG перестанет существовать, а ранее входившие в него команды будут распределены между подразделениями Client Computing и Datacenter and AI. Несмотря на опасения по поводу того, что Intel откажется от попыток составить достойную конкуренцию Nvidia и AMD на рынке игровых видеокарт, в компании намерены продолжать работу по этому направлению и выпустить «наследников» Alchemist – Battlemage и Celestial.

Intel разделит AXG

Корпорация Intel сообщила о реорганизации своего бизнеса по производству графических ускорителей (GPU). В рамках этой процедуры подразделение AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) будет ликвидировано.

Разработка и производство потребительских видеокарт перейдет под крыло подразделения клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG), которое отвечает за выпуск чипов для персональных компьютеров. Работа над технологиями для дата-центров и будет вестись под знаменами группы Intel Datacenter and AI Group (DCAI). В нее же вольются команды разработчиков GPU SoC и IP, которая тем не менее продолжит поддерживать связь с коллегами из CCG.

Реорганизация бизнеса позволит Intel более успешно конкурировать с Nvidia и AMD – ключевыми игроками на рынке графических ускорителей, считают в компании.

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Intel реорганизует бизнес по разработке дискретных видеокарт

Несмотря на реорганизацию, в ближайшем финансовом отчете, публикация которого ожидается в январе 2023 г., выручка от деятельности по разработке GPU будет учтена в итогах деятельности AXG как отдельной бизнес-единицы.

Сопутствующие кадровые перестановки

Руководить потребительским отделом бывшей AXG будет Лиза Пирс (Lisa Pearce), возглавляющая разработку программного обеспечения и драйверов для GPU Intel. Непосредственным руководителем Пирс станет Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), нынешняя глава CCG.

Команды разработчиков графики для дата-центров временно возглавит Джефф МакВей (Jeff McVeigh), в настоящее время занимающий должность руководителя направления Super Computer Group. Он будет подчиняться Сандре Ривера (Sandra Rivera), действующей главе DCAI.

Исполнительный вице-президент подразделения AXG Раджа Кодури (Raja Koduri) продолжит свою карьеру в роли главы архитектурного направления графики в Intel. Кодури, получивший повышение в апреле 2022 г., будет курировать долгосрочную стратегию компании в области технологий и разработки чипов.

Как отмечает Tom’s Hardware, Кодури по сути вернулся к тому, с чего начинал, поступив на работу в Intel в 2017 г. О своем разжаловании из руководителей AXG известный инженер, за свою жизнь успевший поработать в AMD и Apple, узнал заочно: Кодури сейчас проходит реабилитацию в Индии после внеплановой операции на спине, следует из его собственного сообщения в Twitter.

Опасения по поводу возможной продажи AXG оказались напрасными

Реорганизация бизнеса Intel по разработке графических чипов способна вызвать опасения по поводу дальнейшей судьбы направления игровых видеокарт. Ворваться в этот бизнес в настоящее время представляется непростой задачей даже для многомиллиардной корпорации. Соответствующий рынок давно поделен между Nvidia и AMD, и никто, кроме Intel, за последние 25 лет не смог составить им хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию.

Вывода на рынок собственных GPU потребительского уровня дается Intel непросто. Ускорители Arc поступили в продажу значительно позже, чем планировалось. По своим возможностям продукция Intel значительно отстает от лучших образцов, предлагаемых конкурентами. Покупатели нередко сталкиваются с проблемами в эксплуатации видеокарт семейства Alchemist, во многом вызванные не высоким качеством драйверов Intel на старте.

Ситуация на рынке дискретных видеокарт также не благоприятствует условным новичкам вроде Intel. Рынок GPU и так оказался перенасыщен продукцией более надежных брендов после нескольких лет острого дефицита, вызванного всплеском популярности майнинга криптовалют.

В августе 2022 г. исследовательская компания Jon Peddie Research спрогнозировала продажу Intel подразделения AXG. Всего чипмейкер вложил в него $3,5 млрд, однако столь внушительные инвестиции позволили компании занять лишь 4% мирового рынка GPU.

В разговоре с Tom’s Hardware представитель Intel заявил, что компания планирует придерживаться существующей дорожной карты по развитию собственного бизнеса в сфере разработки потребительских дискретных графических чипов под брендом Arc. Другими словами, Intel все же намерена выпустить линейки игровых видеокарт Battlemage и Celestial второго и третьего поколений соответственно. Существующие продукты серии Alchemist продолжат получать поддержку производителя.

Дмитрий Степанов

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