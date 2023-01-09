Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах

Сбербанк продал свои доли в разработчике умных пользовательских продуктов SberDevices. Данная компания, в свою очередь, целиком приобрела разработчика «железа» на российских процессорах. Последний известен выпуском собственной материнской платы на мобильном чипе Baikal-M.

SberDevices — больше не проект Сбербанка

Как стало известно CNews, компания SberDevices больше не входит в группу Сбербанка. Об этом CNews рассказали представители банка. «В рамках реализации стратегии “Сбер” пересматривает свое акционерное участие в ряде активов, — отметили собеседники редакции. — В настоящий момент “Сбер” не является акционером компании SberDevices. Сделка совершена на рыночных условиях».

Примечательно, что на сайте SberDevices все еще указано, что компания находится в эко-системе Сбербанка, но представители банка назвали эту информцию устаревшей.

Первоначальное юрлицо SberDevices, ООО «Сбердевайсы» официально входило в группу Сбербанка через ООО «Цифровые активы» и ее материнскую структуру ООО «Цифровые технологии». В конце апреля 2022 г. данные об учредителях ООО «Сбердевайсы» из ЕГРЮЛ были скрыты.

Сбербанк избавился от SberDevices

В середине июля 2022 г. ООО «Сбердевайсы» было переименовано в ООО «Салютдевайсы», хотя официальное название компании на ее сайте осталось (и оставалось на день публикации данного материала) SberDevices. Месяц спустя, представители Сбербанка сообщили «Коммерсанту», что в данном случае переименование не несет в себе какого-нибудь скрытого смысла — это лишь смена юрлица в связи с немного изменившейся стратегией развития компании.

«Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника “Салют” за счет B2B-решений», — заявили изданию представители банка.

У собеседников издания на рынке в тот момент было кардинально иное мнение на этот счет. По их оценкам, ключевая причина переименования — международные санкции, не обошедшие стороной Сбербанк и повлиявшие на работу его дочерних предприятий. По словам источников издания, SberDevices «фактически потеряли возможность закупать в нужном объеме зарубежные ИТ-решения».

В то же время, представители Сбербанка тогда заверили издание в том, что и SberDevices, и «Сбертех» остаются «ключевыми направлениями» развития организации. «Мы продолжаем инвестирование в создание передовых продуктов и решений для клиентов банка и бизнеса», — добавили они.

Чем занимаются SberDevices

Компания SberDevices позиционирует себя в качестве молодой ИТ-компании, созданной в 2019 г. Она занимается разработкой пользовательских сервисов и умных устройств. Среди них — виртуальные ассистенты (семейство «Салют»), телевизоры, смарт-дисплеи, медиаколонки, умные лампочки и пр.

«Продукты SberDevices создают более 600 человек, и каждый день наша команда растет, — сообщает о себе компания. — Вместе мы создаем современные модели обработки естественного языка (NLP — Natural Language Processing), речевые технологии, алгоритмы компьютерного зрения, разрабатываем системы биометрии, модели для генерации медиаконтента и даже нейроинтерфейсы. Мы используем последние разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения».

При этом SberDevices представляют собой так называемую компанию полного цикла. «Мы создаем идеи, самостоятельно разрабатываем продукты, занимаемся прототипированием, конструированием, придумываем дизайн, программные решения, контролируем качество на фабриках и создаем инструменты для аппаратного тестирования», — говорит она о себе.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка SberDevices составила 1,5 млрд руб. с приростом этого показателя на 263% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом достиг 2,7 млрд руб.

SberDevices купили разработчика «железа» на «Байкалах»

В тот же день, 9 января 2023 г. CNews выяснил, что SberDevices приобрели компанию «Элпитех», российского разработчика «железа» на отечественных процессорах. Информацию об этом можно обнаружить в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 29 декабря 2022 г. ООО «Салютдевайсы» стало владеть 100% долей в ООО «Элпитех». Гендиректор у компании остался прежний — основатель организации Александр Грищенков.

Сообщить CNews параметры сделки Грищенков отказался. Представители SberDevices в разговоре с редакцией отметили, что компания активно развивает направление собственной бытовой электроники, в линейке которой уже есть умные телевизоры с «Салют ТВ», медиаприставка SberBox и устройства умного дома. «Приобретение компании “Элпитех” позволит нам усилить развитие собственной линейки корпоративного оборудования», — добавили они.

Характер бизнеса и непростая история «Элпитеха»

«Мы производим, интегрируем и предлагаем клиентские устройства, универсальные и блейд-серверы для применения в ЦОДах и суперкомпьютерах, а также проектируем уникальные решения для заказчиков», — говорится на сайте компании.

Среди ее продуктов — системные блоки, моноблоки, ноутбуки, серверы. В октябре 2021 г. «Элпитех» выпустил на рынок материнскую плату на отечественном процессоре Baikal-M.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Элпитех» было зарегистрировано в Москве 8 июля 2021 г. Изначально упоминавшийся выше Александр Грищенков был заявлен в нем и как гендиректор, и как единственный соучредитель. Менее чем через два месяца, 30 августа он уступил 40% долей Ольге Линевой и 30% — Елене Дорошенко.

Линева ранее выступала управляющим и владельцем 100% долей в московской коллегии адвокатов «Лескалье» (с декабря 2021 г. данные об учредителях организации скрыты).

Дорошенко ранее являлась владелицей бухгалтерско-аудиторской организации ООО «Юг аудит», прекратившей существование в июле 2015 г. Сейчас она возглавляет ООО «Е-флопс» и владеет в нем долей в 30%. Компания была учреждена 21 ноября 2022 г.; основной заявленный вид деятельности — производство компьютеров и периферийного оборудования.

В «Элпитехе» Дорошенко занимала должность директора по развитию, Линева в управлении компанией не участвовала. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. «Элпитех» показал выручку в 69,3 млн руб. Чистая прибыль компании достигла 5,2 млн.

Предыдущее место работы Грищенкова, компанию «Эделвейс» на рынке, как ранее выяснил CNews, склонны связывать с основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко.

Напомним, Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» «Т-платформ» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится на свободе, однако ему все еще грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Принципиальное значение вопроса, был ли связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Летом 2021 г. CNews стало известно, что переговоры о покупке блокирующего пакета долей «Эдельвейса» ведут структуры «Ростеха». В апреле 2022 г. CNews выяснил, что «Ростех» приобрел блокирующую долю (25,1%) в «Эдельвейсе» через «Национальный центр информатизации» (НЦИ), который принадлежит «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника»).

Что касается Грищенкова, то в начале августа 2021 г. представитель «Эдельвейса» заверил CNews, что он ушел из этой компании бесконфликтно. «Интеллектуальная собственность и рабоче-конструкторская документация на все разрабатываемые продукты принадлежат “Эдельвейсу”, поэтому все наработки остались, безусловно, в компании», — подчеркнул собеседник редакции.

При этом представитель «Эдельвейса» Мария Болотская тогда же опровергла в разговоре с CNews появившиеся сведения о практически полном исходе сотрудников из организации. «Это не соответствует действительности, — сказала она. — В “Эдельвейсе” на сегодняшний день работает несколько десятков человек».

Впрочем, сам Грищенков в апреле 2021 г. сообщил CNews, что вместе с ним из «Эдельвейса» ушло 37 человек из 42, которые там работали.