Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache

Организация по защите прав индейцев требует переименовать все ИТ-проекты со словом Apache во что-нибудь другое. Это затрагивает, в том числе, одноименные HTTP-сервер и лицензию открытого ПО. Активисты уверены, что использование этого названия порочит память о коренных народах Северной Америки, в том числе об индейцах племени Апачи.

Наточить топор войны

Проекты Apache, за которыми стоит сообщество Apache Software Foundation, оказались под угрозой отлучения от своего привычного всем названия. С требованием переименовать их все до единого выступила некоммерческая организация Natives in Tech по защите коренных народов США, то есть индейцев. Сами индейцы входят в ее состав, участвуют в создании ее медиа-продукции, а в ее материалах используется индейская символика.

К семейству Apache относятся в первую очередь одноименные веб-сервер и лицензия свободного ПО. Эти проекты имеют всемирную известность.

Представители организации потребовали от Apache Software Foundation раз и навсегда отказаться от использования слова Apache во всех проектах и попутно изменить их символику. Сейчас она имеет прямую отсылку к индейцам.

Что примечательно, активисты из Natives in Tech не желают видеть в названиях ИТ-проектов сообщества именно слово Apache. В их требованиях ничего не говорится о других словах или словосочетаниях, вызывающих ассоциации с индейцами. В этом случае, в теории, переименование Apache, например, в Cherokee, было бы вполне легитимным.

Современные представители племени Апачи

С учетом того, что семейству проектов Apache уже около 30 лет (веб-сервер Apache существует с 1995 г.), возникает вопрос, почему Natives in Tech озаботилась задачей их переименования лишь сейчас. Ответа на него нет.

Также непонятно, почему активисты Natives in Tech сконцентрировались именно на Apache Software Foundation, несмотря на то, что слово Apache используется и другими компаниями и организациями в своей продукции. Например, тайваньская компания HTC, в прошлом мировой лидер рынка смартфонов, в начале XXI века выпустила коммуникатор с выдвижной QWERTY-клавиатурой под управлением ОС Microsoft Windows Mobile. Он приобрел широкую известность и тоже назывался Apache.

О претензиях Natives in Tech к HTC на момент публикации материала известно не было. А еще название Apache носит американский ударный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache, являющийся одним из самых распространенных ударных вертолетов в мире.

Суть дела

Сообщество Apache Software Foundation было основано в 1999 г. Лицензия открытого ПО Apache и одноименный веб-сервер – основные его проекты. Это же название носят еще около 15 проектов. В их числе – Apache ZooKeeper (открытая программная служба для координации распределенных систем); Apache Zeppelin (многопользовательский онлайн-блокнот для анализа и визуализации данных); Apache Derby (реляционная СУБД, написанная на Java) и пр.

Название Apache (апачи) носит одно из десятков племен индейцев, живших на большей части территории Северной Америки, до тех пор, пока на континент не высадились первые переселенцы. Названии веб-сервера Apache с момента его запуска в 1995 г. и вплоть до 2003 г. официально трактовалось как A PAtCHy server. В настоящее время в описании сервера указано, что он называется так из уважения разработчиков к коренным жителям Северной Америки.

Официальный логотип Apache Software Foundation и ее проектов семейства Apache

Что касается символики Apache, то в настоящее время это всего лишь перо. С одной стороны, оно действительно ассоциируется с индейцами из-за их знаменитых головных уборов, с другой, не меньше ассоциаций оно вызывает и с птицами.

Apache Software Foundation развивает и другие проекты с исходным кодом, словом Apache в названии не располагающими, но, тем не менее, известными по всему миру. Это, например, OpenOffice – открытый и бесплатный офисный пакет, аналог Microsoft Office. Он, к слову, распространяется по лицензии Apache.

Все на защиту индейцев

Объясняя свое стремление оставить мир, в том числе, без веб-сервера Apache, представители Natives in Tech заявили, что использование этого названия в данном случае является вопиющей манипуляцией культурными ценностями национальных меньшинств. Они также подчеркнули, что все проекты Apache Software Foundation, покуда в их названии есть слово Apache, искажают представление о коренных народах Северной Америки. «Связывание технологической компании c подобным романтическим представлением, в котором существующее и развивающееся индейское сообщество трактуется как мертвое и ушедшее, трактуется как невежественный и оскорбительный шаг», пишет портал OpenNet.

Евангелисты открытого ПО против трубки мира

С целью продвижения своей инициативы Natives in Tech опубликовала петицию, под которой почти сразу появились подписи многих известных деятелей в сфере ИТ. Некоторые из них имеют непосредственное отношение к рынку открытого ПО.

Каноничный индеец с узнаваемым головным убором

В частности, свою подпись под петицией оставил непосредственно основатель организации Software Freedom Conservancy (SFC) Бредли Кун (Bradley M. Kuhn). SFC в принципе известна как участник множества движений такого рода. Например, летом 2022 г. она призвала все сообщество разработчиков ПО с открытым кодом к бойкоту сервиса GitHub. Представители организации назвали его чуть ли не монополистом среди Git-репозиториев и попутно потребовали предать анафеме виртуального помощника программиста GitHub Copilot.

Вместе с Бредли Куном петицию подписал и председатель совета директоров организации Open Source Initiative (OSI) Джош Симмонс (Josh Simmons). Также среди десятков подписантов есть и Эрин Стейн (Erin Stein), руководитель организации Data and Tech for Good.

Защитников услышали

Чтобы повысить свои шансы на победу в этом споре, активисты из Natives in Tech в качестве одного из многочисленных аргументов в свою пользу привели кодекс поведения Apache Software Foundation. В частности, они ткнули в пятый его пункт, в котором говорится о необходимости с осторожностью выбирать слова.

Нельзя с уверенностью сказать, что попытка Natives in Tech переименовать проекты, к названиям которых миллионы людей за десятилетия их существования давно привыкли, однозначно увенчалась успехом. Однако представители Apache Software Foundation не стали отмалчиваться и прокомментировали выпад активистов.

По их словам, сообщество Apache услышало и принято во внимание требование их оппонентов. Однако о немедленном переименовании речи нет – они утверждают, что процесс займет некоторое время. В частности, членам сообщества сперва нужно обсудить возможное переименование.

Как надолго все это затянется, предсказать невозможно – не исключено, что на переименование могут уйти годы. Также в заявлении Apache Software Foundation упоминаются некие альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации, подробности о которых держатся в секрете.