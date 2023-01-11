Уехавших ИТ-шников будут заманивать обратно на Родину. Пообещают бронь от армии и оплату перелета

Минцифры совместно с профильными ИТ-ассоциациями разрабатывают пакет мер для возвращения ИТ-шников, покинувших Россию в 2022 г. Среди возможных преференций – гарантированная отсрочка от призыва в армию и оплата билетов на самолет. А чтобы мотивировать специалистов на возвращение на родину, НДФЛ им могут повысить с 13% до 30%.



Оплата билетов и повышенный НДФЛ

Российские власти готовят меры по возвращению ИТ-специалистов, уехавших из страны после начала военной спецоперации на Украине. О том, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями разрабатывает пакет предложений, со ссылкой на свои источники написал «Коммерсант».

Участники ИТ-рынка сообщили, что Минцифры в декабре 2022 г. запустило серию встреч с представителями ассоциаций и профильных компаний, на которых обсуждались способы возвращения кадров в страну.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов уточнил, что в министерстве рассматривают идею с частичной оплатой логистики для тех, кто релоцировался в другую страну. Если же ИТ-специалисты решат продолжать работать с российскими компаниями из-за рубежа, НДФЛ для невозвращенцев повысят с 13% до 30% – даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

В октябре 2022 г., по оценкам «Руссофта», треть уехавших ИТ-шников вернулась в страну

Смирнов отметил, что на данный момент порядка 100 тыс. ИТ-шников работают за пределами страны с российскими компаниями. Он предупредил, что если налог повысят, они уволятся. Или же отечественные ИТ-компании начнут открывать офисы в других государствах, чтобы переоформить удаленных работников. Эксперт выразил уверенность в том, что налоги наоборот нужно снижать – и для тех, кто работает в России, и для иностранных сотрудников.

Представители Минцифры в очередной раз заявили, что не поддерживают идею введения запрета на работу с удаленными ИТ-шниками из-за границы. «Заградительные налоги», уверены в министерстве, также не помогут ни индустрии, ни специалистам.

Бронь от призыва

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в беседе с изданием поделился информацией о том, что на одной из встреч в декабре 2022 г. обсуждалось введение брони от призыва для ключевых сотрудников ИТ-отрасли. Он объяснил, что отсрочка от армии для ИТ-шников и сотрудников оборонно-промышленных предприятий все еще не закреплена законодательно. Поэтому военкоматы периодически присылают повестки даже этим категориям людей.

Опрошенные CNews юристы подтвердили, что нормативные акты, на основе которых ИТ-сотрудники получают отсрочку, до сих пор не приняты. Призыв ведется на основе внутренних договоренностей между Минцифры и Минобороны.

«По ИТ-отрасли так и не появилось никаких законодательных оснований, все осталось на уровне Telegram-каналов Минцифры и Максута Шадаева и устных заявлений Минобороны о том, что ИТ-шников не призываем, – объяснил собеседник CNews. – В ноябре 2022 г. форму для отсрочки на "Госуслугах" уже закрыли. Это были и есть чисто внутренние договоренности. Чтобы отсрочка была законодательно установлена, нужно либо вносить изменения в ст. 18 ФЗ "О мобилизации", либо издавать новый Указ президента. Сейчас все основания для отсрочки по закону перечислены в этой статье, дополнительные категории граждан и основания могут быть установлены Указом президента».

Ситуация с ОПК все же отличается от происходящего в ИТ-отрасли – 21 сентября 2022 г. вышел Указ, в котором сразу была дополнительно установлена отсрочка для ОПК, однако конкретики не было. Потом появились правила и регламенты отсрочки для ОПК от Правительства.

Напомним, после того, как была объявлена частичная мобилизация, Минцифры сформировало список видов деятельности, сотрудники которых могут претендовать на отсрочку. Также согласно постановлению правительства от 28 марта 2022 г., ИТ-сотрудникам в возрасте от 18 до 27 лет положена отсрочка от армии.

В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство включит дополнительные ИТ-специальности в список тех, на кого распространяется отсрочка от военной службы. Сейчас в реестре 195 позиций.

Сколько ИТ-шников уехало

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), только в феврале и марте 2022 г. из страны уехали 70 тыс. ИТ-специалистов. Покинули Россию от 10 до 40% ИТ-персонала различных компаний, в среднем переехали 30% программистов.

C тех пор российские власти предприняли немало мер, чтобы остановить учетку мозгов за границу. Так, была введена льготная ставка до 3% по кредитам для аккредитованных ИТ-организаций, трехпроцентная ипотека для ИТ-шников и дофинансирование грантов на отечественные разработки в сфере ПО. По итогам 2022 г. российским ИТ-шникам выдали около 5,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 50 млрд рублей – об этом в интервью CNews сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин. Объем грантовой поддержки составил 23,5 млрд руб.

Власти также разработали законопроект по упрощению получения иностранным ИТ-специалистам ВНЖ в России. Привлекать к работе в какой-то момент предложили даже осужденных ИТ-шников.

В октябре 2022 г. президент «Руссофта» Валентин Макаров заявил, что треть российских ИТ-шников вернулись в страну. Среди них, в основном, оказались те, кто релоцировался в Армению, Грузию и Казахстан.