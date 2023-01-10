Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

Магнитогорский металлургический комбинат, лидер в своей сфере в России, в контуре управления которого около 60 предприятий, перешел с американских ВКС Zoom и Skype for Business на российскую систему TrueConf Enterprise.

ВКС-миграция на ММК

Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил на своих предприятиях российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise компании «Труконф» взамен зарубежным Zoom и Skype for Business. Об этом редакции рассказали представители ММК и «Труконф».

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Внедренное на комбинате отечественное ВКС-решение объединило сотрудников в 60 структурах металлургического гиганта на территории России и за рубежом.

Сегодня на предприятиях ММК работает более 56 тыс. сотрудников. Из них, по оценкам организации, постоянного взаимодействия в удаленном и гибридном режиме требуют свыше 7 тыс.

В настоящий момент активно используют ВКС TrueConf Enterprise около 1,5 тыс. человек. Совместно они проводят более 1,5 тыс. видеоконференций в месяц. В 2023 г., когда выйдет новая версия TrueConf, руководство предприятия планирует полностью отказаться от Zoom и Skype в пользу отечественной разработки.

Доменное производство ММК (фото: ММК)

Стоимость проекта стороны не раскрывают. Внедрение решения осуществлялось ИТ-департаментом ММК совместно с инженерами TrueConf. Сторонние интеграторы не привлекались.

Представители ММК рассказали CNews, что проект стартовал после начала спецоперации на Украине и последовавшими за этим западными санкциями, к которым присоединилась большая часть технологических компаний Европы и США.

Напомним, Skype — это собственность американской корпорации Microsoft. В России она не запрещена, но со своей стороны она активно наращивает санкции в отношении российских потребителей, раз за разом все сильнее их ущемляя.

Zoom — это также американское решение. В России его владельцы регулярно сопротивляются соблюдению так называемого закона «о приземлении» и требованию российских властей об удалении запрещенной информации. Как ранее сообщал CNews, с августа 2022 г. поисковики обязаны маркировать Zoom как нарушителя закона.

По заверению представителя ММК, прежде чем принять решение в пользу TrueConf, на предприятии изучили буквально все существующие на рынке легальные российские ВКС-решения на замену санкционно зависимым западным.

Решающими аргументами в пользу TrueConf, по заверению собеседника CNews, стали аспекты функциональности этой ВКС и уровень команды ее разработчиков, которая продолжает оказывать поддержку проекту уже после завершения его основной стадии.

Некоторые подробности проекта

Сегодня видеосвязь на ММК используется для координации и быстрого решения рабочих вопросов руководителями различных уровней, работниками инженерных отделов, бухгалтерии и делопроизводства, специалистами департаментов ИТ, связей с общественностью, а также представителями контрагентов.

На системе TrueConf Enterprise сотрудники ММК проводят рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видеовстречи с госструктурами, заказчиками и инвесторами, официальные онлайн-мероприятия — как внутри предприятия, так и публичные конференции с приглашением гостей.

Также в рабочих целях используется корпоративный мессенджер, интегрированный в клиентские приложения TrueConf, который позволяет наладить коммуникации в личных и групповых чатах, синхронизирующихся на всех устройствах пользователей. Во время видеоконференций пользователям доступны инструменты совместной работы, повышающие эффективность взаимодействия — обмен файлами, демонстрация экрана и презентаций, запись видеоконференций и многое другое.

Отметим, что упомянутый мессенджер TrueConf в декабре 2022 г. занял третье место в тематическом рейтинге Market.Cnews, касающемся российских корпоративных решений данного класса.

В целом ВКС TrueConf позволяет объединить до 1 миллиона пользователей в защищенное облако видеоконференцсвязи, которое работает в периметре предприятия и полностью контролируется заказчиком.

«Система TrueConf Enterprise обеспечивает уровень безопасности коммуникаций, необходимый для предприятия государственного значения, — отмечают на ММК. — Она позволяет ограничить мультимедийный трафик непосредственно в локальной сети, обеспечивает шифрование данных на всех необходимых уровнях, а также выполняет логирование действий участников во время конференций для исключения возможных ошибок, анализа проведенных встреч и дальнейшего повышения их эффективности».

К развернутой сети коммуникаций на базе TrueConf Enterprise были подключены ВКС-терминалы Polycom, установленные ранее, что позволило сохранить средства, вложенные в ВКС-инфраструктуру предприятия.

ВКС-система ММК поддерживает единую авторизацию и обеспечивает быстрое подключение новых пользователей в филиалах и на головном предприятии. Для оповещения о запланированных видеоконференциях и важных событиях ВКС-система в ближайшее время будет интегрирована с корпоративной почтовой службой. В будущем на производстве к TrueConf Enterprise планируется подключить телефонию, что позволит принимать участие в конференциях и совершать звонки пользователям TrueConf непосредственно с мобильных и стационарных телефонов.

Параметры бизнеса ММК

Как отмечается на сайте ММК, активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

«ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции премиум-класса», — сообщает о себе организация.

В настоящее время ММК реализует программу цифровой трансформации. Она затрагивает все бизнес-процессы организации, начиная с аглококсодоменного производства, где математические модели помогают анализировать качество закупаемого угля, штабелировать поступающее сырье и оптимизировать процесс выплавки чугуна, и заканчивая общением с клиентами, которые, используя специально созданное для них приложение «Клиент ММК», в режиме онлайн могут отслеживать продвижение их заказов по переделам.

В основе стратегии цифровизации ММК — около 200 проектов трансформации, затронувших два десятка основных направлений деятельности компании. Ожидается, что к 2025 г. реализация проектов в рамках «Индустрии 4.0» принесет ММК до $100 млн.

По данным ЕГРЮЛ, действующее юрлицо комбината, ПАО «ММК» было зарегистрировано 17 октября 1992 г. в Магнитогорске Челябинской области. По информации «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. организация продемонстрировала выручку в 786 млрд руб. с приростом этого показателя на 96% (то есть почти в два раза) по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом достигла 220,9 млрд руб.

За последнее время структура собственности предприятия претерпела серьезные изменения. На 31 декабря 2021 г. основным акционером ММК был Mintha Holding Limited (Кипр) с долей порядка 79,76%, а гендиректору комбината Павлу Шиляеву принадлежало менее 0,01% акций.

В 2022 г. пакет Mintha Holding Limited перешел во владение ООО «Альтаир». «Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников», — прокомментировала организация данное изменение на своем сайте 3 марта 2022 г.