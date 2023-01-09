Найдена замена сверхдорогому российскому и украинскому неону для производства чипов. Начались поставки, мировые цены обрушились

Компания ТЕМС из Южной Кореи значительно увеличила синтез высокочистого неона и стала массово отгружать его компаниям, выпускающим микросхемы. Это свет в конце тоннеля, поскольку этот газ стал дефицитным и очень дорогим после установки крупнейшего в мире производства на Украине. Действия ТЕМС также снизили отпускные цены на неон. Россия пока не может обеспечить те же объемы выпуска неона, что и Украина.

Источник неона найден

Производители микросхем менее чем за год нашли нового поставщика высокочистого неона, используемого в лазерных установках на производстве, пишет The Elec. Им стала южнокорейская компания TEMC, нарастившая объемы производства и расширившая список постоянных клиентов, которую не стоит путать с тайваньской TSMC – контрактным вендором микросхем.

После 24 февраля 2022 г. неон высокой степени чистоты моментально оказался в дефиците, а его цена столь же стремительно выросла в 20 раз. Причина – в полной остановке двух украинских заводов по выпуску этого газа – «Криоина» и «Ингаза». Первый располагается в Мариуполе, второй – в Одессе. В каком состоянии они находятся на 9 января 2023 г., неизвестно, но вдвоем они обеспечивали выпуск 50% общемирового объема высокочистого неона (данные Reuters).

Летом 2022 г. власти России в лице главы Минпромторга Дениса Мантурова заявили, что в 2023 г. Россия сможет обеспечить производство 25% мирового объема этого газа. Об этом Мантуров говорил в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами российского Правительства. По всей видимости, иностранные вендоры микросхем решили не дожидаться этого, а также не связывать себя контрактными обязательствами с Россией – страной, в настоящее время находящейся под гнетом исторически рекордного количества международных санкций.

Резкое падение цен

Остановка украинских заводов заставила всех потребителей высокочистого неона перейти на крупнооптовые закупки этого газа с целью пополнения своих заказов. Это лишь подхлестнуло рост цен. Неон стал стоить в 20 раз дороже, чем до 24 февраля 2022 г., и не дешевел вплоть до конца 2022 г.

Производители чипов не хотят зависеть от иностранных поставок неона, в том числе и российского

Почти сразу после того, как в дело вступила южнокорейская ТЕМС, ситуация с ценами стала в разы лучше – не для производителей неона, но для его потребителей. По информации The Elec, в настоящее время неон стоит лишь втрое дороже, нежели чем до событий на Украине, повлекших за собой остановку «Криоина» и «Ингаза».

Компании, занятые в производстве микросхем, выражают уверенность, что в скором времени неон подешевеет еще сильнее, пишет The Elec. По словам их представителей, не за горами день, когда стоимость газа вернется к уровню первой половины февраля 2022 г.

Эпоха импортозамещения

В связи с дефицитом российского и украинского неона компании, занимающиеся выпуском микросхем, обратили свой взор на китайских производителей, синтезирующих этот газ. Те, недолго думая, повысили цену на свою продукцию, понимая, что клиентов они не растеряют, так как основные конкуренты выбыли из игры.

Поначалу так и случилось, однако с течением времени вендоры микросхем начали переключаться на локальных поставщиков. В частности, та же TEMC теперь поставляет большие объемы высокочистого неона компании Samsung – одного из передовых производителей чипов. Сейчас она выпускает 4-нанометровые кристаллы, но ее переход на 3 нм приближается с каждым днем.

Также ТЕМС отгружает неон компании SK Hynix. У нее есть свое производство микросхем памяти.

Наряду с ТЕМС в Южной Корее существует компания POSCO, тоже занимающаяся синтезом газов, в том числе неона. Они обе работают не только над ростом объемов своего производства, но и над новыми технологиями. В частности, в конце февраля 2022 г. компании почти одновременно сообщили об освоении способа получения неона из воздуха, который, как известно, представляет собой смесь различных газов.

В Тайване тоже взят курс на отказ от неона из других стран мира, включая Россию. Это отчетливо видно на примере компании TSMC – крупнейшего в мире вендора микросхем с долей мирового рынка на уровне 56% во II квартале 2022 г. (статистика Counterpoint Research).

Как сообщал CNews, о планах по переходу на закупку неона преимущественно у тайваньских поставщиков TSMC заявила в ноябре 2022 г. Руководство компании выделило на реализацию этого плана не более пяти лет. По подсчетам аналитиков TSMC, строительство новых логистических цепочек, почти полностью исключающих поставки неона из-за рубежа, компания может завершить за три года.

Россия, с очень высокой степенью вероятности, может быть исключена из списка стран – поставщиков неона для TSMC. Компания находится под неусыпным контролем американских властей, поскольку использует в своей работе технологии США. Ей уже запрещено производить российские процессоры, и не исключено, что в дальнейшем власти США закроют ей доступ к российскому неону.