Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.
Информационная безопасность в сочетании с импортозамещением 一 ключевое направление в цифровизации всех российских компаний в 2022 году и останется таким в среднесрочной перспективе.
Массированные кибератаки, отказ продлить лицензии, инфраструктура в зарубежных дата-центрах, которая стала недоступна 一 с такими проблемами столкнулись не только операторы критичной инфраструктуры, но все лидеры российского рынка во всех отраслях.
Компании вынуждены формировать портфели срочных проектов и изыскивать финансирование в условиях спада экономики. При этом не для всех зарубежных решений есть российские аналоги. Драйверы рынка изменились, обеспечение защиты удаленных рабочих мест больше неактуально.
Тренды российского рынка информационной безопасностиКак трансформируются ИБ-стратегии в новых условиях. В каких отраслях необходимо пересмотреть ИБ-стандарты. Новый тренд 一 собственная отраслевая ИБ-разработка от лидеров индустрии. Кадровый голод 一 проблема российского рынка ИБ. Перенос инфраструктуры как новый тренд ИБ. Реструктуризация служб безопасности предприятий.
ИБ-технологииКак надежно защитить ИТ-инфраструктуру компании? На первый план выходят решения для борьбы с DDoS-атаками и утечкой данных. Облачные технологии для обеспечения информационной безопасности. Нехватка каких российских сертифицированных средств защиты информации ощущается острее всего? Решения для безопасной разработки 一 из чего сегодня выбирают компании, которые используют собственную разработку.
Тренды и перспективыСмена ИБ-приоритетов 一 пересборка портфеля проектов и старт реализации. На что компании заменяют зарубежные решения. Новый периметр защиты инфраструктуры. Как растут затраты на обеспечение информационной безопасности. Когда потребитель превращается в поставщика 一 примеры коммерциализации собственной разработки в области ИБ. ИБ как сервис: переход на услуги облачного провайдера. Изменения во взаимодействии с регуляторами.
Среди докладчиков на данный момент:
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, Группа «Московская биржа»;
Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности, Газпромбанк;
Алексей Войлуков, вице-президент, Ассоциация банков России;
Андрей Кульпин, начальник управления защиты ИТ-инфраструктуры, «Норильский никель»;
Алексей Янов, директор дирекции информационной безопасности, «Согаз»;
Андрей Степанов, начальник управления информационной безопасности, банк «Союз».
Приглашены для выступления:
Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры;
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;
Александр Василенко, директор департамента ИБ «Магнита»;
Сергей Гусев, начальник управления ИБ, «Северсталь»;
Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;
Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, Афипский НПЗ;
Максим Мельников, CISO, «СберМаркет»;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;
Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»;
Артем Воробьев, CISO, «Байер»;
Андрей Ерин, директор Департамента информационной безопасности, «Каркаде»;
Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;
Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, ВТБ «Специализированный депозитарий»;
Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, МКБ;
Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;
Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.