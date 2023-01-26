Разорившегося в считанные дни криптомиллиардера заподозрили в сокрытии гигантской суммы

Опальному владельцу рухнувшей криптобиржи FTX предъявили обвинения в мошенничестве. Его сподвижники уже признали себя виновными и сотрудничают со следствием. Бэнкмана-Фрида отпустили под гигантский залог.

Где деньги, Сэм?

Руководители рухнувшей криптобиржи FTX и смежной с ней компании Alameda «припрятали» около $8 млрд на анонимном счету в системах FTX, утверждают американские власти.

По их данным, трейдинговая платформа Alameda номинально заняла у FTX несколько миллиардов долларов, которые затем были фактически растрачены в результате ряда неудачных сделок и приобретений. Позднее выяснилось, что все эти средства были выведены с депозитов клиентов FTX.

В иске, поданном Комиссией по фьючерсной биржевой торговле США 13 декабря 2022 г., утверждается, что владелец FTX и AlamedaСэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) предписал своим подчиненным перевести эти средства на счета неизвестного (пока) клиента FTX.

Мы согласны сотрудничать

Криптобиржа FTX и 130 аффилированных с ней компаний объявили о банкротстве 11 ноября 2022 г., хотя еще неделей ранее Бэнкман-Фрид уверял инвесторов, что с его компанией все в порядке.

Сам Бэнкман-Фрид был в начале декабря 2022 г. задержан на Багамах и экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в мошенничестве. Как выяснилось, ближайшие сподвижники Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), исполнительный директор Alameda, и Гэри Ван (Gary Wang), сооснователь FTX, уже признали себя виновными в мошеннической деятельности и согласились сотрудничать со следствием, то есть, дали показания против своего бывшего босса.

В иске Комиссии по фьючерсной торговле указывается, что Бэнкман-Фрид называл счет, на который были переведены заемные деньги, «счетом нашего корейского друга» и/или «странным корейским счетом». Хотя счет относился и к системам Alameda, стандартного email-идентификатора (@alameda-research.com) у него не было, а примечания к нему обозначили этот счет как FTX fiat old («старый фиат FTX»).

Утверждается, что этот счет позволил замаскировать отрицательный баланс Alameda в FTX. При этом у счета те же привилегии, что и у счетов самой Alameda, например он помечен как не подлежащий ликвидации.

14 декабря 2022 г. Bloomberg сообщил, что в аккаунте на GitHub, принадлежащем Нишаду Сингху (NishadSingh), бывшему главному разработчику FTX, появился программный код, который позволял скрывать раздувающиеся долговые обязательства Alameda в системах криптобиржи FTX.

Катастрофические последствия

Крах FTX нанес катастрофический ущерб криптовалютному рынку. Хотя это далеко не единственная криптокомпания, рухнувшая на фоне снижения стоимости криптовалют, причины краха FTX явно были связаны главным образом с некомпетентностью и нечистоплотностью руководства биржи и смежных компаний. Это в очередной раз ослабило доверие инвесторов к криптовалютам, поставив под угрозу многие другие компании. Несколько крупных игроков объявили банкротство уже после того, как FTX подала заявления на защиту от кредиторов.

Эллисон и Ван признали себя виновными в мошенничестве и попытках отмывания денег еще 18 декабря 2022 г. Эллисон грозит до 110 лет тюрьмы, но она заключила сделку со следствием, так что скорее всего она отделается намного менее суровой карой. Вану грозит 50 лет заключения, но и он согласился на сотрудничество.

Бэнкману-Фриду уже предъявили обвинения. Суд освободил его под залог в размере $250 млн.

«Скорее всего, именно Бэнкману-Фриду придется нести всю полноту ответственности и за свои действия, и за действия подчиненных, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — История его взлета и катастрофического падения скорее всего в итоге станет предметом для книг и голливудских фильмов в духе “Волка с Уолл-Стрит”: там главный герой был крупным биржевым мошенником. До решения суда называть Бэнкмана-Фрида преступником нельзя, но уже никто не сомневается в том, что его действия имели мало отношения к законности. Косвенным следствием краха FTX, скорее всего, станет ужесточение регулирования криптовалютной сферы, если она вообще продолжит существовать в сколько-нибудь значимых пропорциях, а это отнюдь не гарантированно».