Россияне охладели к iPhone. Продажи смартфонов Apple рухнули вдвое

В 2022 г. продажи смартфонов Apple в России упали вдвое по сравнению с 2021 г. Популярность «яблочной» техники не смог поддержать параллельный импорт. Россияне стали чаще приобретать гаджеты китайских производителей по более демократичным ценам.



Сокращение в два раза

Россияне в 2022 г. стали покупать iPhone в два раза реже, чем в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным оператора, число проданных смартфонов Apple в России в 2022 г. упало на 45%. Несмотря на это, в денежном выражении «яблочные» гаджеты продолжают лидировать на российском рынке.

Похожую статистику приводят в «Марвел-дистрибуции»: как пишут «Ведомости», с января по ноябрь 2022 г. в стране продали 2,2 млн iPhone, что на 48% меньше, чем за тот же период в 2021 г.

Как пишет «Лента.ру», в «М.видео-эльдорадо» в 2022 г. доля iPhone в продажах в 2022 г. с 45% упала до 30%. В рейтинге самых востребованных брендов Apple заняла лишь четвертое место.

Самым популярным iPhone в 2022 г. оказался Iphone 11

Более стабильной ситуация оказалась у «Мегафона» и «Ситилинка»: представители оператора рассказали изданию, что в их салонах продажи упали на 22%, а ритейлера – что спрос упал на 19% в сравнении с 2021 г.

Представители маркетплейса Wildberries подтвердили, что iPhone в январе – ноябре 2022 г. покинули пятерку самых востребованных брендов.

Чаще всего, по данным МТС и «Ситилинка», россияне покупали iPhone 11 – как и в 2021 г. У «Мегафона» самыми востребованными моделями стали iPhone 12 и 13. На Ozon чаще всего приобретали фиолетовые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В «М-видео-эльдорадо» чаще всего покупали iPhone 11 на 128 гигабайт.

В то же время фактически число купленных iPhone в стране может быть больше – как объяснил «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, много устройств было продано на «Авито» через частных лиц.

Ориентир на демократичный Китай

На Wildberries фиксируют смещение интереса в сторону китайских производителей: так, в пятерку самых популярных брендов в 2022 г. попали смартфоны Xiaomi (23% от общего оборота в этой категории), Realme (12%), Samsung (14%), Poco (12%) и Tecno (5%). В 2021 г. иерархия выглядела иначе: самыми востребованными были гаджеты Xiaomi и Samsung, за ними шли Apple, Realme и ZTE.

Представители маркетплейса отмечают, что россияне в 2022 г. чаще выбирали более практичные модели смартфонов по демократичным ценам – в среднем на гаджет они тратили 14 700 руб. (на 9% меньше, чем в 2021 г.).

В «М.видео-эльдорадо» уточняют, что в 2022 г. продали 24 млн смартфонов, и 65% пришлось на гаджеты китайских производителей. Доля китайских брендов год от году выросла на 15% – в итоге самым популярным брендом стал не Samsung, а Xiaomi.

Представители «Ситилинка» добавляют, что в 2021 г. на китайские смартфоны пришлось более 70% продаж в этой категории. Так, продажи устройств Realme и Tecno выросли в два раза в штуках по сравнению с 2021 г.

Почему Apple больше не популярна

Падение спроса на «яблочную» технику объясняется тем, что американская корпорация одной из первых покинула Россию в феврале 2022 г., остановив поставки устройств по официальным каналам продаж. Российский сайт Apple с тех пор также не обновлялся.

Не последнюю роль в падении продаж iPhone сыграла и политика Apple в отношении российских приложений в AppStore. Теперь скачать невозможно приложения VK и нескольких банков, попавших под американские и европейские санкции.

Ситуацию с Apple не помог выровнять и параллельный импорт, введенный российскими властями после начала специальной военной операции для предотвращения дефицита.

«Каналы параллельного импорта не смогут полностью заменить прямой импорт по объему, – отметил в беседе с изданием руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. – Более того, из-за отказа вендора от гарантии, сервисного ремонта и блокирования отдельных функций спрос на iPhone будет снижаться».