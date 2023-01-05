Названы самые худшие специальности для карьеры в ИТ-отрасли

Эксперты Business Insider выявили 10 ИТ-профессий, в которых совершенно нечего делать тем, кто хочет открыть для себя сферу ИТ. Среди них есть вполне очевидные профессии – модератор контента и специалист техподдержки, а также совершенно неожиданные позиции – аналитик по кибербезопасности и сетевой инженер. Рейтинг составлен на основе отзывов специалистов, занимающих перечисленные специальности.

Код красный

Издание Business Insider составило список ИТ-профессий, с которых нежелательно начинать свой путь в сфере информационных технологий. Среди перечисленных в списке позиций есть как вполне очевидные, так и очень неожиданные и на первый взгляд, наоборот, многообещающие профессии.

Список состоит из 10 специальностей. Он составлялся при непосредственном участии специалистов каждой из упомянутых сфер. Они перечислили как плюсы, так и минусы своих профессий.

Информация, собранная экспертами Business Insider, призвана помочь людям, желающим связать свою жизнь с информационными технологиями, принять верное решение при выборе профессии. Это особенно актуально на фоне растущих масштабов сокращений в ИТ-индустрии. Например, осенью 2022 г. корпорация Amazon заявила об увольнении 10 тыс. человек, но в начале января 2023 г. передумала и решила оставить без работы сразу 18 тыс. человек. О том, что масштабы сокращения штата в Amazon почти удваиваются, сообщил лично гендиректор компании Эндрю Джесси (Andrew Jassy).

Клиенты портят все

Одной из наихудших ИТ-профессий, по версии Business Insider, для начинающего работника стала работа специалистом технической поддержки. К минусам эксперты отнесли в первую очередь необходимость работать со сложными клиентами, а также далеко не самую высокую зарплату, по крайней мере, у рядовых сотрудников. А чтобы получить прибавку к зарплате или повышение, придется изрядно потрудиться, поскольку в этой сфере почти отсутствуют любые возможности продвижения по карьерной лестнице.

Как правило, из десяти клиентов трое звонят, чтобы выплеснуть на специалиста техподдержки свой негатив

Но, если зарплата может варьироваться от компании к компании, то от клиентов, недовольных вышедшим из строя «железом» или очередным сбоем в работе ПО или сервиса, убежать не получится. И далеко не все из них осведомлены о рамках приличия или наделены навыками корректного общения по телефону с незнакомым человеком.

Рядом находится работа специалистом по работе с клиентами. В этой сфере тоже хватает трудных клиентов, к тому же, по словам работников, им нередко приходится одновременно контактировать с несколькими людьми, например, в мессенджере или веб-чате.

Дополнительные сложности в данной профессии – это высокий уровень стресса и не менее высокий риск выгорания, в том числе на фоне необходимости работать с несколькими клиентами одновременно. Также здесь почти отсутствует карьерный рост, равно как и высокая заработная плата.

Следом в антирейтинге ИТ-специальностей Business Insider профессия координатора социальных сетей. Это не то же самое, что и модератор контента. В данном случае координаторы по социальным сетям работают с командами по продажам, маркетингу и графическому дизайну для создания кампаний в социальных сетях с высоким трафиком, которые продвигают бренд компании или новый продукт.

Работа в соцсетях, с контентом или с маркетинговыми кампаниями, может быстро стереть улыбку с лица специалиста

Как и в предыдущих двух случаях, здесь бытует низкий уровень зарплаты, ждать повышения которого иногда приходится слишком долго. Работники этой сферы часто жалуются на монотонность работы, когда одни и те же действия могут растягиваться на долгие часы. Также им часто приходится взваливать на себя обязанности, не относящиеся к соцсетям, но тоже связанные с маркетингом. О доплатах за это речи нет.

Устроиться на работу и попасть под сокращение

Присутствия в рейтинге Business Insider удостоилась профессия ИТ-рекрутера. Эти специалисты помогают компании нанимать квалифицированных работников на должности в области науки о данных, инженерии и ИТ, которые требуют специальных навыков. Работа ИТ-рекрутера включает в себя поиск, проверку и собеседование с потенциальными кандидатами на работу.

Здесь один из основных рисков – это очень быстрая потеря рабочего места. В связи с сокращением найма в сфере информационных технологий, компаниям попросту не нужны услуги ИТ-рекрутеров. Для примера, от них сотнями избавляется Microsoft.

К недостаткам профессии работники сферы отнесли высокий уровень стресса, непредсказуемость рынка труда (к слову о сокращении найма в ИТ), трудности во взаимодействии с кандидатами на вакансии, а также изменчивость запросов компаний, нанимающих рекрутеров. Также таким специалистам не нравится, что они являются «внештатниками».

Не обошли своим вниманием аналитики Business Insider и работу сетевого инженера, отвечающего за бесперебойную работу компьютерной сети компании. В его обязанности также входит обслуживание и настройка сетевого оборудования.

Работа сетевого инженера далека от идеала

Минусы профессии – очень низкая зарплата у специалистов начального уровня. Она непременно будет расти по мере наработки стажа и опыта, но начальные ее значения могут отпугнуть многих. Многие работники жалуются на постоянные переработки, а также на необходимость выходить на работу в ночное время и, что еще хуже, в выходные. Отсутствие нормального отдыха в итоге приводит к проблемам со здоровьем.

Без модератора контента в рейтинге тоже не обошлось. Обязанности этого специалиста варьируются от компании к компании, в целом его роль состоит в просмотре контента, созданного пользователями. По оценкам отраслевых экспертов, в 2021 г. в этой сфере было занято около 100 тыс. специалистов.

Основной недостаток профессии – сильно повышенные нагрузки на психику. Работникам регулярно приходится просматривать жесткий или как минимум неприятный контент. Также в этой сфере почти нет возможностей карьерного роста, плюс компании весьма неохотно берут таких специалистов в штат, предпочитая заказывать их услуги на аутсорсе. Помимо этого, иногда, но нечасто, звучат жалобы на невысокую зарплату.

Специальность менеджера по проектам тоже признана одной из худших для совершающих первые шаги в ИТ-сфере. Эти специалисты работают во многих отраслях, а не только в ИТ, и в целом несут ответственность за планирование, выполнение и завершение того или иного проекта.

К зарплатам у менеджеров по проектам вопросов не возникает. Но в то же время им не нравится чрезмерно высокий уровень ответственности при почти полном отсутствии возможности влиять на принятие ключевых решений во время работы над проектами.

Ни шагу в Amazon и кибербезопасность

Список наихудших вакансий, позволяющих открыть для себя сферу информационных технологий, включает работу видеорецензентом в Amazon. Эти специалисты в буквальном смысле присматривают за другими работниками Amazon, ежедневно минимум по восемь часов отсматривая ролики с камер наблюдения в помещениях, принадлежащих компании. В частности, они следят, чтобы работники не проводили вне рабочих мест слишком много времени.

Почему эксперты Business Insider считают данную профессию одной из лучших для первых шагов в ИТ, остается загадкой. Даже если не брать во внимание высокую вероятность попасть под сокращение, всегда есть риск получить массу проблем со здоровьем. В частности, работники жалуются, что они просматривают тысячи роликов каждый день, что приводит к сильным головным болям и падению зрения. Помимо этого, к таким сотрудникам тоже применяются инструменты слежки. И весь этот «букет» работник получит вкупе с мизерной зарплатой.

Профессию аналитика по кибербезопасности, задачи которого включают в себя защиту данных, программного обеспечения, оборудования и сетей компании от кибератак и угроз, начинающим специалистам тоже следует обходить стороной. С зарплатой здесь проблем нет, в связи с чем, по данным Fortune, в настоящее время в этой сфере трудятся почти 5 млн человек. К слову, в России в некоторых сферах в последнее время ощущается нехватка кибербезопасников.

Кибербезопасность - нужная и важная отрасль. Но новичкам в ИТ в ней делать нечего

К минусам профессии ее представители отнесли необходимость тратить немало времени на просмотр журналов безопасности. Кроме того, радость от успешно отраженной атаки одного хакера и улучшения уровня защиты быстро нивелируется еще более дерзкой атакой другого, более опытного киберпреступника.

Завершает список работа специалистом по вводу данных. Ключевые минусы – низкая зарплата, переработки, а также пугающая многих неизвестность.

Она проявляется в том, задачи специалистов по вводу данных могут сильно отличаться от компании к компании. Поэтому работники, претендующие на эту вакансию, зачастую даже не представляют, чем в итоге им придется заниматься.

Представители профессии также сделали акцент на чрезмерной монотонности работы. В дополнение к этому, по их словам, работа будет вызывать стойкое ощущение бесполезной растраты своих навыков.