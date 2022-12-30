Выручка Huawei пошла в рост вопреки разрушительным санкциям США

Huawei возвращается к росту

Находящаяся под санкциями США китайская технологическая компания Huawei по итогам 2022 г. впервые с 2020 г. продемонстрирует рост, хоть и незначительный. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, ориентировочные финансовые показатели сотрудникам компании раскрыл действующий председатель совета директоров компании Эрик Сюй (Eric Xu) в письме. Несмотря на то, что в 2022 г. продажи Huawei выросли всего лишь на 0,02% в годовом выражении, общий тон послания оказался достаточно оптимистичным.

«Ограничения со стороны США теперь являются новой нормой для нас, и мы вернулись к нашему обычному порядку ведения бизнеса, – заявил Сюй в письме, адресованном персоналу Huawei.

По словам высокопоставленного руководителя Huawei, выручка в текущем году составит 636,9 млрд юаней (около $91,53 млрд).

Выручка Huawei вернулась к росту

В своем письме Сюй не упомянул, удалось ли компании в 2022 г. получить прибыль. Huawei, как правило, публикует итоговые финансовые показатели в I квартале года, следующего за отчетным. Таким образом, с финальными цифрами, вероятно, можно будет ознакомиться в январе-марте 2023 г.

О рекордах говорить не приходится

Хоть Huawei и удалось добиться некоторого роста, до рекордных значений выручки компании еще очень далеко. Исторического максимума продажи Huawei достигли в 2020 г. – тогда совокупная выручка компании по итогам года составила 891,36 млрд юаней ($138,89 млрд).

В 2021 г. технологическому гиганту из Поднебесной, подвергшемуся давлению со стороны США, пришлось нелегко. Выручка компании снизилась сразу на 28,6%, до 636,8 млрд юаней ($99,88 млрд). Зато Huawei удалось добиться увеличения чистой прибыли на 75,9% год к году. Она составила 113,7 млрд ($17,84 млрд). Рост данного показателя обеспечило подразделение по производству телекоммуникационного оборудования.

Санкции против Huawei

В 2019 г. администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела торговые ограничения в отношении Huawei, сочтя китайцев угрозой национальной безопасности. В результате компания лишилась возможности использовать проприетарные сервисы Google в своих смартфонах и планшетах, а также потеряла доступ к технологиям Intel, Qualcomm, Broadcom и др., что также нанесло серьезный удар по ее потребительскому бизнесу.

В 2020 г. крупнейший в мире контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC – прекратила сотрудничество с Huawei в связи с ужесточением правил американского экспортного контроля. Минторг США в мае 2020 г. ввел ограничения на поставки Huawei полупроводниковой продукции, при разработке и производстве которой применялись американские технологии и ПО.

Американские санкции больно ударили по производству и продажам смартфонов Huawei. Компания также утратила доступ к критически важным компонентам, позволявшим вести разработку собственных чипов в рамках подразделения HiSilicon.

В ноябре 2020 г. стало известно о том, что Huawei планирует продать собственный суббренд Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, чтобы санкции США не мешали развитию бизнеса по выпуску недорогих смартфонов, планшетов и ноутбуков.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что глава Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) объявил о переходе компании в «режим выживания» в очень тяжелых условиях, в которых она оказалась. Под этим CEO подразумевал сокращение расходов на неприбыльные проекты, сворачивание деятельности в ряде зарубежных стран.

На чем сейчас зарабатывает Huawei

По данный Reuters, основным источником доходов Huawei в настоящее время является ее бизнес по производству телекоммуникационного оборудования. На рынке китайский гигант конкурирует с финляндской Nokia и шведской Ericsson. Кроме того, компания оказывает услуги облачного провайдера в рамках Huawei Cloud.

Также известно, что Huawei инвестирует в развитие электротранспорта и «зеленых» технологий в целом.

По словам Эрика Сюя, в компании видят большие перспективы в процессах глобальной цифровизации и декарбонизации для собственного бизнеса.