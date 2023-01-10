Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии

В Белоруссии на уровне закона легализовано использование пиратского контента из «недружественных стран». Подписанный Александром Лукашенко документ позволяет использовать нелицензионные копии ПО, фильмов, музыкальных композиций и пр. Россия тоже рассматривает такую возможность – дебаты по поводу легализации иностранного нелегального контента идут с марта 2022 г., но конкретных решений пока не принято.

Белоруссия опередила Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, фактически легализующий использование пиратского ПО и контента из «недружественных стран», пишет портал TorrentFreak. Белоруссию частично задели санкции, направленные на Россию – в стране прекратили работу некоторые иностранные компании, в том числе разработчики программного обеспечения.

По данным TorrentFreak, подписанный Александром Лукашенко документ снимает ответственность за использование пиратского софта, а также прослушивание нелицензионной музыки и просмотр фильмов и записей телешоу, копии которых были предоставлены отнюдь не правообладателем. Новый закон был принят Палатой представителей 20 декабря 2022 г. Совет Республики одобрил его днем позже, а подпись главы государства появилась под ним 3 января 2023 г.

Итоговое название документа – закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности». Он направлен на правообладателей или лицензирующих организаций по коллективному управлению, представляющих нескольких владельцев интеллектуальной собственности.

Подписанный Александром Лукашенко закон призван в значительной степени облегчить доступ к иностранному контенту

Документ вступит в силу в течение ближайших нескольких дней. Действие закона прекратится 31 декабря 2024 г.

Как это работает

Положения нового закона Белоруссии начнут работать, если иностранные правообладатели не дадут разрешение или прямым текстом запретят использование их собственности на территории Белоруссии. В этом случае контент все равно получит распространение в стране, только его владельцев об этом никто спрашивать не станет.

Действие закона распространяется на компьютерные программы, а также аудиовизуальные произведения. Под это определение подпадают фильмы, музыка и телепередачи. В документе говорится, что закон касается еще и кинопроката, киноорганизаций и вещательных компаний. Помимо этого, его действие затрагивает премьеры фильмов и прямые эфиры телеканалов.

Новый закон не предполагает, что правообладатели, запретившие распространение своей интеллектуальной собственности в Белоруссии, не получат ни рубля. В документе говорится о перечислении денег за использование их контента на специальные счета, где они будут храниться в течение трех лет с даты зачисления.

Фрагмент текста нового закона

В течение этого срока правообладатель вправе запросить у властей Белоруссии причитающиеся ему гонорары. Если они этого не сделают, все деньги будут переданы в бюджет страны.

Получить всю запрошенную сумму правообладатели, тем не менее, не смогут. Вывод средств с белорусских счетов будет сопровождаться комиссией в размере до 20% указанной суммы.

Тем временем в России

Положения белорусского закона о пиратском контенте, в частности, о перечислении денег за его использование на специальные счета с возможным их изъятием в пользу государства очень схожи с идеями, озвученными российскими властями в октябре 2022 г. CNews писал, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с инициативой по созданию в России отдельной госструктуры для накопления пиратского контента с последующей его перепродажей гражданам России. Он утверждает, что такая схема позволит не только бороться с дискриминацией россиян со стороны правообладателей, но и повысить доходы бюджета.

Схема в данном случае следующая. Некая госструктура аккумулирует пиратский контент, будь то софт, музыка, фильмы и пр., а россияне получают возможность приобрести его за деньги. В этом плане они остаются чисты перед УК РФ и КоАП, а государство получит дополнительные поступления в бюджет.

Месяц спустя глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов озвучил свое предложение по работе с пиратским контентом в России. Его идея заключалась в создании реестра недружественных правообладателей, которые поддержали санкции. В перечень предлагалось добавлять иностранные киностудии, издательства и разработчиков софта. На продукты таких компаний выдавались бы принудительные лицензии.

На момент публикации материала ни одна из этих идей в реализована не была. Российские власти обсуждают возможность легализации пиратского иностранного контента с марта 2022 г. Но дело с мертвой точки пока не движется.