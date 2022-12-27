«Тинькофф» выпустил первый российский банкомат

«Тинькофф» выпустил первый банкомат отечественного производства. Устройство было собрано в России и уже появилось в столичном ТЦ. Скоро их количество по всей стране дойдет до 1 тыс. Вместе с тем продолжает стремительно сокращаться количество банкоматов в России и потребители все больше ориентируются на безналичный расчет.



Банкомат собственного производства

«Тинькофф» первым из российских банков выпустил банкомат собственного производства. Устройство не только спроектировано, но и собрано в России c использованием отечественного оборудования и комплектующих. Об этом CNews рассказали представители банка.

Банкомат под названием «Один» был создан на базе мощностей техническо-производственной компании «Банком» (вошла в экосистему Тинькофф весной 2022 г.).

При этом производители отмечают, что в устройстве применяются как зарубежные, так и отечественные комплектующие, например, многослойный корпус из металла и пластика, стеклянная сенсорная лицевая панель.

Возможности устройства

Первый банкомат уже установлен в московском бизнес-центре «Водный». В ближайшие месяцы сеть таких устройств достигнет 1 тыс.

Первый отечественный банкомат «Тинькофф»

Новая модель поддерживает обычные сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, обеспечивающим работу с несколькими валютами.

Напомним, «Тинькофф» не имеет отделений. Продукты компании доставляются в любой регион России с помощью ее представителей. Клиенты же обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр.

Банкоматов все меньше

«Тинькофф» выпустил свой банкомат нового поколения как раз на фоне резкого их уменьшения в стране. Например, с сентября 2022 г. в России продолжает снижаться количество банкоматов. Курс на их сокращение был взят еще в 2014 г. По состоянию на сентябрь их количество достигло 181 тыс. по всей стране (из них лишь 117 тыс. могли выдавать наличные).

На начало 2022 г. их было около 190,4 тыс., а к 1 октября их количество сократилось на 12 тыс. до 178,22 тыс. устройств или примерно на 6,5%. Сейчас по их количеству Россия вернулась в 2011 г.

На фоне сокращения числа банкоматов в России наблюдается четко выраженный рост интереса россиян к безналичным транзакциям. По данным РИА «Новости», во II квартале 2022 г. выпуск расчетных банковских карт в России оказался максимальным за последние 14 лет, с 2008 г. Всего за три месяца объем их эмиссии составил 25,5 млн шт. Суммарное количество используемых россиянами дебетовых (не кредитных) карт увеличилось до 331,3 млн шт.



«Тинькофф» не единственный стремится к импортонезависимости по линии устройств. В сентябре 2022 г. Сбербанк создал собственный дистрибутив Linux для своих банкоматов. Предполагается, что в общей сложности на этой ОС будет работать в пределах 90% всех действующих банкоматов Сберабанка.