Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму

Официальный дистрибутор корпорации Oracle в России отсудил у нее 439,4 млн руб. Суд также удовлетворил требования другой компании из группы дистрибутора — на 111 млн руб. Сумма исков к американской корпорации в России близится к миллиарду. Сейчас российское представительство Oracle хотят обанкротить.



Победа в суде

Как выяснил CNews, «Форс дистрибуция» (входит в группу «Форс») отсудила у российского представительства американской корпорации Oracle почти полмиллиарда руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов.

Иск к АО «Оракл компьютерное оборудование» на сумму был подан 10 октября 2022 г. Суд решил взыскать в пользу истца 439,4 млн руб.

Согласно сайту компании «Форс дистрибуция», истец — официальный дистрибутор Oracle в России и Монголии. И несмотря на уход корпорации с российского рынка, «Форс дистрибуция» продолжает оказывать техподдержку ПО и оборудования Oracle.

В начале декабря 2022 г. суд также решил взыскать с Oracle 111 млн руб. по иску от другой входящей в группу «Форс» компании — «Форс — центр разработки». Таким образом, совокупная сумма, которую российское представительство должно выплатить группе «Форс», составляет 550,4 млн руб.

Иски к Oracle

Всего за 2022 г. к американской Oracle в России было подано более 10 исков. Общая их сумма близится к 1 млрд руб. Ранее самый крупный иск был подан российским дистрибутором «Марвел КТ» — на 172,03 млн руб.

Официальный дистрибутор Oracle в России отсудил у нее сотни миллионов

В октябре 2022 г. в суд обратился и «Альфа-банк». Он потребовал от «Оракл компьютерное оборудование» 100,9 млн руб. задолженности за предоплату услуг, а также взыскание процентов за период с начала по конец марта 2022 г.

Банкротство

Накануне, 28 декабря 2022 г., иск о признании банкротом российской структуры Oracle подал «Крок». Причина обращения в суд — отказ предоставлять услуги по техподдерже ПО. Сумма иска составила 49,7 млн руб. Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с Oracle 47,8 млн руб.

«Крок» — не первая компания, которая намеревается обанкротить российский Oracle. Например, в середине октября 2022 г. инициировать банкротство собирался «Мегафон».

Представители «Мегафона» тогда пояснили CNews, что намерение было вызвано неисполнением со стороны «дочки» Oracle вступившего в силу решения суда о взыскании денежных средств.

Ранее в июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» о взыскании с российской «дочки» корпорации 44 млн руб. за не оказанные услуги техподдержки.

Уход Oracle

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

Корпорация приостановила свою работу на российском рынке в марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине. Следствием этого стало то, что компания перестала исполнять свои обязательства по оплаченным договорам и отвечать на письма клиентов из России. В связи с этим к российской «дочке» Oracle и был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным контрактам.

Уже через несколько месяцев после ухода компании, в июле корпорация решила полностью уйти с рынка и уволила всех сотрудников российского представительства.