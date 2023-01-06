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Прибыль Samsung рухнула на 69% из-за катастрофического обвала спроса на чипы и смартфоны

У южнокорейского производителя чипов и смартфонов Samsung обвалилась прибыль до показателей 2014 г. В компании это связали с падением спроса на чипы и смартфоны из-за ослабевающей экономики. Аналитики прогнозируют сокращение финансовых показателей вендора и в 2023 г. из-за избытка микросхем на рынке и снижения цен на них. 

Сокращение прибыли

Samsung Electronics сообщила о падении операционной прибыли на 69% в IV квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Информация об этом 6 января 2023 г. была опубликована на официальном сайте компании.

Прибыль южнокорейского вендора с октября по декабрь 2022 г. составила 4,3 трлн вон ($3,4 млрд). При этом в IV квартале 2021 г. этот показатель достиг 13,8 трлн вон ($10,8 млрд). Общий объем продаж в 2022 г. составил 70 трлн вон ($55 млрд), что на 8,5% меньше, чем в 2021 г.

Как отмечает южнокорейское информационное агентство Yonhap, прибыль Samsung впервые с 2014 г. опустилась ниже 5 трлн вон ($3,9 млрд) за квартал. Аналитики ожидают, что падение прибыли ждет компанию и в I квартале 2023 г.

Причины падения

В отчете Samsung такое падение прибыли объясняется ослабевающей экономикой, которая повлияла на сокращение спроса на чипы и электронные устройства.

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Samsung отчиталась о крупнейшем падении прибыли

В компании не ожидали такого падения спроса на чипы. Но объяснили эту ситуацию сокращением расходов дата-центров и производителей мобильных телефонов на пополнение складских запасов.

Грядущее сокращение прибыли в 2023 г. аналитики объясняют упавшим спросом на чипы памяти, который приведет к избытку микросхем на рынке и снижению цен на них.

Прибыль падает — акции растут

Несмотря на то, что операционная прибыль Samsung падает, ее акции 5 января 2022 г. выросли на 1,4%. По мнению экспертов, это связано с надеждами инвесторов на сокращение компанией производства, что поможет отрасли памяти в целом.

Аналитики же заявляют, что Samsung уже давно не объявляла о сокращении производства чипов памяти. Однако компания может скорректировать инвестиции в производство, отложив, например, ввод нового оборудования.

История падения и взлета прибыли

Финансовые показатели Samsung в конце 2022 г. не стоит интерпретировать как скорый закат южно-корейского вендора. История Samsung в плане финансов развивается по спирали — после затяжного падения, как правило, следует стремительный взлет.

Например, в III квартале 2014 г. Samsung пережила 60-процентное падение операционной прибыли. В компании объяснили сокращение финансовых показателей усилением конкуренции на рынке смартфонов, а также снижением их отпускной стоимости.

Однако уже по итогам II квартала 2016 г. Samsung смогла восстановиться и отчиталась о рекордной за два последних года прибыли из-за высокого спроса на актуальные на тот момент флагманские смартфоны. В последней четверти того же 2016 г. компания закрепила результат, вновь установив рекорд прибыли, но на этот раз благодаря высокому спросу на свою полупроводниковую продукцию.

Кристина Холупова

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