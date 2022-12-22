В России ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

В России по итогам 2022 г. рынок SMS-рассылок может вырасти на 20-30% год к году. Это следствие антироссийских санкций – банки отключены от иностранных систем push-уведомлений и потому вынуждены использовать SMS. Это увеличивает их расходы на миллиарды руб. в год, что на руку операторам связи. Но это продлится недолго – эксперты уверены, что через два-четыре года SMS-рассылки будут вытеснены новыми средствами связи с клиентами.

SMS снова в моде

В России зафиксирован резкий рост спроса на услугу отправки SMS-сообщений, пишут «Ведомости». Но в эпоху мессенджеров эта древняя технология связи вновь стала актуальной далеко не за счет обычных россиян – в данном случае они выступают лишь в роли получателей сообщений. CNews писал, что их интерес к общению через SMS постепенно угасает.

Вернуть SMS к жизни смогли различные предприятия, а также маркетплейсы. По информации источников издания, по итогам 2022 г. российский рынок SMS-рассылок вырастет минимум на 20% год к году. Также звучат прогнозы о 25- и даже 30-процентном росте.

Расходы на рассылки через SMS в России в настоящее время исчисляются миллиардами рублей. Для примера, в одном только банковском секторе затраты на них могут достигнуть 20 млрд руб. по итогам 2022 г. По оценкам опрошенных изданием экспертов, это примерно половина общего объема рынка, который, согласно этой логике, составит в пределах 40 млрд руб.

Санкции как первопричина

По информации издания, отечественные банки вспомнили о существовании технологии SMS далеко не по своей воле. Как и во многих других секторах, возврат к древним технологиям обусловлен иностранными санкциями против России.

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Многие российские банки попали под ограничения. Их приложения стали пропадать из магазинов Google Play и Apple App Store, и даже китайская Huawei с ее AppGallery была замечена в подобной солидарности с Западом. В случае с экосистемой Apple российские банки были отлучены еще и от платформы Apple Push Notification.

Эта платформа позволяет владельцам приложений рассылать Push-уведомления своим пользователям, которые в случае банков в течение долгого времени заменяли им SMS-сообщения. Теперь же такой возможности нет, притом даже если пробраться в App Store с новыми фирменными приложениями, как это сделал, например, Сбербанк осенью 2022 г., доступ к Apple Push Notification по-прежнему будет закрыт.

Где-то убыло, где-то прибыло

Во всей этой ситуации в конечном итоге в выигрыше остаются в первую очередь пользователи, предпочитающие «оптом» отключить все уведомления, имеющие обыкновение приходить десятками в час и постоянно отвлекать от более важных дел. SMS-сообщение банка точно будет доставлено, если абонент подключен к сети, и если услуга SMS на его номере активирована. Как показывает практика, активирована она почти у всех.

Своя выгода есть и у операторов связи, поскольку бесплатными SMS являются лишь для получателя, но никак не для отправителя. По информации «Ведомостей», вынужденный отказ от push-уведомлений в пользу SMS в скором будущем приведет к суммарному росту расходов всех банков России на 25 млрд руб. в год.

Банкам помогут

Если на банковские сообщения приходится половина российского рынка SMS-рассылок, то вторая половина – это вотчина других отраслей, цифровизация которых в России идет сверхбыстрыми темпами.

Для примера, это сфера торговли. Интернет-магазины и торговые площадки, а также офлайновые гипермаркеты регулярно присылают уведомления о скидках и акциях.

В логистике тоже регулярно используются SMS-сообщения. К примеру, в них может содержаться уведомление о текущем месте дислокации груза и код для его получения. Операторы связи рассылают сообщения с напоминанием о необходимости заплатить за их услуги, а автомобильные дилеры уведомляют о приближающемся техобслуживании.

Все имеет свойство заканчиваться

По прогнозам источников издания, популярность SMS-рассылок среди российских банков и бизнеса не будет бесконечной. Они полагают, что в ближайшие два-четыре года этот рынок ждет стагнация на фоне перехода бизнеса на новые способы рассылки уведомлений. Это могут быть голосовые сообщения, а также так называемые flash-call. Это обычный входящий звонок, последние несколько цифр в номере которого являются кодом авторизации или подтверждения платежа.

Также рассылки могут «переехать» в мессенджеры и соцсети. Однако полный отказ от SMS пока не обсуждается – этот способ будет запасным на случай, если до пользователя не получится «достучаться» другими методами.