Силовики не позволили выделить частоты для промышленных потребителей 4G

ГКРЧ не смогла принять решение по выделенным частотам для LTE

Минцифры опубликовала протокол последнего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 23 декабря 2022 г. Из документа следует, что на заседании не рассматривался вопрос о выделении частот для выделенных и технологических сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

В то же время, этот вопрос был внесен в проект решения ГКРЧ, имеющийся в распоряжении CNews. Доклад на соответствующую тему должно было делать госпредприятие «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР). В создании выделенных сетей LTE заинтересованы, в первую очередь, крупные промышленные потребители.

Отдельные полосы радиочастот для построения выделенных и технологических сетей LTE необходимы для обеспечения контролируемой (низкой) помеховой обстановки в зоне действия таких сетей и для жесткого контроля за доступом к системам управления такими сетями.

Силовики не дали ГКРЧ выделить частоты для промышленных потребителей 4G

Кроме того, необходимо обеспечить сопряжение технологических сетей LTE с применяющимися в отраслях ведомственными производственными сетями и системами различного назначения, включая специальные алгоритмы шифрования передаваемой информации.

Какие частоты предлагалось выделить для выделенных сетей LTE

Минэнерго представило в ГКРЧ перечень полос радиочастот, в которых предлагалось обеспечить развитие технологических сетей LTE. После этого НИИР предложил выделить для технологических сетей LTE полосы радиочастот 410-415/420-425 МГц и 412-417/422-427 МГц. Данные полосы стандартизированы 3GPP.

В то же время в материалах к заседанию ГКРЧ говорилось о позиции силовых ведомств, которые сообщили, что выделение данных полос радиочастот для организации выделенных и технологических сетей связи стандарта LTE не представляет возможным по условиям обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами правительственного и специального назначения.

В то же время иные полосы радиочастот, в которых возможно развертывание сетей LTE на территории, уже выделены операторам сетей LTE, отмечалось в материалах ГКРЧ. Комиссия уже не в первый раз не может принять решение о выделении частот для выделенных и технологических сетей LTE.

В 2020 г. предполагалось выделить для этих целей частоты 412-417 МГц, 422-427 МГц, 457,4-459 МГц и 467,4-469 МГц. Однако в итоге комиссия лишь приняла к сведению доклад НИИР на данную тему и рекомендовала своим членам рассмотреть «Методику расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств сухопутной подвижной службы с радиоэлектронными средствами гражданами назначения за исключением радиовещательной службы».

Мнение эксперта

Источник CNews, знакомый с материалами ГКРЧ, подтверждает, что вопрос о частотах для технологических и выделенных сетей LTE был исключен из заседания комиссии из-за позиции силовых ведомств. Шансов на возвращение комиссии к его рассмотрению собеседник CNews не видит.

«История примерно такая же, как и с сотовой связью: западное оборудование не совместимо с частотами, использовавшими в армии со времен СССР, - говорит собеседник издания. - В результате корпоративным пользователям, желающим выстроить собственные выделенные сети, придется договариваться с сотовыми операторами».