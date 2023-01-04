Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный

Группа фондов Baring Vostok разделяет свой бизнес на российский и международный. Российскому холдинга будет передана доля в онлайн-ритейлере Ozon, в число крупнейших акционеров которого входит Baring Vostok. Управлять российским холдингом будут Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский.

Реструктуризация фондов Baring Vostok

Группа фондов Baring Vostok, являющаяся одним из крупнейших акционеров онлайн-ритейлера Ozon, намерена провести реструктуризацию своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Решение о реструктуризации Baring Vostok было вызвано «геополитическим кризисом на Украине» и возможными регуляторными ограничениями на ведение и управление бизнеса в России. При этом условия реструктуризации еще до конца не определены.

Baring Vostok делит активы

Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Baring Vostok, бизнес группы фондов будет разделен между компаниями «Восток инвестиции» и Baring Private Equity. «Восток инвестиции» получит доли в компаниях, чей основной бизнес развивается в России: Ozon, онлайн-школа иностранных языков SkyEng, сеть продовольственных магазинов «Вкусвилл», сеть магазинов Famila, фармацевтическая компания «Солофарм» и др.

Акционер Ozon разделяет свой бизнес

Председателем совета директоров «Восток Холдинг» станет старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. В управляющую команду компании войдут члены российского офиса Baring Vostok. «Восток холдинг» будет владеть в Ozon 27,7% акций.

Baring Private Equity будет владеть долями в международных проектах Baring Vostok, включая карпулинговый сервис Blablacar, казахстанский финтех-проект Kaspi.kz и казахстанский автомобильный портал Kolesa.kz. Управлять компанией будет основатель Baring Vostok, американец Майкл Калви и члены международной команды фонда.

Как Baring Vostok владеет долей в Ozon

Структура собственности фондов Baring Vostok весьма запутана. На начало 2022 г. данные фонды в совокупности владели 31,3% в Ozon. В том числе фонд Baring Vostok Fund V Nominiees владел 17% акций, фонд Baring Vostok Ozon — 14,19%. На текущий момент доля Baring Vostok Ozon сократилась до 10,6%.

Генеральным партнером Baring Vostok Ozon является компания Baring Vostok Ozon GP. Ее генеральным партнером выступает компания Baring Vostok Ozon Managers (BVOML), которая управляет принадлежащей Baring Vostok Ozon долей в Ozon. 3,6% акций Ozon из принадлежащего Baring Vostok Ozon пакета акций были проданы партнерам данного фонда, включая его генерального партнера — BVOML.

BVFVNL держит акции Ozon в интересах фондов Baring Vostok Private Equity Fund V и Baring Vostok Fund V Supplemental Fund. Их генеральными партнерами выступают, соответственно, Baring Vostok Fund V GP и Baring Vostok Fund V Supplemental Fund GP. Их генеральным партнером выступает компания Baring Vostok Fund V Managers (BVFVML), она же управляет принадлежащей BVFNL долей в Ozon.

BVFVML также владеет акцией Ozon класса «А», которой она распоряжается по согласованию с Baring Vostok Ozon. Данная акция позволяет проводить в совет директоров двух из девяти директоров.

Кому достанется доля Baring Vostok в Ozon

В советы директоров BVOML и BVFML входят россиянин Андрей Костяшкин, Габбас Казимуратов, американец Холли Нельсен (Holly Nielsen) и британские поданные Джулиан Тиммс (Julian Timms) и Джулиан Ньютон (Gillian Newton). Инвестиционным консультантом BVOML и BVFVML выступает компания Baring Vostok Capital Partners Group (BVCPGL).

Согласно сообщению Baring Vostok, принадлежащие группе фонды Ozon должны перейти партнерам компании BVCPG, являющейся инвестиционным консультантом BVCPGL. Данные лица ранее были партнерами BVCPGL. 3,6% акций из принадлежащего Baring Vostok пакета акций Ozon отойдут другим партнерам фонда.

Старшим партнером BVCPG является Елена Ивашенцева, которая в 2000 г. структурировала первые инвестиции Baring Vostok в Ozon. Также партнером BVCPG является Дмитрий Каменский. Ивашенцева возглавляет совет директоров Ozon, в него также входит Каменский.

Таким образом, можно сделать вывод, что доля Baring Vostok в Ozon перейдет структурам, подконтрольным Ивашенцевой и Каменскому. Им будет принадлежать 27,7% акций Ozon.

История Baring Vostok

Baring Vostok с начала 1990-х годов инвестирует в проекты на территории России и стран СНГ. Источником средств выступают пенсионные фонды, суверенные инвестиционные фонды, фонды целевых капиталов университетов и фонды фондов из Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

В конце 1990-х Baring Vostok вместе с предпринимателем Леонидом Богуславским создали фонд ru_net Holdings для инвестиций в российские ИТ и интернет. Фонд владел долями в «Яндексе», Ozon, системном интеграторе «Систематика» и офшорном разработчике ПО Vested Development (позднее был поглощен EPAM Systems).

В середине 2000-х партнеры разделили активы ru_net Holdings. В 2011 г. Yandex (головная структура «Яндекса») провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, после этого Baring Vostok вышел из капитала компании. В Ozon в середине 2000-х Baring Vostok был единственным акционером, но затем сократил свою долю.

Сейчас другим крупным акционером Ozon является АФК «Система» (ей принадлежит 31,8% акций). В 2020 г. Ozon провел IPO на Nasdaq. Ранее Ozon инвестировал в «Эр-телеком» (фонд вышел из проекта в 2020 г.) и провайдера беспроводного интернета «Престиж-интернет» (был поглощен «Эр-телекомом» в 2015 г.).

В 2019 г. Майкл Калви и ряд топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы по обвинению в мошенничестве с акциями банка «Восточный». В 2020 г. Baring Vostok подписал мировое соглашение с другими акционерами банка «Восточный». В 2021 г. Калви и других фигурантов приговорили к условным срокам наказания.