«Ростелеком» за миллиард купил компанию, занимающуюся информбезопасностью

«Ростелеком» приобрел ИБ-компанию, которая специализируется на разработке систем, защищающих от несанкционированного доступа в систему. Сделка оценивается экспертами в 1,2-1,3 млрд руб. По мнению представителей рынка, компания может помочь усилить безопасность портала «Госуслуг». Оператор же при этом рассчитывает на треть увеличить свою выручку в ИБ-направлении.



«Ростелеком» расширяется

«Дочка» «Ростелекома» — «Солар ПТ» — приобрела 100% ИБ-компании «Новые технологии безопасности». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на стороны сделки.

Свою долю «Ростелекому» продал основатель компании Михаил Романов. Приобретение позволит оператору увеличить выручку по направлению информационной безопасности на 30% в 2023 г.

Сумма сделки также не раскрывается. Однако источник издания на ИТ-рынке, оценивает актив в 1 млрд руб., а гендиректор Zecurion Алексей Раевский полагает, что сумма сделки могла достигнуть 1,2–1,3 млрд руб.

Для чего актив «Ростелекому»

«Новые технологии безопасности» предоставляет ИБ-услуги: от разработки стратегии информационной безопасности до внедрения и сопровождения технических средств защиты информации, говорится на официальном сайте компании.

В частности, она занимается разработкой систем контроля доступа PAM (Privileged Account Management). Такие решения, предназначены для мониторинга и контроля над учетными записями сотрудников ИТ-подразделений и сисадминов, сотрудников аутсорсинговых организаций, которые занимаются администрированием инфраструктуры компании, управлением аутентификацией и авторизацией этих сотрудников, аудитом, контролем доступа и записи их сессий.

«Ростелеком» приобрел «Новые технологии безопасности»

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Новые технологии безопасности» было образовано 29 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании заявлен Антон Ромашков. Выручка компании по результатам 2021 г. составила 289,1 млн руб., что на 21% менее, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 962 тыс. руб., следует из базы.



По оценке «РТК-солар» (компания «Ростелекома», специализирующаяся на ИБ) системы PAM занимают до 13% рынка решений по управлению доступом. Продажи этих систем растут на 15% каждый год в деньгах. Представители «Новых технологий безопасности» пояснили изданию, что рассчитывают благодаря инвестициям «Ростелекома» усилить свои производственные мощности и расширить каналы продаж.

По словам собеседника «Коммерсанта», прогноз роста выручки «Ростелекомом» на 30% довольно оптимистичен. Внедрение PAM — это долгий и дорогостоящий процесс, и в настоящее время заказчики в первую очередь пытаются обеспечить защиту от внешних, а не внутренних угроз, отмечает он.

Безопасность «Госуслуг»

Так как «Ростелеком» является оператором «Госуслуг», приобретение новой ИБ-компании может усилить безопасность инфраструктуры госпортала, рассказал «Коммерсанту» эксперт Moscow Digital School Владислав Чуканов. Он напомнил, что в конце декабря 2022 г. в сети появилась информация о возможной утечке данных пользователей «Госуслуг». Однако Минцифры опровергло ее.

По мнению гендиректора «Аванпост» Андрея Конусова, сделка подсвечивает тренд на консолидацию ИБ-рынка. По его мнению, он будет усиливаться за счет ухода иностранных игроков с рынка и инвестиций, вливаемых в отрасль на волне импортозамещения.

С ним согласна и директор ДКИС ALP Group Светлана Гацакова. По ее словам, рынок становится больше и адаптируется к новой реальности. Однако эксперт предостерегает от негативного влияния на конкуренцию при таком раскладе. Гацакова отмечает важность появления и поддержки новых ИБ-компаний.