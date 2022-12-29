Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один

Core Scientific, один из крупнейших эмитентов криптовалюты Bitcoin, подал на банкротство. Это далеко не первый крах на рынке криптовалют.

По статье 11

Core Scientific, один из крупнейших эмитентов биткоина, подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов по статье 11 Кодекса о банкротстве США.

Компания пошла на этот шаг в связи с продолжающимся спадом на рынке криптовалют и низким курсом Bitcoinотносительно доллара США. На данный момент размер долговых обязательств компании оценивается в $1-10 млрд, и во столько же оцениваются размеры ее активов.

По данным издания Coindesk, у CoreScientific от 1000 до 5000 кредиторов, из которых крупнейшим является инвестиционный банк B. Riley. На прошлой неделе со стороны банка поступило предложение о финансировании на сумму $72 млн, из которых $40 млн учреждение было готово предоставить немедленно, а остальное — после того, как стоимость биткоина поднимется до $18500 тыс. за токен.

Крупнейшие эмитенты биткоина банкротятся из-за низкой цены криптовалюты

Задолженность Core Scientific перед банком составляет $42 млн.

Компания еще в октябре 2022 г. объявила о возможности банкротства, что немедленно привело к 80-процентному удешевлению ее акций на биржах.

На Core Scientific сейчас приходится около 10% вычислительных мощностей, используемых для функционирования блокчейна Bitcoin, и если компания полностью прекратит работу, это может еще больше обрушить рынок криптовалют, и без того переживающий крайне тяжелые времена. Стоимость Bitcoin длительное время держится ниже отметки в $17 тыс. за токен, что снижает прибыльность предприятий, работающих с этой и другими криптовалютами.

На фоне этого выросшие цены на энергоносители также затрудняют деятельность эмитентов криптовалют, генерация которых требует большого расхода энергии.

Цепная реакция

«Есть опасение, что это далеко еще не конец, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Идет явная цепная реакция, обнажающая финансовую несостоятельность одних криптовалютных платформ и сомнительность практик других, как в случае с FTX. Крах FTX, очевидно, запустил еще одну цепную реакцию, и только время покажет, приведёт ли этот кризис к очищению и оздоровлению рынка или к его фактическому исчезновению. Последствия второго варианта пока представить сложно».

Пока все действительно выглядит как поступательный крах. Еще один крупный игрок в этой сфере, ComputeNorth, обанкротился в сентябре 2022 г. В ноябре эмитенту биткоинов Iris Energy (IREN) пришлось отключить около 72% своей вычислительной мощности, которая была привязана к кредитам чуть более чем на $100 млн, по которым она не выполнила своих обязательств. Кредиты удерживались специальными компаниями без права регресса.

Greenidge Generation (GREE), еще одна криптоплатформа, анонсировала реструктуризацию своих долгов перед основным кредитором, но предупредила о возможности банкротства, если ей не удастся привлечь дополнительный капитал.

На положении Core Scientific негативно сказалось и разорение одного из ее крупнейших клиентов, компании Celsius, которая подала на банкротство еще в июле 2022 г. В сентябре она также подала иск против самой Core Scientific, обвинив в нарушении договоренностей. В Core Scientific утверждают, что Celsius задолжала ей $5,2 млн.

В свою очередь у самой Core Scientific крупный долг перед разорившейся платформой BlockFi, подавшей на банкротство в конце ноября, — около $54 млн.

CoreScientific вышла на биржу в конце января 2022 г. Уже тогда началось сползание курсов криптовалют, косвенно или прямо приведшее к крушению криптоплатформ.