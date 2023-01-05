ИТ-индустрия Китая под ударом США. Готовятся новые изощренные санкции, которых никто не ждал

США решили нанести очередной удар по ИТ-сфере экономики Китая. На этот раз он будет реализован при помощи компании Dell – третьего в мире поставщика ПК по объемам отгрузок. Dell намерена отказаться от китайских микросхем в своей технике, а также от комплектующих, например, печатных плат, выпущенных в этой стране. По этому же пути, по всей видимости, намерена пойти и HP Inc. – второй в мире по числу отгруженных ПК производитель компьютеров. Поставщики чипов и компонентов такого удара не ожидали.

Антикитайский настрой Dell

Американская компания Dell присоединилась к плану властей США по уничтожению китайской ИТ-индустии. Как пишет Nikkei Asia Review, Dell намеревается полностью оказаться от использования в своей технике чипов, выпущенных на китайских заводах.

Что немаловажно, компания не собирается ждать годами, чтобы претворить задуманное в жизнь. На весь процесс руководство компании выделило всего лишь один год – к 2024 г. китайских микросхем в ноутбуках, компьютерах, серверах и другой технике Dell быть не должно.

По предварительной информации, руководство Dell «отменяет» китайские микросхемы вовсе не из патриотических соображений и, вероятно, не из желания превратить свою компанию в инструмент давления на Китай, как это произошло с интернет-гигантом Google в мае 2019 г. Основная цель – в сохранении бизнеса, поскольку многие аналитики прогнозируют роста напряженности в и без того сложных отношениях США и Китая.

Американские ноутбуки совсем скоро станут менее китайскими

Другими словами, Dell руководствуется в первую очередь стремлением сохранить свой бизнес. Диверсификация логистических цепочек действительно может помочь в этом, но пока неясно, какая именно страна (или страны) будет выбрана техногигантом в качестве нового источника микросхем. Один из возможных вариантов, по оценке экспертов издания – это Вьетнам.

Коснется всех

Решение руководства Dell «избавить» свою продукцию от микросхем китайского производства ударит далеко не только по экономик и ИТ-отрасли КНР. По информации Nikkei Asia Review, под удар попадут и производители микросхем из других стран, чьи заводы расположены на территории Поднебесной.

Для примера, в КНР располагаются фабрики южнокорейских производителей микросхем памяти – SK Hynix и Samsung. По всей вероятности, от продукции этих заводов Dell тоже откажется.

Насколько сильным потрясением для вендоров станет новая «китаефобия» Dell, предсказать пока весьма непросто. Но безболезненными столь радикальные изменения для них, вероятнее всего, не окажутся, поскольку Dell – это далеко не самый крошечный производитель компьютерной техники.

Солидарные с Dell

По итогам III квартала 2022 г. Dell вошла в тройку лидеров по числу отгруженных ПК с долей мирового рынка на уровне 17,7% (статистика Statista.com). Впереди нее лишь американская HP Inc. (18,7%), которую не следует путать с HPE, и Lenovo с долей 25,2%.

С почти 100-процентной долей вероятности можно предположить, что Lenovo не станет отказываться от китайских микросхем в своей продукции, поскольку сама является китайской. К слову, весь ее ПК-бизнес основан на знаковой сделке, датированной декабрем 2004 г., когда Lenovo всего за $1,75 млрд выкупила подразделение по производству компьютеров у американской компании IBM. Для сравнения, в 2014 г. мессенджер WhatsApp был продан почти за $20 млрд.

А вот уверенности в том, что HP Inc. и дальше будет заказывать у них комплектующие, у китайских вендоров больше нет. Nikkei Asia Review пишет, что компания тоже интересуется диверсификацией логистических цепочек с целью отказа от китайских чипов.

Сама HP Inc. этого пока не подтверждает. Но если все сложится именно так, ИТ-индустрия Китая рискует потерять двух гигантских клиентов, на двоих занимающих свыше 36% мирового рынка персональных компьютеров и ноутбуков.

Другие американские техногиганты тоже стремятся как можно скорее сбросить с себя оковы зависимости от Китая в плане производственных процессоров. Одним из ярчайших примеров в этом плане является компания Apple. За последние годы она наладила производство своих мобильных гаджетов в Индии, хотя и там, порою, не обходится без эксцессов.

Теперь же Apple все более внимательно присматривается к Вьетнаму. Как пишет Nikkei Asia Review, в 2023 г. в этой стране начнется массовое производство ноутбуков MacBook.

Микросхемы – это слишком мелко

По словам источников издания, осведомленных о планах Dell, американская корпорация не намерена ограничиваться отказом от одних лишь микросхем, произведенных на территории Китая. Дело может принять еще более широкий оборот – в технике компании совсем скоро может не оказаться и отдельных модулей, произведенных в Китае.

Например, совсем скоро Dell может найти нового поставщика печатных плат, расположенного за пределами границ КНР.

Пока неизвестно, последует ли HP Inc. примеру Dell в этом плане. По информации Nikkei Asia Review, такое решение Dell застало многих поставщиков врасплох, поскольку она, равно как и HP Inc., годами закупала у них микросхемы и другие компоненты для своей техники, не особо заботясь о стране их производства.

Боязнь будущего

Нельзя исключать и вероятность того, что Dell, отказываясь от китайских микросхем, тем самым стремится обезопасить себя от их возможного морального устаревания. CNews писал, что власти США стремятся разрушить полупроводниковую индустрию Китая, в том числе и путем ограничения, а в некоторых случаях и вовсе полного прекращения поставок в эту страну иностранного оборудования для литографии.

Санкции направлены в первую очередь против поставок «железа» для производства микросхем по современным техпроцессам. Но часть из них отразятся и на менее современном оборудовании.

В ряде случаев власти США наносят еще более точечные удары. Под один из них попала компания YMTC – сверхуспешный китайский стартап по производству флеш-памяти, сумевший всего за шесть лет с момента своего основания стать одним из мировых лидеров в этой отрасли. Сотрудничать с YMTC намеревалась даже Apple, но в конце 2022 г. китайская компания очутилась в «черном» списке американских властей. Нахождение в нем подразумевает, в том числе, запрет на поставку импортного «железа» для производств чипов. Apple пришлось отказаться от своих планов по закупке у YMTC модулей памяти для своих устройств.