Власти Кипра позволили российским инвесторам Qiwi спасти свои акции

Власти Кипра разрешили российским акционерам Qiwi, чьи ценные бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), конвертировать их в обыкновенные акции компании. Это позволит российским инвесторам вернуть возможность управлять принадлежащими им акциями Qiwi в условиях санкций против НРД.

Послабление от властей Кипра для акционеров Qiwi

Власти Кипра разрешили платежной системе Qiwi провести конвертацию американских депозитарных акций компании (ADS), принадлежащих россиянам, в обыкновенные акции. Об этом говорится в сообщении Qiwi.

Проблемы с российскими акционерами Qiwi

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Там ценные бумаги компании торговались в виде ADS. Позднее ADS Qiwi стали торговаться и на Московской бирже. Акции, приобретаемые на ней, подлежат учету в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. Такая же судьба постигла и большую часть компаний с российскими корнями, имевших листинги на британских и американских фондовых площадках. Сама Qiwi зарегистрирована на Кипре.

Найдены пути спасения акций Qiwi

Позднее Евросоюз ввел санкции против НРД. В результате была нарушена его связь с европейской клиринговой компанией Euroclear. Соответственно, НРД не может проводить расчеты с держателями ADS Qiwi, которые приобрели их на Московской бирже. В результате владельцы ADS Qiwi, учитываемые в НРД, не могут получать дивиденды, участвовать в собраниях акционеров и конвертировать их в обыкновенные акции.

Послабления Евросоюза

В рамках восьмого пакета санкций против России Евросоюз ввел послабления в отношении НРД, позволяющее компетентным органам выдавать разрешения на операции с ним. На этом основании Qiwi обратилась к властям Кипра, которые удовлетворили запрос компании.

Власти Кипра согласились разрешить держателям ADS Qiwi, которые стали ими до 3 июня 2022 г. и зарегистрированы в НРД, завершить рассматриваемые отношения до 7 января 2023 г. при этом не разрешается передавать ADS иным лицам или на хранение в иные центральные депозитарии, которые находятся под санкциями.

В Qiwi предупредили, что Euroclear может выбрать собственный подход и не выполнить инструкции по конвертации ADS компании в обыкновенные акции. Кроме того, акции класса «B», в которые предлагается конвертировать ADS Qiwi, не торгуются ни на одной бирже и не считаются ликвидными.

Оферта основного владельца Qiwi

Акции Qiwi бывают двух типов: класса «А» (обладает десятью голосами на одну акцию) и класса «B» (обладает одним голосом на одну акцию). Акции класса «А» не подлежат свободной продаже: их можно только конвертировать в акции класса «В» с потерей голосов. Основным владельцем ценных бумаг данного типа является основатель и контролирующий акционер Qiwi Сергей Солонин. ADS выпускались на акции «B».

Летом 2022 г. Солонин объявил оферту на выкуп акций Qiwi на общую сумму $25 млн. Таким образом он планировал поддержать ликвидность акций в условиях прекращения торгов ими на Nasdaq. Позднее было решено, что структура Солонина выкупит до 10 млн акций Qiwi (16% от общего числа) по цене $2,5 за одну акцию.

По итогам оферты было приобретено 4,86 млн акций по цене $2,5 каждая (на общую сумму $12,15 млн). Позднее принадлежащая Солонину структура Dalliance Service Company объявила оферту на выкуп еще до 5 млн акций по цене $2 каждая. То есть затраты на оферту составят до $5 млн.