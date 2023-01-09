Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензирвании иностранных фильмов

Российские депутаты вернулись к работе над законопроектом о принудительном лицензировании зарубежных фильмов, несмотря на то, что ранее его раскритиковали представители отрасли. Депутаты уверены, что механизм спасет отечественные кинотеатры, которым после ухода мировых кинокомпаний из страны, нечего показывать на большом экране.



Грядет новый законопроект

В Госдуме продолжают разрабатывать законопроект о введении принудительных лицензий зарубежных фильмов. Это позволит российским кинотеатрам легально показывать новые зарубежные блокбастеры. О работе депутатов в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он добавил, что вскоре кинотеатры смогут «не заниматься полулегальной практикой ''предсеансного обслуживания''».

Парламентарий заметил, что сейчас в российском кинопрокате сложилась ситуация «Чебурашка против Аватара», и вскоре после новогодних премьер представители кинотеатров снова начнут выживать.

Убытки российских кинотеатров в 2022 г. составили 4,5 млрд рублей

«Первые попытки внести подобный законопроект на рассмотрение Госдумы были еще в прошлом году, но вызвали критику отрасли, – напомнил Горелкин. –Эксперты, прежде всего, видели риск для российских онлайн-кинотеатров. Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат».

История принудительных лицензий

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил принять законопроект о принудительном лицензировании иностранных объектов авторского и смежного права.

В документе предлагалось поменять ч. 4 Гражданского кодекса и внести в него положение о принудительных лицензиях, которые уже используются в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Механизм, полагали авторы, можно применить и к «кинопроизведениям, компьютерным программам, музыкальным коллекциям, литературным и другим произведениям». Речь в законопроекте шла лишь о продукции правообладателей из «недружественных стран» (сейчас в этом списке 48 государств)

Предполагалось, что решение о лицензировании должен принимать суд. Расплачиваться с правообладателями из недружественных стран собирались через рублевый спецсчет «О», введенный президентом России в мае 2022 г.

Предложение поддержала Ассоциация владельцев кинотеатров, но другие представители индустрии заметили, что это лишь подтолкнет правообладателей, которые еще работают с россиянами, к разрыву отношений. В частности, негативно к инициативе Кузнецова отнеслась Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет ivi, Okko, Start и другие онлайн-платформы.

Так, представители онлайн-кинотеатров предупреждали, что деятельность российских сервисов на иностранных устройствах и платформах iOS, Android может быть приостановлена. То же касается телевизоров с функцией Smart TV, контент на которых сейчас смотрит до 90% пользователей отечественных видеосервисов. Представители онлайн-платформ подсчитали, что потеряют десятки млрд руб. в случае введения закона о принудительных лицензиях.

В беседе с CNews Евгений Дедков, управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» возразил, что онлайн-кинотеатры должны быть так же заинтересованы в принудительном лицензировании, как и традиционные кинотеатры.

«Имелась в виду ситуация, когда выдача принудительной лицензии подрывает монополию на показ фильма онлайн-кинотеатров, если у него сохраняется обычная лицензия от правообладателя, – объяснил эксперт. – Однако эта ситуация является умозрительной, поскольку в связи с уходом с российского рынка голливудских студий легального контента лишились не только офлайн, но и онлайн-кинотеатры».

Представители Минцифры также раскритиковали документ, заявив, что он требует масштабной доработки.

В беседе с CNews директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечал, что введение закона обернется массовыми исками зарубежных правообладателей, у которых не спросят разрешение на распространение контента.

В ноябре 2022 г. в Совете Федерации обсуждалась идея создания единого «пиратского» реестра «недружественных» правообладателей, в который можно внести компании, которые поддержали санкции и перестали работать с россиянами. В список предложили включить как иностранные киностудии с издательствами, так и разработчиков программного обеспечения. С инициативой выступил руководитель Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Для ведения списка предлагалось создать новую должность уполномоченного при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями». Этот человек должен был получить право обращаться за принудительным лицензированием контента, недоступного в России.

Как уходили мировые киностудии

После начала военной спецоперации России на Украине лицензирование своих проектов в стране остановили крупнейшие мировые кинокомпании Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures. Прокатные сборы российских кинотеатров в 2022 г. рухнули на 50–70%, а убытки отрасли составили около 4,5 млрд руб. Такие цифры приводятся в письме, направленном главой комитета Совфеда Андреем Кутеповым помощнику президента России Максиму Орешкину.

В тексте письма в качестве выхода из ситуации также упоминался механизм введения принудительных лицензий.