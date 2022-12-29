«Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца

Новый актив «Мегафона»

Как выяснил CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе».

«Это одна из сделок в рамках реструктуризации активов "Мегафона" — мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных», — рассказали CNews представители оператора.

«Талмер» — системный интегратор и поставщик ИТ-решений. Компания специализируется на проектах по строительству центров обработки данных (ЦОД), созданию сетевой инфраструктуры, интеграционных решений и имеет компетенции в области информационной безопасности. «Эта экспертиза поможет “Мегафону” как в реализации внутренних бизнес-задач, так и в разработке новых решений для бизнеса», — подчеркнули представители компании.

По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Талмер» по итогам 2021 г. составила 15,7 млрд руб., что на 32% ниже, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль при этом составила 20,3 млн руб.

Контролирующим акционером «Мегафона» как и «Форпоста» является холдинг USM.

Ликвидация компаний Усманова

Отметим, что «Форпост» с 23 декабря 2022 г. находится в стадии ликвидации. Основным владельцем холдинга USM является Алишер Усманов. Представитель холдинга на момент публикации материала не ответил на запрос CNews о причинах ликвидации юрлица.

Под управлением «Форпоста» работают ИТ-компании «Талмер», «Некст софт», «Корвет девелопмент», JSA Group, «Кометрика», NLogic и др.

«Мегафон» приобрел ИТ-интегратора с миллиардной выручкой

ООО «Кометрика» с 5 августа 2022 г. также находится в стадии ликвидации. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 341,5 млн руб. при чистом убытке 214,5 млн руб., следует из базы «Контур.фокус».

Согласно данным из базы, и компания NLogic (ООО «Н-лоджик») с 5 декабря 2022 г. находится в стадии ликвидации. Выручка ее по результатам 2021 г. составила 60,6 млн руб. при чистом убытке в 59,9 млн руб.

Перепродажа ИТ-активов

В 2017 г. «Мегафон» за $3,1 млн приобрел 12,5% долю в компании «Форпост», выступающей холдинговой структурой системного интегратора «Талмер». Основателем «Форпоста» является Антон Черепенников, им также создан «ИКС холдинг».

В 2019 г. «Мегафон» продал обратно Черпенникову свою долю в «Форпосте». Тогда же «Мегафон» продал структурам Черепенникова компанию «Кометрика», созданную для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей. Сумма обеих сделок составила 270 млн руб.

Также в 2018 г. «Мегафон» продал структурам Черепенникова компанию «Коркласс» (прежнее название – УК «Техноинвестпроект»), разрабатывающую решения в сфере «безопасного города». Сумма сделки составила 530 млн руб. В 2022 г. «Форпост» и «Кометрика» отошли в USM.

Накануне, 28 декабря, «Мегафон» приобрел компанию oneFactor, специализирующуюся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Компания была основана бывшим топ-менеджером Михаилом Дубиным, ее владельцем был холдинг USM.